Ce foie gras est deux fois moins cher que les autres, il est pourtant l'un des meilleurs selon UFC Que Choisir

Les experts d'UFC Que Choisir sont formels : ce foie gras bon marché est incontournable. Il est approuvé pour son arôme, son prix et sa texture.

Comme chaque année, le menu du soir de Noël est déjà dans la tête des consommateurs. De l'apéritif à la bûche, en passant par le saumon et la dinde, tout est pensé dans les moindres détails pour impressionner les convives. La pièce maîtresse de ce repas de fête n'est autre que le foie gras. Et, comme ce dernier n'est dégusté qu'à cette occasion bien précise, les hôtes sont souvent prêts à y allouer une bonne partie de leur budget. Pourtant, l'Union des consommateurs UFC-Que Choisir assure qu'il n'y a pas besoin de se ruiner pour déguster un bon foie gras à Noël. Dans son comparatif de 15 foies gras publié en décembre 2025, il révèle qu'une marque de hard discount fait partie des meilleures.

Aspect visuel, odeur, texture au couteau et en bouche, saveur, mais aussi persistance aromatique, tous les aspects ont été analysés. Parmi les 15 références dégustées pour l'enquête, c'est le foie gras de canard entier mi-cuit Lidl qui se place 4ᵉ du classement général. "L'aspect visuel est globalement correct, avec absence de zones verdâtres, de piqûres de sang ou de points blancs", relèvent tout d'abord les spécialistes d'UFC-Que Choisir. "La couleur est homogène et le produit est bien présenté pour un produit de marque de distributeur." Ces points positifs lui permettent de récolter la note de 12/20.

Vendu au prix d'environ 66,60 €/kg, soit 11,99 € pour un pot de 180 g, ce produit de la gamme Deluxe "se positionne comme un produit accessible parmi les foies gras mi-cuits", applaudit l'Union des consommateurs. "La coupe est nette et la texture est ferme et non granuleuse, offrant une sensation en bouche agréable", note également le comparatif.

© Lidl

Quelques aspects ont tout de même fait perdre quelques points précieux à ce produit. UFC Que-Choisir indique par exemple que malgré un arôme correct, la "complexité aromatique" reste limitée et les arômes secondaires sont peu présents. "La persistance gustative est modérée, correspondant à un produit simple et accessible", indiquent ainsi les experts.

Parmi les produits encore mieux classés, on retrouve le foie gras de canard entier mi-cuit de la gamme Saveurs vendue dans les magasins U. Ce dernier est vendu pour environ 110,70 €/kg dans les rayons du supermarché. Il est reconnu pour sa texture agréable, régulière et fondante, son aspect visuel homogène. Malheureusement, les experts notent la présence d'additifs (nitrite de sodium et ascorbate de sodium), ce qui n'est pas le cas dans l'article Lidl. Le foie gras de canard entier du Périgord mi-cuit de Godard, vendu 155,50 €/kg, monte sur la deuxième place du podium et est suivi par le seul foie gras cuit du top 5 : le foie gras de canard entier du Sud-Ouest Les Éleveurs Terre Nouvelle.