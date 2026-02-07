Des trésors à 10 000€ sur nos étagères : quels disques vinyles se revendent le plus cher aujourd'hui ?

Les mélomanes achètent de plus en plus de vinyles, et sont prêts à y mettre une petite fortune. Or quels disques qui dorment parfois dans nos greniers valent très chers.

L'information n'aura échappé à personne, les disques vinyles sont de plus en plus populaires. Aujourd'hui, n'importe quel artiste qui se respecte propose son nouvel album en version digitale et en version 45 et 33 tours. Et la demande est au rendez-vous : plus de 5,4 millions de vinyles ont été vendus en France en 2023, surtout à la génération des 18-35 ans. Un chiffre colossal, représentant 45% du marché physique de la musique.

La recherche d'albums vinyles de plus en plus rares donne lieu à une véritable guerre des enchères partout à travers le monde. Le disque le plus cher de l'histoire est une œuvre unique signée par l'artiste Wu-Tang Clan en 2015, et intitulée "Once Upon a Time in Shaolin". Il a été vendu pour la modique somme de 1,77 million d'euros. Bien qu'ils n'atteignent pas tous de tels tarifs, d'autres disques plus répandus se revendent actuellement à prix d'or. Nous vous conseillons de vérifier si vous n'en possédez pas quelques-uns dans votre collection personnelle.

Sur le site de revente entre particulier eBay, plus d'un million de vinyles sont perpétuellement en vente. Mais certains valent plus d'argent que d'autres. Un exemplaire du 45 tours "Un peu d'Amour, beaucoup de patience", chanté par Sylvie Vartan en 1995, et signé par l'interprète est par exemple proposé pour 6000 euros !

© Adobe Stock

Toujours du côté des vinyles francophones, le tout premier disque comprenant l'apparition de Jean-Jacques Goldman est actuellement mis aux enchères pour 4 250 euros. Sur celui-ci, aucun moyen d'entendre le son de la voix du chanteur devenu le préféré des Français, car il n'avait pas encore commencé la carrière qui l'a rendu célèbre. Il s'agit d'un enregistrement de son premier groupe nommé The Red Mountain Gospellers au sein duquel le futur auteur-compositeur-interprète jouait de la guitare. Une vraie relique.

Mais c'est bien du côté des artistes internationaux que les enchères grimpent à des tarifs impressionnants. Un disque illustré et signé par chacun des membres du groupe de métal britannique Iron Maiden est en vente pour 9 999 euros sur eBay. Un vinyle en édition noir et or de l'album Help des Beatles, sorti en 1965, dépasse quant à lui les 15 100 euros. Vous l'aurez compris, un véritable trésor pourrait se cacher sur vos étagères si vous possédez une version exclusive ou ancienne d'un album recherché !