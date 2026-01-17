Carrefour, Auchan, Picard... Les cagnottes fidélité bientôt vidées, voici la date limite pour les utiliser

De nombreuses enseignes s'apprêtent à vider les comptes de fidélité de leurs clients. Attention à la date limite.

C'est l'une des alliées les plus loyales de nombreux consommateurs. Dans n'importe quel supermarché, sortir sa carte de fidélité peut permettre de faire de belles économies. La scanner aide à cumuler des points pour créditer une cagnotte permettant à terme de payer une belle partie de ses courses. Carrefour, Leclerc, McDonald's, Auchan, Sephora, Lidl... Chaque enseigne a la sienne. Mais, peu importe celle(s) que vous possédez, ces dernières sont toutes vidées régulièrement.

En effet, les cagnottes servant aussi parfois à obtenir des cadeaux ou des réductions sont remises à 0 pour inciter les clients à venir dépenser les sommes accumulées dans les rayons. Ces vidanges annuelles sont aussi l'occasion pour certaines entreprises de changer les conditions ou les avantages obtenus si besoin. C'est par exemple le cas du groupe Carrefour, donc les cagnottes de fidélité se videront automatiquement dans quelques semaines. "Tous les montants cumulés sur votre Cagnotte Fidélité Carrefour du 1er janvier au 31 décembre de chaque année sont à utiliser avant le 1er mars de l'année suivante", indique l'entreprise sur son site internet.

L'urgence est un peu plus présente pour les adhérents au programme de fidélité Auchan. Les euros acquis entre le 1er janvier et le 31 octobre de l'année en cours sont utilisables jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. "En cas de non-utilisation des euros au cours des périodes précitées, le titulaire de la carte "Waaoh !" en perd automatiquement le bénéfice", prévient le géant de la grande distribution. Il n'y a donc pas de temps à perdre ! Chez Picard aussi la date butoir est au 31 janvier 2026. Si vous allez faire vos courses le 1er février au matin, votre cagnotte sera retombée à zéro.

Côté Leclerc et Sephora, la question est un peu plus complexe. Chez eux, pas de date précise, la règle dépend de la période d'inactivité du compte. Si vous n'utilisez pas votre compte fidélité pendant 14 mois, votre cagnotte Leclerc sera perdue. Chez Sephora, cette période est étendue à 18 mois. Lidl est l'enseigne la plus généreuse avec une période de validité des points de 24 mois, soit deux ans, après leur obtention.

Et pour ceux qui ne sont pas encore retournés chez McDonald's depuis la nouvelle année, nous vous conseillons de consulter votre solde directement sur votre compte pour éviter les surprises. En effet, pas de date fixe non plus chez le spécialiste du burger. "La durée de validité des points est de 12 mois glissants révolus", indique-t-il. Une date à noter dans les calendriers !