C'est le McDonald's le plus cher, un simple Big Mac y coûte 17 euros

Aux bornes de ce "McDo", les burgers coûtent plus de 15 euros et même le Happy Meal pour les enfants dépasse les 10 €.

Mc Donald's est sans aucun doute l'une des chaînes de restaurants les plus populaires du monde. En quelques dizaines d'années, l'enseigne rouge et jaune a su imposer ses burgers, ses frites et ses glaces grâce à son service rapide et ses prix abordables.

Mais attention, les tarifs pratiqués ne sont pas les mêmes partout. Le prix auquel vous payez un Big Mac dans le Mc Donald's installé à proximité de votre domicile n'est pas le même que celui que vous payerez près d'une aire d'autoroute, dans un centre commercial, dans une grande ville ou encore dans un autre pays.

Basée sur un système de franchise, l'enseigne confie l'exploitation de ses restaurants à des entrepreneurs indépendants, chargés de gérer leur établissement au quotidien. Les prix des produits et des menus restent encadrés par McDonald's, mais peuvent ainsi évoluer d'un point de vente à l'autre en fonction de la région et de la ville dans laquelle ils sont implantés.

C'est ainsi que Chelsea Dickenson, créatrice de contenu réputée pour ses astuces pour voyager à moindre coût, et connue sous le pseudonyme @HolidayExpert, a été surprise par les prix exorbitants d'un restaurant McDonald's. Habituée à payer entre 4,50 € pour un Big Mac seul et 7,50 € pour un Big Mac avec frites et boisson, cette dernière s'est retrouvée face à une facture de 887 lires turques, soit environ 17,27 euros !

© Adobe Stock

Vous l'aurez compris, c'est bien en Turquie et plus précisément dans l'aéroport d'Antalya qu'est installé le McDonald's le plus cher du monde. Intriguée par les tarifs qui y sont pratiqués, Chelsea Dickenson s'est ensuite penchée sur le prix des Happy Meal. En France, les menus enfants composés d'un burger, d'un accompagnement, d'une boisson, d'un dessert et bien sûr d'un jeu sont généralement vendus entre 4,90 € et 5,50 €, selon la région et les options choisies. Là encore, la vidéaste a été surprise, puisque sa commande s'élevait à 11,5 livres sterling, soit 13,30€ ! "Assurez-vous de manger avant d'arriver à l'aéroport d'Antalya", a-t-elle ironisé.

Mais alors où peut-on bien trouver les burgers McDo les moins chers du monde ? Malheureusement, pas en France.... Selon "l'indice Big Mac" créé en 1986 par le magazine The Economist, c'est au Pakistan qu'il faut se rendre pour acheter le Happy Meal le plus abordable. Et c'est à Taïwan qu'est vendu le Big Mac le moins cher du monde, pour seulement 2,22 €. Quant à la France, Le Parisien avait cité en 2023 le McDonald's de Vincennes comme le "McDo le moins cher de France".