Sans vinaigre, ni bicarbonate - ce produit à deux euros est idéal pour nettoyer des chaussures sans effort

Ce produit que de nombreuses personnes utilisent au quotidien a une utilité cachée : il permet de redonner peau neuve aux chaussures en quelques secondes.

Un réveil-matin qui sert aussi de chargeur, une pince à linge qui permet de garder les paquets de pâtes fermés ou encore un peu de dentifrice pour nettoyer les chaussures en caoutchouc, de nombreux objets du quotidien ont une double utilisation.

Un autre produit de salle de bain, souvent sous-estimé, s'avère être une véritable pépite pour retirer facilement les taches sur n'importe quelle chaussure en daim. Vendu pour des toutes petites sommes, qui tournent généralement entre 2 et 15 euros, il est l'allier beauté et bien-être de nombreuses femmes. C'est l'influenceuse américaine Chantel Mila Ibbotson qui a partagé cette astuce sur son compte Instagram. Dans sa vidéo visionnée plus d'un million de fois, elle parvient à retirer une tache de sa paire de chaussure en quelques secondes seulement, et sans frotter !

Le secret de l'Américaine ? Détourner l'un des produits qu'elle utilise quotidiennement en soin de beauté : l'eau micellaire ! Pour les novices en maquillage, cette eau spéciale capture et dissout les impuretés comme le maquillage, ce qui la rend tout aussi efficace pour nettoyer les chaussures.

Douce et sans alcool, l'eau micellaire appliquée raisonnablement à l'aide d'un coton est une bonne alternative pour retrouver votre paire comme neuve. Cependant, le daim réagit mal à l'humidité. Il est donc essentiel d'utiliser très peu d'eau micellaire et de l'appliquer délicatement avec un chiffon doux ou un coton. C'est pourquoi nous vous conseillons de sécher tout de suite la zone après l'avoir nettoyée, et de brosser doucement la surface avec une brosse à daim pour éviter qu'elle ne devienne rêche.

Sauver les chaussures est loin d'être le seul superpouvoir de l'eau micellaire. Dans la même vidéo, la créatrice de contenu montre que le produit est aussi capable de retirer les taches de maquillage des vêtements, sans laisser de trace. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que l'eau micellaire a de nombreuses autres utilités. Elle peut par exemple temporairement rafraîchir les aisselles et enlever les odeurs si vous êtes en panne de déodorant. Ingénieux !