Il coûte moins de 10 € : ce produit Lidl pour en finir avec les chaussures mouillées arrive enfin en France

Ce séchoir électrique pour chaussures a déjà connu un énorme succès en Belgique.

Un produit Lidl vendu exclusivement en Belgique est devenu viral pour son efficacité. Qualifié de "très bon investissement" et d'"excellent produit à un prix avantageux", il a satisfait plus de 90 % de ses utilisateurs. Bonne nouvelle, ce séchoir à chaussures électrique s'installe enfin dans les rayons français du hard-discounter.

La galère des chaussures mouillées après avoir marché sous une averse ou avoir malencontreusement mis le pied dans une flaque d'eau, c'est bel et bien fini. Ce petit appareil de la gamme Silvercrest promet en effet de les sécher rapidement tout en évitant qu'elles conservent une odeur de renfermé ou d'humidité. Équipé d'environ 1500 trous d'aération sur toute sa longueur, il souffle de l'air chaud et sèche n'importe quelle paire en un rien de temps. Et ce dernier ne fait pas d'exclus : grâce à sa fonction télescopique, il peut même se glisser dans les souliers d'enfants, à partir de la taille 34. De quoi les laisser s'amuser dans les flaques d'eau sans inquiétude.

Idéal pour l'hiver, le séchoir électrique Lidl est adapté aux chaussures basses, mais également aux bottes avec une hauteur de tige de 50 cm. Il est équipé de trois programmes de séchage réglables de 3, 6 ou 9 heures et s'éteint automatiquement après la fin du programme choisi. Grâce à sa puissance de 20 W, il stabilise sa température à 56 °C.

© Lidl

Mais alors, comment utiliser correctement ce séchoir à chaussures électrique ? Voici comment procéder :

Démarrez l'appareil et insérez un tube chauffant dans chaque chaussure. Pensez bien à maintenir un écart de 2 cm avec l'extrémité de la chaussure pour que l'air chaud puisse circuler dans la chaussure.

Au bout de 10 minutes environ, l'appareil atteint sa température maximale.

Laissez les éléments chauffants dans les chaussures jusqu'à ce qu'elles soient sèches.

Éteignez l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise de courant et sortez les tubes chauffants des chaussures.

Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur pour le laisser refroidir.

Cet appareil, garanti pendant 3 ans après la date d'achat, arrive dans les magasins français le lundi 15 décembre. Il sera vendu moins de 10 euros, à 9,99€ précisément. Dépêchez-vous, il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde ! Amazon, Decathlon, Leroy Merlin et Conforama vendent eux aussi leur version du séchoir à chaussures électrique. Les prix dans ces magasins vont de 15 à 130 € en fonction des performances et de la rapidité de séchage. Un cadeau de Noël aussi original qu'utile.