Adieu au sapin de Noël traditionnel : cette tendance venue des pays nordiques est moins chère et prend bien moins de place

Le sapin de Noël qui perd ses aiguilles est officiellement dépassé. Une nouvelle alternative prend moins de place, coûte moins cher, mais est tout aussi belle.

La période tant attendue est enfin arrivée. Dans les rues, les installations lumineuses de Noël commencent à être installées, les vitrines des commerces s'habillent aux couleurs des fêtes et remplissent leurs rayons de décorations. Naturellement, nous commençons, nous aussi, à nous interroger sur les décorations que nous allons installer chez nous pour patienter jusqu'au 25 décembre.

Guirlandes lumineuses, boules colorées, couronnes de houx… Rien n'est trop beau pour entrer dans l'ambiance festive. Mais cette année, un des éléments principaux de Noël risque de se faire plus discret : il s'agit du sapin. Parfois très cher, il perd vite ses épines et peut rapidement prendre trop de place dans les salons étroits. Venue des pays nordique, une tendance plus minimaliste, mais tout aussi festive, lumineuse et esthétique le remplace peu à peu.

L'idée consiste à opter pour un sapin de Noël mural. Il peut être créé en dessinant sa forme sur le mur grâce à des rubans ou des guirlandes lumineuses. Cette alternative permet non seulement de gagner de la place, mais aussi de personnaliser la décoration selon le style de votre intérieur. Vous pouvez choisir des guirlandes touffues vertes pour rappeler le sapin, mais aussi des lumières blanches, des lumières jaunes ou même des guirlandes multicolores en fonction de votre intérieur et de vos goûts. Dans ce processus, la créativité est essentielle, car les possibilités sont infinies. Sur Instagram et TikTok, les tutoriels pour fabriquer son propre sapin en guirlande sont de plus en plus nombreux.

Une échelle recouverte de guirlandes, une caquette en bois peinte à l'effigie d'un sapin ou encore une figurine en papier, de multiples autres possibilités existent pour éviter d'encombrer son salon avec un véritable arbre de Noël. Et puisque l'ambiance de Noël ne se limite pas au sapin, les accessoires et les ornements jouent, eux aussi, un rôle fondamental. De plus en plus de fans des fêtes de fin d'années décorent d'autres parties de leur maison, comme les tables, les fenêtres et les étagères. De quoi profiter de l'ambiance féérique pendant plusieurs semaines, sans en faire trop.

Le sapin ne sera pas le seul aspect à changer cette année. Selon une étude Havas Market–YouGov, les dépenses moyennes pour les cadeaux ne s'élèveront qu'à 243 euros par personne, soit 17 euros de moins qu'en 2024. 56 % des Français déclarent vouloir restreindre leurs dépenses à cause de l'inflation persistante, des loyers en hausse et des charges contraintes.