Ni Javel, ni bicarbonate : ce produit bon marché fait disparaître les taches de transpiration sur les casquettes

Grâce à cette petite astuce toute simple, les casquettes redeviennent comme neuves. Pas besoin de frotter !

C'est l'un des objets à ne pas oublier au moment de boucler sa valise. Baseball, gavroche, de basketball ou encore cycliste… Il existe autant de types de casquettes que de styles vestimentaires. Utiles pour protéger le crâne et les yeux du soleil pendant les beaux jours, ces couvre-chefs à visière sont devenus de vrais accessoires de mode. Ils sont aussi hélas particulièrement difficiles à nettoyer.

Impossible de les passer à la machine à laver, sous peine de leur faire perdre leur forme si caractéristique ! Impensable également d'utiliser de l'eau de Javel si l'on veut que les couleurs du tissu restent intactes. Pour retirer les traces de sueur, une seule technique de lavage à la main reste alors disponible. Linternaute.com l'a testée, et nous sommes ravis du résultat.

À l'aide d'une brosse à dents imbibée de vinaigre blanc, il suffit de brosser doucement les taches de sueur à l'intérieur et à l'extérieur de la casquette. Le vinaigre blanc est idéal pour retirer les taches, mais aussi les résidus de graisse qui ternissent les fibres de la casquette. Pour nettoyer en profondeur et se débarrasser de l'odeur vinaigrée désagréable, il est ensuite possible de faire tremper la casquette dans un mélange d'eau et de lessive pendant une vingtaine de minutes.

© Adobe Stock

Attention, cette seconde étape n'est possible que pour les casquettes en coton, car cette matière est assez épaisse pour protéger les visières en carton. Si votre casquette n'est pas confectionnée dans ce tissu, il faut mieux tapoter avec un essuie-tout imbibé d'eau.

Attention, le nettoyage n'est pas encore terminée. C'est même à cet instant précis que tout se joue. Si la casquette n'est pas entreposée correctement au moment du séchage, elle risque de perdre sa forme initiale et de ne jamais la récupérer. Pour éviter le pire, il faut donc veiller à la faire sécher rapidement, en la posant par exemple sur un saladier retourné dont le diamètre est le même que la casquette. Oui, c'est un peu technique ! Avant de l'installer, veiller à bien l'éponger avec une serviette pour que le processus soit plus rapide.

Il convient également d'éviter de faire chauffer le couvre-chef au soleil. Ce dernier pourrait provoquer une décoloration ou pire, un rétrécissement des tissus. De même, veillez à ne surtout pas mettre la casquette dans le sèche-linge. Sa chaleur pourrait grandement altérer la rigidité de la visière et gâcher pour de bon votre look d'été.