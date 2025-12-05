Cette arnaque de Noël revient chaque année dans les supermarchés : les prix explosent et il est facile de se faire avoir

Certains produits estampillés "pour Noël" voient leurs prix multipliés par 10 par rapport à d'autres marques.

Les rayons des supermarchés sont enfin prêts, les guirlandes sont installées et les têtes de gondole sont bien garnies… Votre supermarché préféré met comme chaque année son costume de fêtes. Problème, c’est aussi le retour de certaines arnaques typiques de la période des fêtes.

Chaque année, l’association de consommateurs Foodwatch surveille les produits sortis spécialement pour les fêtes. Composition, packaging et surtout prix… Tout est analysé. Alors que les enseignes rivalisent d’ingéniosité pour proposer des nouveautés alléchantes sur le papier, certains produits, toujours intelligemment placés, sont ressortis des placards dans le seul but de faire craquer les acheteurs dans l'ambiance de Noël.

Et, visiblement, cette technique fonctionne puisque cette petite entourloupe est de retour chaque année. En 2019, l'association Foodwatch épinglait par exemple la marque Monoprix Gourmet et son petit pot de confiture de figues, "judicieusement installé à côté des foies gras.” À l'époque, l'association Foodwatch accusait Monoprix Gourmet de gonfler les prix de ce produit "spécial Noël" alors qu'il n'a, finalement, rien de particulier par rapport à une confiture classique. Après vérification, l'arnaque est toujours d'actualité cette année. Le pot de 46 g est aujourd'hui vendu 1,69 € selon notre relevé effectué sur internet sur le site officiel de l'enseigne. Rapporté au kilo, il revient donc à 33,80 €. En comparaison, le pot de confiture de figues Bonne Maman, dont la composition est presque identique, est vendu en ligne 1,99 € pour 370 g, soit 5,38 €/kilo. Six à sept fois moins cher que le pot Monoprix Gourmet…

© Foodwatch

En 2024, Foodwatch identifiait aussi la Maison Delpeyrat et son petit pot de crème de vinaigre balsamique à 4,50 € pour 60 mL, "soit 75 € le litre. Un sacré prix !", indiquait-elle alors. Dans le rayon des huiles et vinaigres, Foodwatch avait déniché une crème de vinaigre balsamique à la composition similaire près de deux fois moins chère au kilo.

Placés juste à côté du foie gras ou du saumon, les petits pots de confiture de figues ou d'oignon, de sel marin ou de citron, coûtent bien plus cher au kilo ou au litre que dans leur rayon habituel. L'occasion de conseiller aux consommateurs de faire un tour dans les rayons disponibles toute l'année avant de se laisser tenter par les allées spéciales de Noël.