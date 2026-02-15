Lidl va ouvrir 30 magasins en France en 2026 : voici les villes concernées

Lidl va encore augmenter sa présence sur le territoire avec 30 nouveaux magasins.

Lidl ne cache pas son objectif. L'enseigne venue tout droit d'Allemagne a confirmé vouloir accroître sa présence dans l'Hexagone pour atteindre 2000 points de vente francophones d'ici 2030, contre un petit peu plus de 1600 aujourd'hui.

Et ça va commencer dès cette année. Lild compte ainsi inaugurer plus d'une vingtaine de nouveaux magasins sur le territoire. Certains ont même déjà accueilli leurs premiers clients. Fin janvier 2026, le magasin considéré comme "le plus grand Lidl du monde" a par exemple ouvert ses portes. Avec une surface de vente de 1 840 m² répartie sur trois niveaux, il est situé à Muret, en Haute-Garonne. Deux autres enseignes ont ouvert le même jour à Marseille et à Castillon-la-Bataille en Gironde. Surfaces élargies, éclairage optimisé et architecture temporaire et fluide, ces trois nouveaux magasins sont présentés par Lidl comme la "nouvelle génération".

Après l'ouverture de trois magasins de destockage en 2025 à La Ciotat (Bouches-du-Rhone), Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) et Buchelay (Yvelines), de nouveaux Lidl Outlet devraient par ailleurs voir le jour "au premier trimestre 2026", a indiqué l'enseigne. On ne connaît pas encore leur localisation précise ou la date de leur ouverture, mais cela ne saurait tarder. Attention, Lidl a d'ores et déjà annoncé que ces ouvertures ne seraient pas permanentes, et que les points de vente d'invendus ne seraient que ponctuels. Le Lidl Outlet de Buchelay est d'ailleurs déjà fermé.

© Adobe Stock

À cette liste, s'ajoutent toutes les transformations d'anciens magasins Auchan, rachetés par Lidl à la fin de l'année dernière. Les ouvertures s'échelonneront sur quatre mois, à partir de mars 2026. Voici la liste complète :

Noyelles (62), le 3 mars 2026

Grabels (34), le 19 mars 2026

Saint-Pierre-des-Corps (37), le 14 avril 2026

Antibes (06), le 23 avril 2026

Marquette-lez-Lille (59), 30 avril 2026

Saint-Raphaël (83), le 7 mai 2026

Cannes (06), le 14 mai 2026

Carrières-sur-Seine (78), le 21 mai 2026

Toulon (83), le 21 mai 2026

Bordeaux Grand-Parc (33), le 21 mai 2026

Nemours (77), le 28 mai 2026

Grenoble Perrot (38), le 4 juin 2026

Bordeaux Benauge (33), le 11 juin 2026

Lyon Etats-Unis (69), le 11 juin 2026

Lyon Duchère (69), le 18 juin 2026

L'Isle-Adam (95), le 18 juin 2026

Voiron (38), le 9 juillet 2026

Gradignan (33), le 9 juillet 2026

Paris, boulevard de Vaugirard, la date n'a pas encore été communiquée.

En plus de ces ouvertures, Lidl va hériter de trois points de vente cédés par Monoprix. Il s'agit des magasins de Chatou (78), Argenteuil (95) et Le Pecq (78). Lidl annonce une "finalisation de l'opération d'ici la fin du premier trimestre 2026".

En légère perte de vitesse depuis deux ans, Lidl compte bien s'appuyer sur ces diverses ouvertures pour regagner en popularité et rattraper son retard sur son concurrent Action. Ce dernier a d'ailleurs également annoncé plusieurs dizaines ouvertures en France et dans les pays frontaliers en 2026 et 2027. Pour l'instant, les villes concernées n'ont pas été confirmées.