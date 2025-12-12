Voici pourquoi vous avez des petits trous dans vos t-shirts - ce n'est pas à cause des mites

Victimes d'une idée reçue bien connue, les mites ne sont pas à l'origine des petits trous dans vos vêtements.

Aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ou 15 ans, nos T-shirts et nos pulls sont de plus en plus sujets aux petits trous. Très agaçants, ces derniers apparaissent parfois du jour au lendemain sans qu'on en connaisse vraiment la cause. Et, c'est là que la course aux mites commence. Mais, même en installant des pièges mortels dans tous les placards de la maison, rien n'y fait, les trous sont de plus en plus nombreux. La raison est simple : les petites bêtes ne sont pas à l'origine de l'usure de nos précieux vêtements. Ce problème trouve sa naissance dans un tout autre endroit.

En réalité, ces trous n'ont pas une, mais plusieurs origines. La cause la plus courante est le frottement des pièces métalliques telles que les ceintures, les boutons ou les fermetures éclairs. À force de frotter et de se coincer dedans, le tissu est fragilisé. Parfois, il suffit de tirer dessus accidentellement une seule fois, ou d'un seul passage dans la machine à laver, pour fragiliser définitivement les fibres et trouer le vêtement.

© AdobeStock-Stepan Popov

C'est d'ailleurs dans cette même machine à laver le linge que se trouve la deuxième cause de ces trous. Bien qu'elle ne soit pas toujours la cause des trous initiaux, elle peut tout à fait aggraver le problème. Soutien-gorge à agrafes, pantalon à fermeture glissière, pull à boutons tranchants… Les autres vêtements présents dans le tambour peuvent s'accrocher dans un tout petit trou déjà existant et tirer dessus jusqu'à l'élargir. Pour bien protéger vos T-shirts, pensez donc à mettre les sous-vêtements dans un filet fermé et à fermer correctement toutes les fermetures éclairs.

La dernière raison réside dans la qualité des matériaux utilisés. De plus en plus, la plupart des fabricants préfèrent les tissus en jersey au coton. Plus légère, cette matière est aussi moins chère à produire et plus confortable à porter. Malheureusement, ces tissus sont plus fins et donc plus fragiles que le coton.

Les mites peuvent parfois causer des trous dans les vêtements, mais elles touchent en particulier les articles confectionnés à partir de matières naturelles comme la laine. Certains remèdes de grand-mère comme les huiles essentielles de menthe poivrée, de lavande ou de citronnelle possèdent un potentiel répulsif naturel.