Les taches disparaissent des vêtements grâce à cet aliment populaire : pas besoin de lessive

Oubliez le bicarbonate de soude, cet ingrédient de cuisine est encore plus efficace pour nettoyer les taches sur les vêtements.

Une seconde d'inattention et c'est le drame : notre fourchette remplie de sauce se renverse sur notre T-shirt blanc favori. Quelques secondes plus tard, la tache est déjà là, et impossible à retirer avec un simple morceau d'essuie-tout. Par chance, un ingrédient présent dans toutes les cuisines a la capacité de retirer les taches de gras ou d'huile de n'importe quel tissu, et sans demander aucun effort.

Cette fois, nous ne vous parlons pas du traditionnel bicarbonate de soude, mais d'une autre poudre blanche tout aussi efficace. Abrasif, doux et absorbant, cet ingrédient doit simplement être saupoudré sur la zone tachée. Il n'y a rien à faire de plus ensuite à part patienter 30 minutes. Frottez ensuite doucement à l'aide d'une brosse à dents. La poudre magique devrait faire son effet rapidement ! Si la tache persiste, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois.

Plus connue en France sous le nom de Maïzena (la marque la plus répandue), c'est bien la fécule de maïs qui est capable de nettoyer les taches les plus tenaces. Aussi appelée amidon, ou encore fleur de maïs, cette dernière est généralement adoptée, car elle ne coûte que quelques euros en supermarché, et ne risque pas de décolorer ou d'abimer les tissus.

En plus de nettoyer les taches, le pouvoir absorbant de la fécule de maïs permet de se débarrasser facilement de l'humidité des chaussures par exemple. Ici aussi, il suffit de saupoudrer la semelle de cette poudre blanche et de laisser reposer toute la nuit. L'amidon de maïs peut également faire disparaître les taches d'encre encore fraîches. Pour ce faire, fabriquez une pâte en mélangeant la fécule avec du lait froid et étalez-la sur la zone voulue. Attendez deux heures puis passez le vêtement à la machine à laver.

Ce n'est pas tout ! Grâce à ses propriétés adoucissantes et hydratantes, la fécule de maïs est aussi utilisée dans la création de cosmétiques maison. Elle peut aussi être appliquée en fine pellicule, à l'image d'un shampooing sec, sur les cheveux gras. Après avoir été massé du bout des doigts, il permettra d'espacer les shampooings. De la même manière, elle peut servir de véritable complément du déodorant pour les personnes souffrant de transpiration excessive. À chaque problème, sa solution à base de fécule de maïs...