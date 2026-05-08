Cet objet insoupçonné et pas cher fait disparaître toutes les taches sur vos vêtements blancs - pas besoin de frotter

Cet objet coûte 5 euros en moyenne et peut sauver votre linge blanc.

Une tache de sauce, de confiture ou de café et c'est la panique. Sur les T-shirts, le chemises ou les autres vêtements blancs, une seule trace peut souvent signifier que le vêtement en question va finir à la poubelle, ou être transformé en torchons. Frotter ou s'acharner avec de la lessive est souvent inutile.

Mais abandonner n'est pas toujours la solution. Selon l'experte en nettoyage et autrice Lynsey Queen of Clean, il existe un produit capable de faire disparaitre n'importe quelle tache ayant atterri sur un linge blanc. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà chez eux. Selon elle, ce produit miracle et inattendu n'est autre qu'une petite pastille nettoyante, inventée pour un usage bien différent de celui du nettoyage du linge à l'origine.

Maquillage, boue, autobronzant, après un trempage rapide dans une bassine d'eau combinée à ce produit, n'importe quel vêtement blanc retrouverait son éclat perdu, assure la spécialiste. Composées d'agents nettoyants et d'oxygène actif proche du percarbonate de soude, ces pastilles magiques sont en effet capables de décomposer les dépôts persistants et de les décoller des fibres. Autre avantage, et pas des moindres : ces pastilles sont assez bon marché et peuvent donc être achetées par la plupart des ménages.

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Mais alors, que sont vraiment ces agents à toujours avoir en sa possession en cas de taches de boisson, de nourriture ou de maquillage ? Contre toute attente, il s'agit des pastilles de nettoyage de dentier. Certaines d'entre elles contiennent également des agents alcalins, comme le bicarbonate ou le carbonate, qui modifient le pH de l'eau et délogent certains dépôts graisseux.

Pour tester cette méthode, versez de l'eau chaude, mais pas bouillante, dans une bassine et immergez votre linge taché. Ajoutez ensuite une à deux pastilles des marques Corega, Polydent ou Steradent et laissez tremper une à deux heures. Pensez ensuite à bien rincer et terminez par passer le linge à la machine à laver. Pour les taches plus localisées, écrasez une pastille avec un peu d'eau pour faire une pâte, appliquez-la sur la tache et laissez agir 15 à 30 minutes avant de rincer abondamment et de laver le vêtement.

Attention, les pastilles pour dentier peuvent être assez agressives et détériorer les matières fragiles. Cette technique n'est donc pas recommandée pour un usage régulier et sur la soie ou la laine. De même, elle ne doit pas être utilisée sur des textiles de couleur car elle pourrait les décolorer. Enfin, assurez-vous de ne pas mélanger les pastilles à d'autres agents de nettoyage comme du vinaigre ou de la Javel.