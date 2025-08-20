C'est le secret des médecins pour éliminer les taches de sang sur les vêtements - plus besoin de frotter

Un médecin a partagé une astuce simple pour éliminer les taches de sang sur les vêtements, les draps et autres tissus.

Lorsque l'on a des enfants casse-cous, il n'est pas rare de retrouver leurs vêtements tachés d'un peu de sang après des acrobaties. Genoux égratignés, coudes éraflés, nez qui saigne… Rien n'épargne leur garde-robe. C'est ensuite aux parents de trouver une solution pour se débarrasser de ces tâches ! Et c'est à ce moment précis que les problèmes commencent.

L'eau chaude, le passage en machine, le savon de Marseille, le vinaigre blanc et même la Javel sont autant de méthodes purement inefficaces pour nettoyer le sang. Sans garantir de retirer complètement la tache, ces produits risquent tout simplement d'abîmer le vêtement que vous essayez de nettoyer. Dans une vidéo publiée sur TikTok et déjà visionnée plusieurs centaines de milliers de fois, le médecin américain Kunal Sood a partagé un secret bien gardé qui permet de faire disparaître les taches de sang en seulement quelques secondes.

En quelques secondes et sans avoir besoin de frotter ! Ce produit que l'on trouve dans tous les supermarchés est en fait capable de décomposer les protéines du sang, dont l'hémoglobine fait partie. "Ce processus chimique permet de décoller le sang du tissu", explique le Dr Sood. Le liquide en question n'est autre que le peroxyde d'hydrogène, plus connu sous le nom d'eau oxygénée.

© Adobe Stock

Voici comment utiliser l'eau oxygénée pour se débarrasser des taches de sang :

Tamponner la tache avec un chiffon propre imbibé d'eau oxygénée (3 % maximum). Laisser agir quelques minutes. Des bulles vont se former, cela veut dire que le processus fonctionne ! Tamponner à nouveau avec un chiffon propre ou rincer à l'eau froide. Répéter si besoin, puis laver le linge normalement.

Attention cependant, l'eau oxygénée n'est malheureusement pas magique. Il est possible que les résultats soient moins probants sur une tache de sang ancienne plutôt que sur une tache récente. Le médecin spécialisé dans la douleur rappelle aussi que l'eau oxygénée peut décolorer légèrement les tissus les plus foncés ou délicats. Avant de vous attaquer à la tache, pensez donc à faire un petit test dans une zone moins visible du vêtement. La laine, la soie et le cuir pourraient également moins bien réagir. À l'inverse, le coton blanc, les tissus clairs, le linge de lit ainsi que les serviettes ne risquent rien !