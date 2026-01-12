Pénurie d'oeufs : pourquoi les rayons sont-ils vides ? Quand la situation va-t-elle revenir à la normale ?

Une pénurie d'œufs touche plusieurs villes de France depuis quelques semaines et la situation pourrait encore durer. Voici ce que l'on sait sur la situation dans les supermarchés.

Les quelques boîtes livrées disparaissent en quelques secondes seulement. Personne n'a manqué cette information, les œufs font face à une véritable pénurie depuis plusieurs semaines. Cette dernière s'est encore accentuée au cours du week-end du 9 au 11 janvier, et ce ne pourrait être que le début.

Causes de la pénurie d'œufs : pourquoi n'en trouve-t-on plus en rayon ?

La cause de ce manque dans les rayons ? De nombreux cas de grippe aviaire et de salmonelle, couplés aux conditions climatiques difficiles des dernières semaines ont ralenti les approvisionnements. L'arrêt progressif des œufs cage au profit des œufs plein air et sol fait aussi partie des raisons identifiées.

"La forte hausse de la demande ces derniers mois, voire ces dernières années" impacte elle aussi fortement les stocks disponibles, indique le géant Carrefour sur de petits écriteaux disposés à l'endroit où sont généralement entreposées les précieuses boîtes de 4, 6, 12 ou plus. En effet, l'augmentation du prix de la viande a poussé de nombreux Français à se tourner vers les œufs. La demande augmente ainsi de 5% chaque année depuis 3 ans. Mais l'offre n'a pas pu s'adapter à cette forte consommation. Bien que la situation soit critique partout en France, elle paralyse particulièrement la région parisienne.

Dans quels supermarchés trouver des œufs ?

L'ensemble du secteur alimentaire est actuellement touché, mais les supermarchés tente de réagir et de rassurer les consommateurs. "Il peut y avoir quelques trous dans les rayons, quelques ruptures perlées, mais il n'y a rien d'anormal. Ce serait disproportionné de parler de pénurie", assure d'ailleurs la Coopérative U, contactée par actu.fr. Mais pour l'instant, aucune date de retour à la normale n'est annoncée, bien au contraire. La direction du groupe Carrefour indique par exemple faire "son maximum" pour réapprovisionner ses stocks "dans les meilleurs délais".

Du côté des agriculteurs, les nouvelles ne sont pas plus rassurantes. Même si le gouvernement s'est engagé, d'ici la fin du mois, à faciliter l'installation de nouveaux poulaillers, construire de nouvelles exploitations ne peut pas se faire en quelques jours. Il faudra ainsi patienter plusieurs semaines pour reconsommer vos protéines favorites. Et pour ceux qui suggèrent d'importer plus d'œufs : impossible, la plupart des pays de l'Union européenne connaissent les mêmes trous dans les stocks. La France est d'ailleurs le premier producteur d'œufs d'Europe.

En revanche, aucun risque que la pénurie ne provoque pas une forte hausse des prix pour les œufs disponibles. Ces derniers sont encadrés par des contrats de long terme, conclus sur plusieurs années entre éleveurs et distributeurs.

