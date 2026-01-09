Cette lampe Ikea coûtait 50 € dans les années 90, elle se revend plus de 800 euros aujourd'hui

Cette lampe Ikea est si rare qu'elle se revend plus de 10 fois son prix d'origine. Ceux qui la possèdent chez eux sont de vrais chanceux.

Le rayon éclairage est l'un des plus populaires chez Ikea. Depuis la création du groupe suédois en 1943, plusieurs dizaines de modèles de lampes, lustres ou lampadaires ont marqué l'histoire de la décoration d'intérieur et sont devenus iconiques. On peut par exemple citer la lampe de chevet Lampan, entièrement en plastique et connue pour être la moins chère du monde, car elle ne vaut que 4,99€.

Mais ce n'est pas cette dernière qui déchaîne les passionnés de design ces derniers mois ! L'objet de leur convoitise est un modèle imaginé par le designer star de la marque, Tord Björklund, dans les années 90. Rare, car elle ne fut produite qu'en petite quantité et sur une période de deux ans seulement, la lampe est aujourd'hui proposée en revente sur les plateformes de seconde main comme Ebay pour une somme astronomique. Originellement vendue entre 30 et 50 €, la lampe Prologue dont il est question ici vaut désormais entre 200 € et 350 €.

Sur le site de brocante en ligne Selency, un exemplaire presque neuf de ce lampadaire, atteint même 850 €. Ce modèle vintage de 150 cm de hauteur est de plus de 40 kg est reconnu par tous les connaisseurs grâce à sa forme arquée et le contraste entre le bois et le métal utilisés pour son pied.

La lampe Prolog © Ikea

Parmi les autres créations Ikea revendues à prix d'or, on peut citer les produits de la collection dessinée par le styliste, architecte et directeur artistique de Off-White et Louis Vuitton, Virgil Abloh. Disparu en 2021 à seulement 41 ans, Virgil Abloh avait signé une collaboration avec Ikea deux ans plus tôt. Cette collection capsule nommée Markerad était alors composée de chaises, d'étagères et de plusieurs tapis. Lors de la commercialisation de celle-ci, plusieurs bagarres ont éclaté à l'entrée des magasins Ikea et tous les stocks se sont écoulés en un seul jour. Aujourd'hui, les tapis de la capsule se revendent entre 1000 et 5600 euros sur Ebay. Ils étaient à l'origine commercialisés entre 79€ et 299 €.

Consciente de la popularité de ses meubles, l'enseigne suédoise a réédité certains de ces designs les plus emblématiques ces derniers mois. Les fauteuils, vases, chaises et coussins célèbres dans les années 80 sont donc revisités dans de nouvelles couleurs et revendus dans la collection Nytillverkad, que l'on peut traduire en français par "Nouvellement fabriqué". Généralement, ils rencontrent autant de succès qu'à leur première commercialisation.