Bien trop chère et bourrée de sel, cette sauce tomate est épinglée par 60 Millions de Consommateurs

Dans les pâtes, sur une base de pizza ou avec des boulettes de viande, la sauce tomate est un incontournable en cuisine. En tube ou en pot, avec ou sans basilic… Les recettes sont multiples. Malheureusement, certaines références vendues en supermarchés contiennent parfois trop de sel, trop de sucre ou même trop de pesticides.

Afin d'évaluer quelles marques de sauce sont meilleures que les autres, le magazine 60 Millions de Consommateurs a testé 30 sauces à base de tomates divisées en quatre catégories : les basilics, les bolognaises, les coulis et les concentrés de tomate. Recherche de pesticides, analyses nutritionnelles, vérification de l'origine des produits… Tous les aspects ont été contrôlés.

Alors que c'est la marque reconnue Barilla qui se place en grande gagnante de la catégorie des sauces basilic, une autre firme a déçu les experts de 60 millions de consommateurs. Cette dernière a tout d'abord été épinglée pour sa teneur en sel bien trop élevée.

"L'Organisation mondiale de la Santé recommande de ne pas dépasser 4 g par jour chez l'adulte, sur ce point, le plus mauvais score est détenu par la sauce basilic Florelli : 1,7 g pour 100 g de produit. Soit, avec une portion individuelle de cette sauce, plus d'un quart des apports recommandés". Cette teneur en fait la marque contenant le plus de sel de toute la catégorie. 60 Millions de consommateurs indique d'ailleurs que la famille des sauces au basilic est la plus salée de toutes (à côté des concentrés ou sauce bolognaise). Vous l'avez compris, cette sauce est donc la pire de tout le panel testé par le magazine en ce qui concerne la teneur en en sel...

Mais ce n'est pas tout ! Sa recette entière pose problème : elle comporte une douzaine d'ingrédients, dont des additifs, alors que la recette "pourrait se limiter à cinq composants (légumes, basilic, poivre, sel, huile d'olive)", regrette le magazine dans son enquête. Plus grave encore, la sauce confectionnée en Italie contient plusieurs traces de pesticides.

Comme pour trois autres sauces de l'étude, le magazine y a surtout identifié une molécule désormais interdite dans l'UE, le diméthomorphe. "Le délai de grâce ayant expiré le 20 mai 2025 seulement, on peut supposer que les tomates ont été cultivées et utilisées avant cette date", espère le magazine. Nous aussi ! C'est cette trouvaille malheureuse qui a poussé les experts à asséner la note finale de 7,1/20 à la sauce tomate au basilic Florelli.

Vendue dans des enseignes comme Carrefour et Intermarché pour 2,59 € les 250 g et 10,36 €/kg, cette dernière est aussi cinq fois plus chère que la référence de Leclerc, qui coûte 1,19 € les 420 g et 2,83 €/kg, et qui a obtenu une note globale bien meilleure : 11,8/20. Il faut tout de même noter que la sauce tomate Florelli contient au moins une teneur en sucre satisfaisante. Les quantités les plus élevées concernent les concentrés de tomate, rappelle 60 Millions de Consommateurs.