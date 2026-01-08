Les habitués les mettent dans la baignoire : pourquoi vous ne devriez jamais mettre vos bagages par terre dans une chambre d'hôtel

Les voyageurs aguerris appliquent systématiquement cette méthode à l'hôtel, quel que soit le standing de l'établissement.

Vous arrivez à l'hôtel et votre premier geste est toujours le même : poser ses valises dans votre chambre d'hôtel et enfin profiter des vacances. Le lit semble accueillant, la moquette moelleuse, et vous déposez naturellement vos bagages au sol. Grave erreur ! Les voyageurs expérimentés ont appris à éviter ce geste, qu'il s'agisse d'un palace quatre étoiles ou d'un établissement plus modeste.

Avec le flux constant de clients, les moquettes d'hôtel accumulent bien plus que de simples poussières. Acariens, bactéries, moisissures et champignons y trouvent un terrain propice. Mais le véritable danger se cache ailleurs : les punaises de lit. Ces petits insectes bruns ne sont pas attirés par la saleté, contrairement aux idées reçues. Leur unique obsession ? Le sang humain. Les établissements les plus soignés peuvent donc être touchés, car ces nuisibles voyagent principalement dans les bagages des clients, passant d'un hôtel à l'autre sans que personne ne s'en aperçoive.

Les punaises de lit adorent les surfaces textiles et les recoins sombres. Coutures de matelas, doublures de rideaux, plinthes, tiroirs de tables de chevet : elles s'infiltrent partout où elles peuvent se dissimuler. Votre valise posée sur la moquette ou jetée sur le lit devient alors une cible idéale. Ces insectes peuvent s'y faufiler discrètement et vous accompagner jusqu'à votre domicile.

L'astuce peut sembler saugrenue, mais elle s'avère redoutablement efficace : déposez vos bagages dans la baignoire dès votre arrivée. Les surfaces lisses en émail ou en plastique représentent un obstacle infranchissable pour les punaises, incapables de s'y agripper ou de s'y cacher. "Chaque fois que je m'enregistre dans un hôtel, je dépose immédiatement mes bagages dans la salle de bains, dans l'entrée ou dans un espace éloigné du lit et non sur le tapis. De cette façon, mes affaires sont suffisamment éloignées des meubles où les punaises de lit se trouvent généralement – ​​et je diminue considérablement mes chances de les ramener à la maison", explique Lydia Mansel, fondatrice du site de voyage Just Packed.

Si la salle de bains ne dispose pas de baignoire, une étagère de placard peut faire l'affaire. En revanche, méfiez-vous des porte-bagages : inspectez-les soigneusement avant utilisation, car ils peuvent également héberger ces indésirables.

Quelques conseils supplémentaires sont bons à prendre. Privilégiez une valise rigide de couleur claire : le plastique complique l'accroche des insectes, et les teintes pâles facilitent leur détection. Emballer vos vêtements dans des sacs plastiques hermétiques constitue une protection supplémentaire.

Si vous avez un doute, à votre retour, videz et inspectez minutieusement vos bagages à l'aide d'une lampe de poche, de préférence hors de votre chambre. Nettoyez les roues de votre valise avec des lingettes désinfectantes. Quant à vos vêtements, un passage en machine à 60°C ou un séjour de deux à trois jours au congélateur éliminera tout passager clandestin... et vous évitera un traitement anti-punaise particulièrement coûteux et pénible.