Un mois avant la Coupe du monde, ce T-shirt en édition spéciale s'arrache : la plupart des tailles sont en rupture de stock

Il ne reste que quelques modèles, vendus pour moins de 20 euros.

À quelques semaines du coup d'envoi du Mondial 2026 de football, les marques se battent pour mettre en avant l'événement du mieux possible et attirer de nouveaux clients. Lay's a par exemple dévoilé 40 nouvelles saveurs de chips célébrant les traditions culinaires des nations qualifiées pour la compétition, dont 6 sont disponibles en France. De son côté, Le géant Lego a mis en vente le trophée officiel de la coupe du monde de la Fifa pour la modique somme de 179,99 €.

Et les enseignes de prêt-à-porter ont elles aussi joué le jeu ! Après Decathlon et son maillot à 10 €, c'est la marque Célio qui a lancé une collection de t-shirts rendant hommage aux "éditions les plus iconiques de la Coupe du monde". Mexico 70, España 82, France 98, Brasil 2014... Chaque t-shirt reprend les logos officiels des anciennes compétitions. Le tout pour un tarif assez abordable : 19,99 euros.

Le modèle "France 98" révélé sur les réseaux a ainsi attiré l'attention des fans de foot. Floqué du logo officiel de la Coupe du monde disputée en France et avec la date de la finale du 12 juillet 1998 au Stade de France imprimée sur le devant, il est proposé en couleur écru et composé d'une coupe oversize, et d'un col rond. Le T-shirt est ainsi déjà en rupture de stock dans de nouveaux magasins en France. Seules les tailles L et XL étaient encore en vente sur le site internet de Celio à l'heure d'écriture de cet article jeudi 21 mai.

© Célio

L'édition mise en vente en hommage à la coupe du monde du Brésil 2014, lui, a fait sourire de nombreux sportifs amateurs. En effet, il arbore avec fierté la date du 8 juillet 2014. Pour ceux qui ont la mémoire courte, il s'agit du jour précis de la défaite 7-1 du Brésil face à l'Allemagne en demi-finale. Un triste souvenir pour tous les amateurs du Brésil.

Adidas, Intersport, ou bien sûr Nike qui signe le maillot officiel des Bleus... De nombreuses autres marques ont proposé leur collection pour les supporters de l'équipe de France. De son côté, l'enseigne Kiabi a commercialisé un T-shirt blanc aux couleurs de la Coupe du monde. Il est disponible pour 13€. Même tarif du côté de Zara, qui propose également des tailles pour enfants.

Pour ceux qui préfèrent déambuler dans les rues avec un véritable maillot, ceux vendus par Nike et la FFF sont au prix de 160 euros pour le maillot domicile exactement semblable à celui des joueurs. Même chose pour le maillot extérieur vert menthe. Les maillots "replicas" qui reprennent le même design mais sans les mêmes textiles perfectionnés coûtent eux 90 euros.