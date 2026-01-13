KFC va-t-il vraiment servir du poulet 100% halal ? L'enseigne nous a répondu

Interrogée par Linternaute.com, l'enseigne de restauration KFC répond sur la viande servie dans ses fast-foods.

L'annonce a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Selon des milliers d'internautes mais aussi quelques médias, l'enseigne de restauration rapide KFC s'apprêterait à suivre son concurrent Five Guys pour proposer une offre 100 % certifiée halal dans tous ses restaurants. Mais cette annonce est-elle vraie ? Intrigués, nous avons justement interrogé la multinationale spécialisée dans la viande de poulet répond.

Dans l'espace questions-réponses du site français de KFC, il est aujourd'hui stipulé que "le poulet servi n'est pas certifié Halal, car notre vocation est de proposer une offre universelle". Cette affirmation va bel et bien changer très bientôt. Mais attention, l'annonce présentée sur les réseaux sociaux comme un changement radical de l'enseigne n'est en fait que partiellement vraie ! Si KFC nous confirme qu'elle va bien proposer "une offre composée exclusivement de poulet certifié halal, à partir du 21 janvier 2026", elle ne confirme pas que ce changement se fera partout en France. C'est même plutôt le contraire !

Selon l'enseigne américaine, seuls "24 restaurants sur les 404" points de vente français sont concernés. Rien ne changera dans les autres restaurants. Pour savoir quels établissements vont vendre de la viande halal, il va tout de même falloir patienter quelques jours. "La liste exacte des restaurants proposant une offre avec du poulet certifié Halal sera directement disponible sur notre site internet, à partir du 21 janvier", nous indique le groupe américain. Aucune généralisation nationale n'est donc prévue.

© Adobe Stock

Pour cette nouvelle offre, KFC assure travailler avec des fournisseurs disposant d'une certification halal. "Nos clients seront clairement informés grâce à une communication transparente en restaurant et sur notre site internet", complète la chaîne installée en France depuis 1991.

Des produits de viande certifiée halal sont déjà proposés dans une dizaine de pays où la marque est implantée, comme l'Egypte, l'Indonésie ou la Tunisie. En 2009, la chaîne avait par ailleurs transformé plusieurs points de vente situés au Royaume-Uni en restaurants entièrement halal. Face aux ventes décevantes, la branche britannique de l'enseigne avait fini par faire marche arrière.