Ce centre commercial n'a jamais vendu un seul produit neuf, Ikea s'est pourtant installé à l'intérieur

C'est une première au monde : ce centre commercial de 5000 m² ne vend que des articles de seconde main.

ReTuna, c'est le nom du premier centre commercial au monde d'un nouveau genre. En se baladant dans les allées et dans ses 13 boutiques, aucun produit neuf n'est visible à l'horizon ! Seulement des articles déjà utilisés, mais remis à neuf, revendus dans les rayons. Construit en 2015, ce dernier a même réussi à attirer de grandes enseignes à la renommée mondiale, dont Ikea.

Dix ans après son lancement, le centre commercial collecte chaque année 700 tonnes de vêtements. Ces derniers sont principalement approvisionnés par les habitants des deux municipalités qui l'entourent. À leur arrivée, les articles usés sont entièrement remis à neuf par les gérants de chacune des boutiques. Ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en magasin sont vendus à d'autres services de seconde-main. 4,5 % d'entre eux sont également brûlés pour fournir de l'énergie au centre commercial, mais aussi à la municipalité !

En plus des vêtements, une grande quantité de meubles est vendue sur place, dont du mobilier de bureau déposé par la municipalité. On peut aussi y trouver des livres, du matériel électronique, de la vaisselle et des articles de sport presque neufs comme des skis ou des clubs de golf. Un restaurant ne proposant que des produits locaux est également installé dans les locaux.

L'entrée du centre commercial ReTuna © ReTuna

C'est en 2021 que l'enseigne Ikea a décidé de s'installer dans le centre commercial ReTuna. Et pour cause : le centre commercial a été construit à Eskilstuna, en Suède, pays d'origine du magasin d'ameublement. Ce point de vente permet à l'entreprise de tester de nouveaux articles auprès des clients. "A ReTuna, vous trouverez tous types de meubles et d'accessoires de maison. Nous vendons principalement des tables, des commodes, cadres, chaises, meubles d'extérieur, miroirs, tableaux et objets de décoration d'occasion", indique Ikea. Les succès enregistrés à ReTuna sont ensuite élargis à d'autres antennes. L'exemple d'un espace de seconde main a ainsi été recopié dans la plupart des points de vente d'Ikea en France sous la forme d'outlets aménagés proches de la sortie et nommés Ikea Occasion.

Employant plus de 70 personnes et hébergeant plusieurs résidences d'artistes, ReTuna comptabilise aujourd'hui environ 30 000 visiteurs par mois. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 2 millions d'euros par année. Pour se développer encore plus, le gérant du centre, Simon Glimtoft, prépare le développement des achats en ligne. Il prendra la forme de ventes aux enchères.

Et le centre commercial suédois n'a pas peiné à inspirer le reste de l'Europe ! En France, quelques projets similaires s'apprêtent à voir le jour. Parmi eux, Ïkos, un village installé à La Jallère, proche de Bordeaux qui s'étendra sur 12000 m². Il sera consacré à la collecte, au tri, à la transformation et à la vente d'objets de seconde main. Il aura aussi pour but de sensibiliser ses visiteurs au marché fleurissant de la seconde main. Lancé en 2017, le projet Ïkos devrait voir le jour à l'horizon 2026/2027.