Cette grande marque permet de louer ses chaussures et de les rendre dès que vous n'en voulez plus - plus besoin d'acheter

Renouveler sa garde-robe à l'infini, c'est possible grâce au service de location proposé par cette marque très connue en France. Attention tout de même aux mauvais côtés.

Les Français achètent en moyenne 2,5 paires de chaussures par an. Mais pour certaines et certains, ce chiffre révélé par l'Observatoire économique de la filière du cuir est beaucoup plus élevé. Et ces dépenses représentent un véritable investissement, puisqu'une paire de qualité peut vite monter à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros.

Pour éviter de casser leur tirelire à chaque fois qu'ils ont besoin, ou envie, de nouveaux souliers, de plus en plus de consommateurs se tournent vers la location. C'est pour cette raison que l'une des plus grandes marques de chaussures tricolores a choisi de proposer ce service. Après avoir créé un abonnement en ligne ou en magasin, il est donc possible de choisir une paire de chaussures neuves et d'en profiter pendant deux mois, puis de la renvoyer. Ensuite, on peut en choisir une nouvelle, et ce, à l'infini. Si le consommateur préfère garder la paire au lieu de la rendre, il peut l'acheter définitivement pour 50 % du prix de vente initial.

Après avoir été portées et rendues, "toutes les paires sont reconditionnées dans les ateliers français situés en Anjou", peut-on lire sur le site internet de l'enseigne Bocage, qui propose ce service de location aux hommes et aux femmes. "Le brevet de reconditionnement permet un traitement 100 % anti-bactérien et une remise en forme", assure-t-elle. Toutes les paires renvoyées et remises en état sont ensuite proposées en reconditionnées sur site de seconde main de la marque appelé Claquettes Market.

Mais alors comment Bocage fait-elle pour s'y retrouver financièrement ? Tout simplement grâce au prix de cet abonnement. La location d'une paire de chaussures s'élève à 30 € par mois toute l'année. Si jouir d'une paire neuve à seulement 60 € pendant deux mois semble rentable, il ne faut pas oublier de la rendre si vous ne souhaitez pas la garder. Si vous ne le faites pas, votre paire va finir par vous coûter très cher. Bocage estime qu'une paire est automatiquement achetée au bout de 6 mois, soit 6 mensualités de 30 €, ce qui équivaut tout de même à 180 €.

De même, attention à la frustration lors de l'utilisation des paires louées. Si les chaussures présentent une tâche ou un trou lorsqu'elles sont rendues, cela risque de faire grimper la facture. "En cas de dommages majeurs tels qu'une tâche persistante, un objet cassé ou manquant, ou un enrobage de talon endommagé, des frais de 60 € seront appliqués", prévient l'enseigne. Enfin, nous vous conseillons tout simplement de faire attention à vos calculs. Si vous ne gardez aucune paire, vous aurez dépensé au moins 360 € au bout d'un an. Tout cela pour vous retrouver avec un placard à chaussures complètement vide… Pensez donc à mettre fin à votre abonnement si besoin.