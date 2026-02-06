60% des jouets pour enfants sont dangereux : voici tous ceux qui sont concernés

90% des jouets pour enfants ne sont pas conformes, tandis que 60 % sont même jugés dangereux.

Nous avons trop souvent l'habitude de faire confiance aux produits et aux jouets que nous achetons sur internet. Nous croyons, souvent à tort, que leur disponibilité sur le marché européen garantit un contrôle et une vérification rigoureuse de la part d'autorités compétentes. Pourtant, c'est parfois loin d'être le cas. Des milliers de produits vendus sur internet réussissent à échapper à la vigilance des spécialistes et à se retrouver dans les bacs à jouets de nos enfants alors qu'ils ne suivent pas la réglementation européenne. Il arrive même que certains d'entre eux soient dangereux pour la santé de nos petites têtes blondes.

Dans une récente enquête, la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a indiqué que 90 % des jouets disponibles en e-commerce alors qu'ils ne viennent pas d'Europe se révèlent en non-conformité. Pire, 60 % d'entre eux sont non conformes et dangereux ! "Le ciblage a prioritairement porté sur des produits à bas prix et originaires d'Asie, tenant compte des taux de non-conformité élevés ressortant des enquêtes précédentes sur ces produits", indique la DGCCRF.

Sur 70 références de déguisements, peluches, peintures au doigt et autres jouets analysés, les non conformités portent essentiellement sur des étiquetages ou des notices incomplètes. La direction liste par exemple l'absence de mention de restriction d'âge pour les jouets destinés aux enfants de plus de trois ans.

© Adobe Stock

Mais d'autres dangers, bien plus effrayants sont également cités. Selon la DGCCRF, les causes de dangerosité principales sont des risques d'étouffement ou d'étranglement, "dus à la présence de petits éléments détachables ou de cordelettes pour les déguisements et les peluches". La DGCCRF soulève également "une trop grande facilité d'accès aux piles dans les jouets, engendrant un risque d'ingestion par l'enfant".

En conséquence de cette enquête, 26 références ont été finalement retirées des marketplaces en décembre dernier, annonce la direction. Elles s'ajoutent aux 72 autres déjà interdites entre septembre et novembre 2025. Ces dernières avaient toutes été commercialisées sur les plateformes Shein, Temu, eBay, mais aussi Aliexpress, Wish et Amazon. Parmi les jouets interdits, on peut citer le mini-cuiseur à riz Hkoenig, qui présentait un risque d'incendie, le Mini sèche-cheveux professionnel ionique Grtpro, retiré à cause d'un risque d'étouffement, ou encore une corde à sauter et des ballons multicolores présentant des risques chimiques.

En conséquence, la DGCCRF "appelle les consommateurs à porter une attention particulière au descriptif détaillé du produit, vérifier la mention "CE" pour les produits." Elle conseille aussi de prêter une grande attention aux prix très bas, qui peuvent indiquer qu'un objet est de mauvaise qualité. Si vous doutez d'un produit, vous pouvez consulter le site français rappel.conso.gouv.fr, qui liste toutes les alertes de produits non conformes ou dangereux.