Le maillot des Bleus la joue vintage, il est déjà dispo avant l'Euro

L'équipe de France de football a son nouveau maillot. Cette tenue aux allures vintage sera portée lors du prochain Euro en juin 2024.

L'été sportif sera riche. Après la fin de la Ligue des champions et de la Ligue Europa (avec le PSG et l'OM en demi-finale), puis Roland-Garros et avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, se tiendra l'Euro 2024 de foot au mois de juin. Les Bleus de Didier Deschamps, qualifiés après un parcours impeccable en éliminatoires, feront naturellement partie des favoris, moins de deux ans après une finale homérique de Coupe du monde.

Pour cette compétition, Nike a officialisé fin mars lors de matchs amicaux le tout nouveau maillot des Bleus. Il tourne la page de bleus plus foncés vus ces dernières années et revient à un bleu "France" typique. Les amateurs de maillots vintage et hommage à de glorieuses périodes seront servis puisque le coq au dessin classique fait son retour et en bonne place. Trop gros ? Les avis divergent mais ce maillot a créé la sensation alors que son col bleu-blanc-rouge a aussi séduit. Bonne nouvelle si vous voulez anticiper et déjà supporter les Bleus, le maillot est disponible en ligne.

Comme d'habitude, on le trouve en deux versions, le maillot dit "supporter" replique de l'original mais qui reprend le même dessin et le maillot "authentique" identique techniquement à celui des joueurs avec son textile sportif dit Dri-Fit. Le tarif est évidemment différent 99 euros pour le maillot stadium "supporter" et 149 euros pour le maillot authentique.

Pour ceux qui préfèrent le maillot extérieur, ce maillot blanc est aussi disponible. Il reprend également un design plutôt vintage qui rappelle des maillot portés par la génération Platini à la Coupe du monde 1978 ou au début des années 1980. Ce maillot est également disponible en deux versions.

Un petit mot sur les prochaines échéances ? Après la liste des 23 joueurs qui doit être donnée par Didier Deschamps le 16 mai prochain, les Bleus disputeront deux matchs amicaux début juin contre le Luxembourg (le 5 juin à Metz) et le Canada (le 9 juin à Bordeaux) avant le début de l'Euro le 14 juin. Les coéquipiers de Kylian Mbappé débuteront contre l'Autriche le 17 juin à Düsseldorf, avant d'affronter les Pays-Bas le 21 juin à Leipzig et la Pologne le 25 juin à Dortmund.