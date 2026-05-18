Montre Swatch Audemars Piguet : La Royal Pop est-elle une édition limitée ? Elle est déjà revendue sur Vinted et Leboncoin

SWATCH AUDEMARS PIGUET. La montre Royal Pop dévoilée par Audemars Piguet et Swatch est en vente depuis samedi 16 mai 2026. Disponible en huit versions colorées, cette montre est déjà revendue pour des milliers d'euros.

Les files d'attente étaient longues samedi matin devant certaines boutiques Swatch, notamment à Paris. Audemars Piguet et Swatch, voilà une collaboration qui a affolé les amateurs de montres mais aussi plus simplement ceux de mode et d'objets exclusifs vendus en série limitée !

Les montres nommés Royal Pop et vendues à un prix bien plus abordable que celui dont a l'habitude Audemars Piguet sont en vente depuis samedi 16 mai 2026 dans tous les magasins Swatch, à quelques exceptions près... A Paris, Montpellier, Lyon ou encore Lille, les accessoires qui ont attiré la convoitise de milliers de revendeurs dès leur annonce ont été retirés de la vente après des heurts devant les magasins. Depuis, des centaines de Royal Pop sont revendus sur les applications Vinted ou Leboncoin des prix exorbitants.

Voici le guide pour tout savoir sur cette montre Royal Pop Swatch x Audemars Piguet.

Couleur, forme, absence de bracelet... A quoi ressemble la montre Royal Pop Swatch x Audemars Piguet ?

La collection de huit montres Royal Pop d'un diamètre de 40 mm pour 8,4 mm d'épaisseur est inspirée de l'iconique Royal Oak de la marque mais aussi des célèbres montres Swatch POP. En biocéramique, elle est proposée non pas sur un bracelet comme à notre habitude, mais sur une lanière de cuir à la manière d'une montre de poche. Un choix fort, qui a attisé les moqueries de plusieurs adeptes de montres modernes sur les réseaux sociaux. En effet, l'accessoire a vite été comparé à un chronomètre ou à un jouet.

On retrouve sur la Royal Pop les signatures design fortes de la Royal Oak, montre emblématique de la marque suisse : la forme octogonale de la lunette et les vis hexagonales. Elles reprennent le motif tapisserie du cadran. Fabriquées en biocéramique, elles sont proposées en différentes couleurs : rose, blanc, vert, menthe, bleu, rose et jaune, noir et bleu nuit.

Où acheter la montre Royal Pop Swatch x Audemars Piguet ?

De nombreux fans ont campé devant les points de vente plusieurs jours en avance, dans l'espoir de se procurer le Graal. En effet, la montre Swatch Audemars Piguet n'est vendue que dans les magasins Swatch et nulle part ailleurs. Sauf sur les sites de revente entre particuliers...

A quel prix est vendue la montre Royal Pop Swatch x Audemars Piguet ?

Sur les huit modèles multicolores, six proposent un affichage vertical de l'heure, à la façon d'une montre de poche à deux aiguilles avec la couronne de remontoir à 12 heures. Ils sont vendus 385 €. Les deux autres ajoutent à cela une petite seconde et donc une lecture de l'heure à 45°, et une couronne de remontoir à 3 heures. Ils coûtent 400 €. Attention, "ce sera une montre par jour par personne et par boutique à partir du 16 mai, nous ne pouvons pas faire autrement", a du expliquer Swatch, suite aux bousculades violentes qui ont eu lieu devant ses magasins.

La montre Audemars Piguet x Swatch, une édition limitée ?

"Il s'agit d'une collaboration unique autour de ces huit montres", prévient Nick Hayek, président de la marque Swatch. "Cette collection sera certainement limitée dans le temps, car nous n'allons pas en produire indéfiniment. Mais jusqu'à quand, pour l'instant, ce n'est pas fixé. Même chose concernant les quantités produites. Qui sait, huit mois, dix-huit mois ?" Pas besoin, donc, de se précipiter dans les magasins dès les premiers jours. Vous avez plusieurs mois devant vous.

La montre Audemars Piguet x Swatch déjà revendue au prix fort

A peine quelques secondes après avoir mis la main sur la montre si convoitées, des centaines de revendeurs se sont précipités sur les plateformes de ventes entre particuliers. Et les bénéfices sont parfois multipliés par 4 ! De 400€ au maximum, les montres passent ainsi à plus de 2000 € sur Leboncoin, Vinted ou encore Facebook. "Pièce rare et très recherchée, idéale pour les collectionneurs", peut-on lire sur certaines annonces. "Collaboration ultra recherchée avec une énorme demande sur le marché", indiquent les autres.

Audemars Piguet assure qu'elle ne retirera aucun bénéfice de cette collection, même si elle s'écoule entièrement. "100 % des fonds reçus dans le cadre de cette collaboration serviront à financer une initiative dédiée à la préservation et à la transmission du savoir-faire horloger, en mettant l'accent sur les métiers rares et la prochaine génération de talents horlogers ", souligne Ilaria Resta, dirigeante de la marque. Cela reste quand même un joli coup de pub pour s'adresser à un nouveau public !

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