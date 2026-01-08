Zara lance son outil pour essayer virtuellement les vêtements : on l'a testé pour vous

Nous avons testé la nouvelle fonctionnalité de l'application Zara permettant d'essayer virtuellement une tenue via l'IA. Elle promet d'adapter les vêtements à votre taille et à votre morphologie.

C'est une petite révolution pour les addicts du shopping, surtout en période de soldes ! C'est le mastodonte Zara qui en est à l'origine. L'enseigne espagnole a lancé son intelligence artificielle personnalisée il y a quelques semaines. Sa promesse ? Permettre à ses clients et clientes d'essayer les vêtements ou les chaussures, sans jamais quitter leur canapé.

Pour cela, la marque propose d'adapter les vêtements choisis au visage, à la taille et à la morphologie de son ou de sa cliente directement depuis son application. Mais ici, il n'est pas question de vous faire remplir un questionnaire interminable avec l'intégralité de vos mensurations comme certains sites le proposent déjà. Avec l'aide de seulement deux photos, Zara promet de vous habiller virtuellement en quelques minutes seulement, en intégrant les articles choisis sur votre corps.

Pour voir si la promesse est tenue, on a donc tenté notre chance et testé cet outil. Première étape, il faut commencer par sélectionner le produit qui vous intéresse, puis cliquer sur le bouton "Essayer" situé en bas à gauche de la photo. Une fenêtre s'ouvre alors pour créer un mannequin à votre image. Il vous sera demandé de prendre une photo de votre visage (bien éclairée), et une photo de votre corps entier sur laquelle votre visage et vos pieds sont visibles. Une fois votre avatar créé, vous pouvez composer une tenue complète à partir des vêtements disponibles à la vente à ce moment-là.

Deux silhouettes créées grâce à l'application Zara © Zara

En deux à trois minutes top chrono, l'application propose une photo et une vidéo des vêtements portés par l'avatar à votre image et à votre morphologie. Et le résultat est plutôt rapide et impressionnant ! De quoi éviter de longues minutes d'attente devant les cabines d'essayage et les allers-retours pour rapporter des vêtements finalement mal ajustés.

Pensée pour inciter les achats jusqu'au bout, l'application permet ensuite d'enregistrer les articles qui nous plaisent, et même de les ajouter directement à notre panier une fois la taille choisie.

Attention, l'outil n'est pas encore disponible sur la version française de l'application. Il faut donc penser à régler sa localisation sur un autre pays comme le Mexique, la Pologne ou les Pays-Bas. Nous conseillons également de prendre quelques minutes pour capturer de belles photos dès la première étape, car elles ne peuvent plus être modifiées ensuite, même si elles ne vous plaisent plus !