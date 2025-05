Ni bicarbonate, ni Javel : voici l'ingrédient de cuisine qui élimine facilement les taches jaunes sur les vêtements

Il permet d'éliminer rapidement les traces de sueur qui apparaissent au niveau des aisselles de nos vêtements blancs.

À l'aube du retour de l'été et des températures élevées, il est grand temps de trouver une solution pour les taches jaunes situées au niveau des aisselles, généralement causées par la transpiration, qui abîment tous nos vêtements. Alors que certaines personnes utilisent des blanchisseurs comme de l'eau de Javel pour que leurs T-shirts retrouvent leur éclat perdu, il existe d'autres méthodes, bien plus naturelles et tout aussi efficaces.

Longtemps utilisé par nos grand-mères avant de tomber dans l'oubli, le vinaigre de cidre de pomme est une solution très efficace contre les taches jaunes. Acide, ce dernier aide à décomposer les résidus laissés par la transpiration. Grâce à son pouvoir dégraissant, il est aussi capable de dissoudre les résidus gras et les déodorants à base d'aluminium. Une bonne chose, car ce sont souvent eux, les vrais responsables des traces indésirables sous les aisselles.

Pour s'en servir efficacement, rien de plus simple. Il suffit d'humidifier la zone tachée avec du vinaigre de cidre, puis de laver le vêtement dans la machine à laver. À la sortie, la zone jaunâtre aura complètement disparu ! Pour les salissures incrustées plus profondément, il est aussi possible de mélanger une part d'eau avec une part de vinaigre de cidre et d'y faire tremper le tissu abimé pendant une heure. Après un passage dans la machine à laver, le vêtement devrait ressortir comme neuf. Attention tout de même à ne pas répéter ce processus trop fréquemment sur des matières sensibles comme la soie. L'acidité du liquide pourrait fragiliser le vêtement.

© Adobe Stock

Bien sûr, on peut également citer le bicarbonate de soude qui, mélangé au citron, peut former une solution très efficace contre les taches jaunes. Ce remède maison peut par ailleurs être ajouté à du vinaigre blanc. Les trois agents créeront une pâte qui devrait éliminer complètement les traces laissées par le déodorant.

Il existe une troisième et dernière alternative, capable de faire des miracles. Il s'agit de la vodka ! Trop souvent sous-estimée, la boisson alcoolisée a un fort pouvoir antiseptique très utile dans cette situation. Pour utiliser ses facultés correctement, il faut verser un peu de vodka nature dans un vaporisateur et asperger la zone voulue avant de laisser poser 30 minutes maximum. Très efficace, cette solution peut tout de même assécher les fibres. Il faut donc l'utiliser avec parcimonie.