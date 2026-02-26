On a épluché le catalogue Lidl de mars : il y a 3 offres à ne pas rater... mais aussi 3 promos qui ne valent pas le coup

Un coup d'oeil approfondi au catalogue Lidl permet de dénicher de belles offres mais aussi des produits à laisser en rayon. On vous a fait le tri.

Chaque semaine, les clients fidèles de Lidl ont un rituel sur leur application Lidl + ou sur le site internet de l'enseigne de grande distribution : feuilleter le catalogue à la recherche des meilleures promotions. Mais quand la fin de mois arrive, au milieu des promos alimentaires qui permettent de mieux finir le mois sans exploser le budget restant, se glisse aussi une bonne nouvelle avec l'arrivée des grosses promotions du mois suivant ou les offres spéciales sur une gamme de produits.

En mars 2026, c'est ainsi la désormais célèbre marque de bricolage Parkside qui fait la Une avec une opération sur 400 produits de petit ou gros bricolage, du scotch adhésif à l'accessoire pour la perceuse en passant par la meuleuse. A côté, demeurent aussi des promos sur l'alimentaire, les fleurs ou encore les vélos électriques. Encore faut-il avoir l'oeil et dénicher les vraies bonnes affaires dans cette caverne d'Ali Baba virtuelle...

Et ça prend du temps ! Pour vous aider, on a donc fouillé à fond dans le catalogue Lidl édition du 25 février au 03 mars mais aussi dans le fameux catalogue Parkside de mars 2026. On a sélectionné plusieurs offres à ne pas rater mais aussi celles qui ne sont pas vraiment des promos immanquables selon nous. Mieux vaut les laisser dans les rayons de Lidl et surveiller les prix...

Dans l'alimentaire, les prévoyants peuvent commencer à regarder les chocolats de Pâques pour les enfants. Anticiper est le meilleur moyen d'éviter les ruptures de stocks sur les fameux gros oeufs prisés des petits. Page 24 du catalogue, on trouve ainsi l'oeuf de 165 grammes à l'effigie de la franchise de dessin animé La Pat'Patrouille à 5,29 euros. Même chose pour le célèbre gros oeuf Kinder Surprise 150 grammes à 9,99 euros. Les fans de Nutella seront séduits avec une offre sur le deuxième gros pot à -50% !

Pas mal mais on trouve mieux dans la suite du catalogue. On a ainsi flashé page 34 sur le fameux taille-haies sans fil Parkside proposé à -20%, soit 71 euros au lieu de 89. Voilà un bon plan sur un produit valeur sûre qui a déjà séduit nombre de bricoleurs et jardiniers... A juste titre car il offre une bonne autonomie avec ses batteries, est simple d'utilisation et facilite grandement la vie au printemps ou à l'automne. Les utilisateurs Lidl ne s'y trompent pas avec une note moyenne de 4,5/5. Seul bémol, l'absence de batterie fournie avec, un vrai point noir. Banco quand même, on le glisse dans le caddie !

On fonce aussi page 60 sur le nettoyeur haute-pression Parkside PHD 170 D2. C'est un des best-sellers de Lidl et il est cette fois en promo à -15%, passant de 129 à 109 euros. Il est très régulièrement épuisé en ligne et il faudra peut-être être malin pour le dénicher à ce prix en magasin avant les ruptures de stock.

Le fameux nettoyeur haute-pression de Lidl de retour en promo en mars. © Lidl

Vous avez un dernier souhait ? Voici le troisième produit à ne pas rater selon nous, l'aspirateur robot Silvercrest page 50. C'est devenu un produit bien connu des fans de Lidl et l'enseigne va le proposer à nouveau dans ses rayons en mars. Il passe même sous la barre des 100 euros, à 95,20 euros. Soit -20%. Là aussi, on pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde...

Malheureusement, on a aussi déniché des offres qui ne nous a pas vraiment tapé dans l'oeil, loin de là ! Certaines peuvent être alléchantes au premier coup d'oeil comme la perceuse visseuse avec accessoires. Il s'agit du modèle sans fil Parkside PBSA 12 E4 12V proposé à 49 euros. Sauf qu'on la trouve régulièrement à 17 euros seulement, sans accessoires. A voir si vous avez vraiment besoin de tout l'attirail du parfait perceur...

On passe son chemin aussi sur un appareil désormais présent dans nombre de cuisines, l'Airfryer. Le modèle proposé cette fois par Lidl à 39,99 euros a une faible capacité (3,6l annoncé sur le catalogue) pour un prix à peine inférieur au modèle proposé habituellement (59,99). Sauf pour une personne seule, on le déconseillera donc...

Même verdict selon nous pour le nettoyeur vapeur proposé à -20% page 52 du catalogue Lidl. La promo semble alléchante mais on trouve mieux sur le marché surtout que ce modèle Silvercrest affiché à 55,99 euros a de nombreux avis défavorables depuis sa sortie. Réservoir d'eau trop petit, fuites, les critiques sont légion. "Qualité très basse, Manche plastique, Long à chauffer" "Déception à tout point de vue. C'est bien une première fois car j'achète beaucoupp de produit Lidl/silvercrest", "Chauffe rapidement et facile à utiliser. Un point négatif : la pression chute assez vite. Une brosse à récurer est tout de même nécessaire pour les joints très sales", peut-on ainsi lire dans les avis. On laisse en rayon ?