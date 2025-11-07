Les frileux vont se précipiter chez Action : cette parure de lit en polaire est de retour, elle s'arrache chaque année

Adoré par les consommateurs, ce produit pensé pour l'hiver passe plusieurs semaines en rupture de stock chaque année.

L'été est bel est bien derrière nous. Les jours se raccourcissent, le mercure chute drastiquement et la plupart des foyers se sont déjà résignés à mettre leur système de chauffage en route pour l'hiver. Malheureusement, les prix de l'électricité ont, eux, flambé. Idem pour les stères de bois, qui, dans certaines régions, atteignent 150 € l'unité. Ces tarifs élevés poussent les ménages à chercher de nouvelles alternatives pour rester au chaud, tout en dépensant le moins d'argent possible.

Élue enseigne préférée des français, la chaîne de magasins hard-discount Action a décidé de proposer une large gamme de produits destinée à mieux appréhender la baisse des températures. En plus des pyjamas épais, des plaids douillets et des vêtements thermiques, l'enseigne propose des joints de portes et de fenêtres isolants ainsi que des tapis en fausse fourrure. Parmi la multitude de produits prévus pour la fin d'année, l'un d'eux était grandement attendu par les consommateurs. Il s'agit de la parure de lit polaire.

"Avec cette parure de lit en polaire douce, vous n'avez pas à vous soucier du froid en hiver. Elle vous garde bien au chaud, est confortable et élégante", s'applaudit Action dans la description de son produit. Vendue entre 14,95 euros et 22,95 € en fonction de sa taille, cette dernière est disponible en coloris blanc, crème ou anthracite. La housse de couette et les deux taies oreillers de 60×70 cm s'arrachent surtout auprès des plus frileux pour leur douceur et leur légèreté.

© Action

Disponibles en 140 × 200 cm, en 200 × 220 cm et en 240 × 220 cm, la parure de lit en polaire est aussi très pratique. Elle peut être lavée en machine à laver jusqu'à 30 degrés et ne nécessite aucun repassage. Attention tout de même, le tissu côtelé qui se trouve en surface des trois produits constituant la parure ne peut pas résister à un passage au sèche-linge à tambour où à la chaleur d'un fer à repasser, prévient Action.

Du côté de Lidl, concurrent direct d'Action, le retour du froid est également au cœur de toutes les préoccupations. Le hard discounter allemand propose des plaids XXL, des coussins chauffants ainsi que des bouillottes et des rideaux occultants. L'affaire du moment ? Des doudounes longues déperlantes en plusieurs coloris à 19,99 €. Il ne faudra pas les rater !