L'airfryer déjà dépassé ? Son remplaçant est moins cher et encore plus simple

L'hégémonie de la friteuse à air chaud semble arriver à sa fin suite à l'arrivée d'un appareil encore plus polyvalent et simple à utiliser.

Le air fryer a débarqué dans toutes les cuisines tel un ras de marée. En quelques années à peine, il a remplacé le four, le micro-ondes et même les plaques de cuisson grâce à sa taille réduite et son mode de cuisson sans matière grasse. Mais alors que l'on pensait que l'on ne ferait pas plus pratique, l'une des entreprises pionnières de l'équipement de cuisine vient de sortir un nouveau produit encore plus performant et déjà très demandé.

"Populaire ! Plus de 100 personnes ont demandé ce produit dans les dernières heures", prévient le fabricant américain Ninja en grosses lettres rouges bien visibles au-dessus de son nouvel article phare. Pensé pour permettre de préparer à manger sans avoir besoin d'allumer la cuisinière, ce dernier reprend le concept tout simple d'un multicuiseur. Mais alors, quel est son véritable avantage par rapport aux air fryers actuels ? C'est sa polyvalence. Ce dernier ne se contente pas de cuire rapidement et de rendre les aliments croustillants grâce à l'air chaud, comme les airfryers. Le Foodi PossibleCooker 8-en-1 assure remplacer l'intégralité des ustensiles de votre cuisine. Dites ainsi adieu aux cuiseurs à riz, aux mijoteuses et à vos placards remplis de dizaines d'ustensiles différents.

Grâce à ses huit modes différents, il permet de saisir, braiser et faire sauter dans le multicuiseur par exemple. Mais, il permet aussi cuire lentement et de mijoter pendant 12 heures pour confectionner des ragoûts . En bref, il permet de cuisiner un repas complet dans une seule marmite, sans salir plusieurs casseroles. "Le bol en fonte émaillée est compatible avec les plaques de cuisson et les fours ", souligne Ninja. En effet, cette dernière peut aussi être utilisée sur de nombreuses surfaces de cuisson.

La capacité de cette marmite à tout faire ? : 8 litres, rien que ça ! D'une hauteur de 42 cm, cette dernière peut par ailleurs être utilisée dans un four puisqu'elle résiste à une chaleur de 240 degrés. Il est ainsi possible de commencer votre préparation avec n'importe quel mode de cuisson, puis de transférer la marmite antiadhésive dans le four pour gratiner un crumble ou obtenir une pâte parfaitement dorée.

Côté nettoyage, Ninja assure également que son produit est "idéal" car la cuve de cuisson, le couvercle en verre et la louche passent au lave-vaisselle. Le reste de l'appareil peut être nettoyé à la main avec une éponge douce et un peu de savon. Et côté prix ? Le Foodi PossibleCooker est disponible au prix de 179,99 € sur le site internet de Ninja. Sur Amazon, il est actuellement disponible pour 149,99 €. Aurait-on trouvé LE cadeau de Noël idéal pour les fans de cuisine qui rêvent de gagner un peu de place sur leur plan de travail ?