6 astuces d'une experte du nettoyage pour en finir avec la corvée du repassage

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Paula Seiton, vidéaste spécialisée dans l'organisation et le nettoyage, a partagé ses meilleurs conseils pour repasser son linge. Avec, le fer à repasser peut rester dans le placard, vous n'en aurez plus besoin. 
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Louise Cordier