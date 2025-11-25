Votre Auchan va-t-il fermer ? Voici la liste des 150 magasins qui seront toujours ouverts

300 magasins Auchan vont fermer, remplacés par des enseignes Intermarché ou Netto. Mais 150 autres ne sont pas concernés par ce changement... Voici pourquoi.

Votre Auchan préféré va-t-il fermer ? Peut-être, selon une annonce qui met fin à une saga commerciale de plus d'un an et demi. La chaîne de grande distribution, en difficulté financière, va voir de nombreux magasins passer sous l'enseigne Intermarché ou Netto. En tout, 294 supermarchés et 11 400 salariés sont concernés par ce gigantesque bouleversement qui sera mis en place en tout juste un an puisqu'il doit se terminer avant la fin de l'année 2026.

Mais que les clients fans du petit oiseau rouge et vert se rassurent, l'enseigne d'Auchan ne va pas disparaître du paysage français pour autant ! Bien que la "quasi-totalité" des supermarchés Auchan, Corse exceptée, s'apprêtent à changer de bannière, quelque 150 points de ventes garderont tout de même les couleurs de la multinationale française. "Ce mouvement doit nous permettre de revenir dans la course et de concentrer nos efforts sur les hypermarchés, que neuf clients sur dix continuent de fréquenter en France", indique en effet Guillaume Darasse, directeur général d'Auchan Retail. Comme l'explique le représentant, les hypermarchés de la marque resteront donc bien sous enseigne Auchan.

Mais alors, quelle est la différence entre un hypermarché, et un supermarché ? Tout se joue au niveau de la surface ! Les hypermarchés ont une surface de 2 500 m² et plus tandis que les supermarchés ont une superficie de 400 à moins de 2 500 m². De leur côté, les supérettes mesurent de 120 à moins de 400 m² et les commerces d'alimentation générale font moins de 120 m². Ainsi, si le point de vente que vous avez l'habitude de fréquenter mesure plus de 2500 m², il ne devrait pas être touché par ce changement futur.

Les Auchan d'Aix-en Provence, Béziers, Bordeaux-Lac et Meriadeck, Marseille, Narbonne, Nice Côte d'Azur, Carcassonne mais aussi Angers, Angoulême, Dunkerque, Beauvais, Pau, Tours ou Toulouse sont donc destinés à rester en place pour plusieurs années, à condition qu'Auchan réussisse à redresser ses finances. La liste complète des hypermarchés qui ne changeront pas d'enseigne est disponible sur le site d'Auchan : voir toutes les villes concernées.

Plus tôt cette année, le rachat de 19 hypermarchés Auchan par Lidl avait déjà été autorisé par l'Autorité de la concurrence. Les magasins concernés étaient situés à Paris, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Toulon, Antibes, Cannes et Saint-Raphaël. Auchan a également annoncé la réduction prochaine de 66 de ses hypermarchés. L'objectif affiché ? Passer de 10 397 mètres carrés en moyenne, à environ 8 000. Un grand chantier en perspective, pour réaliser 200 millions d'euros d'économies et se rapprocher de ses concurrents Leclerc et Carrefour.