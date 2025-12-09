Lidl accusé de vendre un produit de Noël presque vide : "il faut faire très attention"

Lidl vendrait-il des produits "plein de vide" dans ses rayons de Noël ? Pour Linternaute.com, l'association Foodwatch explique comment éviter de se faire avoir.

Dans les supermarchés et hypermarchés, c'est bientôt l'effervescence. De plus en plus de clients vont se précipiter pour acheter tous les ingrédients du repas servi à Noël, ou pour acheter les cadeaux. Et les associations de consommateurs le savent bien ! Pour éviter que les clients se fassent avoir par des prix gonflés ou un marketing mensonger, Foodwatch analyse l'emballage et la composition d'une dizaine de produits chaque année depuis 2019.

Cette année, un produit très apprécié de l'enseigne Lidl fait partie de la liste des 8 "arnaques sur l'étiquette" à esquiver. Ici, il n'est pas question de shrinkflation, une stratégie commerciale par laquelle la quantité de produits contenue dans un emballage diminue tandis que le prix reste stable, ni d'explosion insidieuse des prix. L'agissement identifié par l'association est aussi répandu que les deux autres, mais bien moins médiatisé. "C'est une pratique qui continue d'agacer les consommateurs", confirme Audrey Morice, chargée de campagnes chez Foodwatch à Linternaute.com.

En réalité, c'est une méthode appelée le "plein de vide" qui a été constatée sur le paquet de Bonbons au chocolat Favorina vendu à 2,19 € chez Lidl. "A première vue, la petite fenêtre transparente indique que le sachet de chocolats est bien rempli", indique Foodwatch. Mais, une fois ouvert, c'est la grosse déception. "C'est surtout le vide qui saute aux yeux", souligne l'association. Les chocolats ne rempliraient qu'un tout petit quart du paquet ! Foodwatch accuse ainsi Lidl de "créer l'illusion de plus de chocolats avec un paquet plus grand alors que l'emballage est plein de vide."

Pour éviter de tomber dans le piège, Foodwatch recommande aux consommateurs d'être assez vigilants sur les produits qu'ils glissent dans leur caddie. Il suffit par exemple de retourner le paquet de chocolats pour remarquer la supercherie. Audrey Morice rappelle que le "plein de vide" ne touche pas que les produits de Noël Lidl. "On en trouve dans tous les rayons" et dans de nombreuses enseignes, prévient-elle.

Parmi les autres arnaques de Noël identifiées, Foodwatch épingle le pâté en croûte Le Richelieu, médaillon de mousse de canard de Maison Monterrat. La raison ? La mention "viande française" mise en avant sur l'emballage est une fausse promesse. "Derrière ce vernis made in France, on retrouve surtout du porc comme premier ingrédient, présent en plus grande quantité, qui est bien français. Mais, le foie maigre de canard est, lui, "origine UE et hors UE ". Autant dire : pas nécessairement français", explique Foodwatch.

La terrine aux trois poissons, saumon, colin d'Alaska et hoki de Guyader vendue chez Leclerc figure, elle aussi, parmi les arnaques à éviter. "Dans ce produit le premier ingrédient, c'est de l'eau", dénonce l'association. "Le second ingrédient le plus présent est une vague "chair de poissons" sans autre précision. Les trois poissons mis en avant sur l'emballage y sont présents en plus petites quantités". Audrey Morice conseille ainsi aux consommateurs de prendre quelques secondes supplémentaires pour lire la liste des ingrédients au dos des produits pour ne pas se faire avoir.