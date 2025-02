Lidl crée la surprise avec ses nouveaux escarpins pas chers - voici à quelle date ils seront disponibles en magasins

Quelques années après avoir déchainé les passions avec une paire de baskets à son effigie, Lidl lance un modèle d'escarpins. Colorés et pas chers, ils seront bientôt disponibles.

Cette fois, ce n'est pas une blague, Lidl se prépare bien à sortir un tout nouveau produit et il promet encore d'attirer les clients habituels comme les collectionneurs. Rappelez-vous, oour célébrer le 1ᵉʳ avril 2019, l'enseigne Lidl avait imaginé une paire de baskets aux couleurs de son logo, vendue pour seulement 13,99 euros. Ce qui ne devait être qu'une blague, avec seulement 400 exemplaires produits, a finalement suscité un engouement gigantesque. Six ans et 2 000 paires écoulées plus tard, le modèle est entré dans l'histoire de Lidl comme un coup marketing magistral. Sur les sites de revente entre particuliers comme Leboncoin ou Vinted, la paire rouge, jaune et bleu a également atteint des records, se revendant parfois à plus de 1 200 euros.

Les amateurs de chaussures et les collectionneurs dans l'âme peuvent donc se réjouir, puisque Lidl vient d'annoncer la sortie imminente d'escarpins à ses couleurs. Encore moins chers que les sneakers, ces souliers ne coûteront que 12,99 €. Et puisque Lidl ne fait pas les choses à moitié, il n'y aura pas qu'un seul modèle, mais deux ! Le premier, allant du 36 au 40, présentera un extérieur bleu marine, des talons jaunes de 8 cm et un intérieur rouge. Inversé, le deuxième dont les pointures iront du 36 au 39 présentera un extérieur rouge, un intérieur bleu et des talons jaunes.

Mais alors, que ce soit pour les porter ou les revendre, quand pourrez-vous acheter ces nouvelles paires colorées ? Eh bien, il ne faudra plus attendre longtemps puisque les escarpins Made by Lidl arriveront en rayons le 6 février 2025.

© Ldil

Reine du marketing, l'enseigne a bien compris l'engouement autour des produits à son effigie. En plus des chaussures, elle a mis au point toute une gamme destinée à venter ses mérites à travers la mode. Shorts en jean, T-shirts, chaussettes, joggings, mais aussi pulls moches de Noël, bobs ou encore banane, ceux qui le veulent peuvent arborer la marque Lidl de la tête aux pieds en hiver comme en été. Plus ou moins subtils, ces vêtements présentent soit les couleurs de la marque, soit son logo directement.

Et pour celles et ceux qui se laisseraient convaincre par le design, mais pas par la qualité des chaussures à talons imaginées par Lidl, pas de panique. L'enseigne propose une politique de retour gratuite d'une durée de 30 jours après achat.