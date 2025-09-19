Oubliez le bicarbonate de soude : voici la seule vraie solution pour nettoyer les chaussettes blanches

Sans eau de Javel, ni bicarbonate de soude, cette astuce est parfaite pour raviver la blancheur des chaussettes.

Le blanc est l'une des couleurs de linge les plus difficiles à conserver. Encore plus lorsqu'il s'agit de chaussettes. Frottées dans les chaussures, parfois trainées sur le sol et jetées dans la machine à laver avec n'importe quelles autres couleurs, ces dernières sont souvent malmenées. À tel point qu'il peut devenir impossible de leur rendre leur éclat originel.

Si de nombreuses personnes se tournent vers des lessives haut de gamme ou de l'eau de Javel, il existe un produit de cuisine répandu et moins cher capable de leur redonner de l'éclat. Ici, il n'est pas question du traditionnel bicarbonate de soude, mais bien de son acolyte, le vinaigre blanc distillé. En effet, ce dernier contient de l'acide acétique, obtenu par distillation de l'alcool. Cette acidité douce permet d'éliminer les taches persistantes sur les chaussettes sans les abîmer, mais pas seulement. Les résidus de déodorants et de lessives ne peuvent rien non plus contre le vinaigre blanc.

Pour nettoyer efficacement votre paire de chaussettes fétiche, rien de plus simple. Mélangez une tasse de vinaigre blanc dans une grande casserole d'eau préalablement portée à ébullition et ajoutez les linges sales. Laissez la paire tremper toute la nuit, puis lavez-la comme à votre habitude.

© Adobe Stock

Interrogés par le média spécialisé The Spruce, de nombreux spécialistes du nettoyage ont par ailleurs confirmé qu'il vaut mieux retourner les chaussettes avant de les glisser dans la machine à laver. Cette astuce permet de les conserver en bon état plus longtemps. "Laver les chaussettes à l'envers aide à protéger les fibres extérieures des frottements et de l'usure, les aidant à conserver leur apparence", explique Kim Romine, chercheuse en entretien des tissus pour la marque Tide.

De plus, l'intérieur de la chaussette est la zone où s'accumulent les peaux mortes, la sueur, le sébum et les bactéries. Permettre à cette partie d'être en contact avec la lessive est donc une bonne idée. Pour éviter que le tissu ne rétrécisse ou ne jaunisse, les spécialistes recommandent également de laisser les chaussettes sécher à l'air libre ou de régler la chaleur du sèche-linge au minimum.