Maillot Jacquemus x Equipe de France : date de sortie, prix, où l'acheter... Tout savoir sur la collaboration événement

La marque française Jacquemus, l'équipementier Nike et l'équipe de France s'associent pour la Coupe du monde de Football.

C'est l'une des collaborations les plus attendues de la Coupe du monde de football. Quelques jours avant le coup d'envoi qui lancera les bleus dans la course au titre, la maison française Jacquemus et l'équipementier Nike ont annoncé collaborer une nouvelle fois pour habiller les joueurs de l'équipe de France et leurs fans. Maillot, veste, jogging et paire de sneakers seront mis en vente très bientôt.

Quand sort la collaboration Jacquemus x Equipe de France ?

La commercialisation du maillot de pré-match et des six autres pièces exclusives d'inspiration vintage aura lieu à partir du 11 juin 2026 sur le site officiel de Jacquemus et celui de l'équipe de France. Il est d'ailleurs possible de s'inscrire à une newsletter spéciale pour plus de chances de mettre la main sur l'un des produits,

Où l'acheter en magasin ?

Une diffusion physique des maillots d'avant match, des joggings et des baskets aura également lieu au sein d'une sélection de points de vente - dont le réseau SNKRS - à partir du 16 juin 2026. Il faudra encore attendre quelques jours pour avoir la liste complète des magasins.

Quel prix pour la collaboration Equipe de France - Jacquemus - Nike ?

Bleu à rayures rouges et blanches, le maillot d'avant match France - Jacquemus - Nike sera vendu pour la modique somme de 70 €. Le maillot d'avant match de gardien, identique avec des manches longues et des renforts aux coudes, sera vendu 90 euros. Deux prix assez avantageux quand on sait que les tarifs de la maison de mode française commencent habituellement aux alentours de 250 euros. De leur côté, les maillots officiels vendus par Nike coûtent au minimum 109,99 euros.

De son côté, la paire de baskets blanche unie, nommée Cryoshot, présente deux détails blanc et rouge discret au niveau de la semelle et des lacets. Créées dans un esprit vintage, elles seront en vente pour 200 €. La veste d'hymne et le short blancs à détails rayés bicolores coûteront respectivement 110 € et 70 €. Pour finir, la veste et le pantalon de survêtement seront au prix de 90 € et 80 €.

Ce n'est pas la première fois que Jacquemus travaille avec l'équipe de France. En 2018, déjà aux côtés de Nike, le créateur avait participé à une campagne de présentation des maillots des Bleus. Depuis, les deux marques ont régulièrement collaboré sur des collections capsules, des revisites de sneakers emblématiques comme la Air Humara, la Air Max ou la Moon Shoe.