Montre Swatch Audemars Piguet : enfin disponible ! Où l'acheter et à quel prix ? Tout savoir sur la Royal Pop

SWATCH AUDEMARS PIGUET. La montre Royal Pop dévoilée par Audemars Piguet et Swatch est en vente depuis ce samedi 16 mai 2026. Disponible en huit versions colorées, cette montre est mise en vente uniquement en boutique et promet d'attirer les foules.

Les files d'attente étaient longues samedi matin devant certaines boutiques Swatch, notamment à Paris . Audemars Piguet et Swatch, voilà une collaboration qui a affolé les amateurs de montres mais aussi plus simplement ceux de mode et d'objets exclusifs vendus en série limitée ! Après avoir sa collaboration avec la marque de montres Swatch, l'horloger suisse de luxe Audemars Piguet voit le jour-J arriver très vite.

Les montres nommés Royal Pop et vendues à un prix bien plus abordable que celui dont a l'habitude Audemars Piguet sont bien en vente dès ce samedi 16 mai 2026 ! Encore faudra-t-il pour cela parvenir à se la procurer... Voici le guide pour tout savoir sur cette montre Royal Pop Swatch x Audemars Piguet.

Couleur, forme, absence de bracelet... A quoi ressemble la montre Royal Pop Swatch x Audemars Piguet ?

La collection de huit montres Royal Pop d'un diamètre de 40 mm pour 8,4 mm d'épaisseur est inspirée de l'iconique Royal Oak de la marque mais aussi des célèbres montres Swatch POP. En biocéramique, elle est proposée non pas sur un bracelet comme à notre habitude, mais sur une lanière de cuir à la manière d'une montre de poche.

On retrouve les signatures design fortes de la Royal Oak, montre emblématique de la marque suisse : la forme octogonale de la lunette, les vis hexagonales. Elles reprennent le motif tapisserie du cadran. Fabriquées en biocéramique, elles sont proposées en différentes couleurs : rose, blanc, vert, menthe, bleu, rose et jaune, noir et bleu nuit.

Où et quand acheter la montre Royal Pop Swatch x Audemars Piguet ?

Alors que la commercialisation de la montre n'était prévue qu'à partir du 16 mai 2026, et uniquement dans les magasins Swatch, de nombreux fans ont campé devant les points de vente plusieurs jours en avance, dans l'espoir de se procurer le Graal. Et à raison, puisqu'il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde ! Les files d'attente étaient d'ailleurs bien longues dès samedi matin devant les boutiques Swatch où certains ont visiblement passé une partie de la nuit...

La montre Audemars Piguet x Swatch sera-t-elle une collection limitée ?

"Il s'agit d'une collaboration unique autour de ces huit montres", prévient Nick Hayek, président de la marque Swatch. "Cette collection sera certainement limitée dans le temps, car nous n'allons pas en produire indéfiniment. Mais jusqu'à quand, pour l'instant, ce n'est pas fixé. Même chose concernant les quantités produites. Qui sait, huit mois, dix-huit mois ? Mais je suis sûr que beaucoup de gens vont développer beaucoup de créativité en portant cette montre de manière intuitive, en créant même peut-être des accessoires."

A quel prix est vendue la montre Royal Pop Swatch x Audemars Piguet ?

Sur les huit modèles multicolores en vente le 16 mai 2026, six proposent un affichage vertical de l'heure, à la façon d'une montre de poche à deux aiguilles avec la couronne de remontoir à 12 heures. Celles ci seront vendues 385 €. Les deux autres ajoutent à cela une petite seconde et donc une lecture de l'heure à 45°, et une couronne de remontoir à 3 heures. Elles coûteront 400 €. Attention, la marque Swatch a déjà prévenu que les stocks seront limités et les achats aussi : "Ce sera une par jour par personne et par boutique à partir du 16 mai, nous ne pouvons pas faire autrement."

Dernière information à noter : Audemars Piguet assure qu'elle ne retirera aucun bénéfice de cette collection. "100 % des fonds reçus dans le cadre de cette collaboration serviront à financer une initiative dédiée à la préservation et à la transmission du savoir-faire horloger, en mettant l'accent sur les métiers rares et la prochaine génération de talents horlogers ", souligne Ilaria Resta, dirigeante de la marque. Cela reste quand même un joli coup de pub pour s'adresser à un nouveau public !