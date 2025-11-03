Un homme achète un gilet pour 3,50 € dans une friperie, il est choqué en découvrant sa vraie valeur

"J'ai tout de suite reconnu la marque", assure le chanceux.

Il n'est pas rare que des clients dénichent des objets de grande valeur dans les friperies et dans les boutiques solidaires comme celles de la Croix Rouge. Bien cachés au milieu des autres articles, ces trésors sont revendus pour quelques euros à peine alors qu'ils en valent parfois plusieurs centaines. C'est ce qu'a vécu Chris, client habituel des magasins de charité et des plateformes de seconde main comme Vinted ou eBay.

Dans une vidéo postée sur son compte TikTok, l'homme originaire du Royaume-Uni a raconté l'événement vécu lors de l'une de ses virées shopping en octobre 2025. De passage dans l'un de ses magasins favoris, le revendeur a tout de suite repéré un cardigan gris clair pour femme. Et si le vêtement vendu seulement 3,50 € a attiré son attention, ce n'est pas uniquement grâce à son style. C'est plutôt l'étiquette de la marque qui a fait tiquer Chris. "J'ai tout de suite reconnu la marque irlandaise, Inis Meáin. C'est une marque qui vaut vraiment le détour, surtout à ce prix-là", assure le vidéaste.

Et le chineur ne s'est pas trompé ! Fondée en 1976, Inis Meáin est une marque de tricots haut de gamme. " Elle propose sans aucun doute ce qui se fait de mieux en matière de mailles en Irlande. Acheter un de leurs produits, c'est aussi acquérir leur savoir-faire d'exception", confirme le blogueur spécialisé Very Good Lord sur son site internet. "Les pulls sont sublimes, originaux et les matières utilisées sont de très grande qualité (mohair, alpaga, lin, mérinos, cachemire…)".

En observant l'étiquette du vêtement, Chris vérifie en effet que le cardigan est composé de 30 % de cachemire, et de 70 % de laine mérinos, autrement dit : deux matières de très grande qualité.

"Attendez-vous tout de même à casser la tirelire, les prix s'étendent de 300 à 800 €", prévient tout de même le blogueur Very Good Lord. Mettre la main sur un cardigan de cette marque vendu pour seulement 3,50 € était donc un heureux hasard pour Chris.

"Aujourd'hui, les prix de ce cardigan varient entre 100 et 160 €, et un modèle similaire précédent était revendu 148 €. Je pense donc le mettre en vente autour de 150 €", a ainsi indiqué le vidéaste à ses quelques centaines d'abonnés. Nous avons retrouvé l'annonce d'offre du cardigan en question, postée pour 199,99 € sur le compte eBay de Chris. Le vêtement de luxe trouvera-t-il preneur ? Seul le temps nous le dira.