L'ancien patron de Levi's l'assure : voici à quelle fréquence vous devriez vraiment laver vos jeans

L'ancien PDG de l'enseigne Levi's explique comment laver correctement un vêtement en jean.

Le jean est évidemment l'un des vêtements les plus populaires du monde. Les chiffres le montrent puisque, en moyenne, près de 2,3 milliards d'unités sont vendues dans le monde chaque année, selon le Planetoscope. Mais la question de son entretien semble toujours au cœur des débats. Si certains le glissent dans leur lave-linge dès qu'ils l'ont porté, d'autres font le choix de ne jamais le laver.

Selon les experts de la mode, un entretien correct est indispensable pour rallonger la durée de vie d'un pantalon ou d'une veste en denim, un tissu à base de coton résistant et respirable. Parfois mélangé à de l'élasthanne, pour devenir plus malléable, le jean devient malheureusement plus fragile. Il est ainsi déconseillé de laver ses jeans trop souvent, car cela pourrait fragiliser les fibres, mais aussi décolorer le tissu. Les experts recommandent donc de laver les pièces en denim après une dizaine d'utilisations, ou au maximum une fois par mois.

Charles Bergh au cinquième gala annuel de la National Retail Foundation en 2019 © Abaca

L'ancien PDG de la marque Levi's, Charles Bergh, explique lui-même qu'il ne lave ses jeans à la machine à laver que très rarement, voire jamais. Selon lui, la matière permet aux jeans de n'avoir presque jamais besoin d'un lavage complet. Charles Bergh explique ainsi que s'il repère une tache sur son jean, il va "se concentrer sur le lavage de celle-ci", sans nettoyer le reste, indique-t-il au New York Post.

Même lorsqu'il doit s'attaquer à plusieurs taches en même temps, le spécialiste préfère toujours les nettoyer à la main avec du savon doux, plutôt que de mettre son jean au lave-linge. Il lui arriverait même de nettoyer les taches alors même qu'il est encore en train de porter le jean !

La seule exception à cette règle de pro se pose lorsqu'il s'agit d'un jean neuf. Dans ce cas, les experts conseillent souvent de le laver, pour éliminer les résidus chimiques issus de la fabrication et éviter tout contact avec la peau. SI vous êtes dans cette situation, Charles Bergh conseille de retourner le jean avant de le mettre dans la machine et de fermer tous les boutons et les fermetures éclairs. Utilisez ensuite un lavage à froid et éviter à tout prix le sèche linge. Le fait de sécher à l'air libre permet au jean de conserver "sa forme, sa couleur et sa qualité", indique le spécialiste aujourd'hui retraité. Des techniques de pro à adopter dès aujourd'hui.