Testée et validée, cette astuce toute simple fait disparaître les taches de fraises sur les vêtements

Fini le casse-tête pour enlever les taches de fruits rouges sur les vêtements. Linternaute.com a testé et valide cette astuce.

"Je ne sais pas pourquoi cette technique n'est pas plus connue". Les fraises sont un fruit d'été aussi populaire que redouté. Sucrée et rouge vif, la fraise est en effet l'ennemie jurée des vêtements clairs. Une simple éclaboussure peut s'incruster profondément et s'avérer très difficile à éliminer, même après un nettoyage intensif.

Pourtant, une vidéo visionnée plus de 170 000 fois sur le compte Instagram de la créatrice Valentine Voyen alias @carnetgreen semble donner la solution parfaite à ce problème. On y découvre une casquette d'enfant entièrement couverte de taches de fraises. Mais, quelques secondes après, cette dernière réapparait comme neuve grâce à une astuce toute bête et ne demandant absolument aucun effort.

Sa technique ? Faire bouillir une petite quantité d'eau dans une bouilloire, puis la verser doucement sur la zone voulue. En quelques secondes, les taches disparaissent. Évidemment, il faut faire très attention, car l'eau bouillante peut être dangereuse, mais les résultats sont bluffants. Trop beau pour être vrai ? Eh bien non ! Mathilde, mère de famille a testé cette astuce sur les vêtements de son fils, grand amateur de fraises. "C'est super ! Les taches disparaissent sous nos yeux", confirme-t-elle. Elle explique d'ailleurs que l'eau bouillante débarrasse les vêtements de tous les types de fruits rouges. "J'ai aussi sauvé un T-shirt après un accident impliquant de la groseille", explique-t-elle.

À l'inverse, l'eau froide est généralement déconseillée pour les taches de fruits rouges. Les cerises, les framboises, les myrtilles ou encore les mûres contiennent des pigments naturels sensibles au pH et à la température. Au contact de l'eau froide, ces derniers risquent de se stabiliser dans des tons bleus à violets, surtout s'ils sont visibles sur du tissu blanc ou clair.

L'acidité naturelle du vinaigre blanc peut à l'inverse aider à dissoudre les pigments de fruits rouges, dont celui de la fraise, sans abimer le tissu. Pour l'appliquer, tamponnez délicatement la tache avec un linge imbibé de vinaigre, laissez agir quelques minutes, puis rincez à l'eau. Il devrait ressortir comme neuf.