Les chaussettes redeviendront blanches grâce à ce remède bien plus efficace que le bicarbonate de soude

Il existe une alternative encore plus rapide que le bicarbonate de soude pour blanchir les vêtements. Pas besoin de frotter, ni d'y consacrer des heures !

Pratiques, car elles s'accordent avec tous les styles de chaussures et de vêtements, les chaussettes blanches ne durent malheureusement qu'un temps. Au bout de quelques portages à peine, ces dernières ont la fâcheuse habitude de devenir ternes, et parfois même grises. Et les nombreux passages dans la machine à laver n'y fond rien, leur blancheur éclatante a bel et bien disparu.

Cependant, cet état usé et terne n'est pas définitif. Il existe une solution pour les rendre aussi blanches qu'à leur achat. Cette fois, nous ne vous parlons pas du bicarbonate de soude, connu pour son pouvoir dégraissant et neutraliseur d'odeurs, mais d'un autre agent beaucoup plus efficace sur les vêtements. Capable de blanchir n'importe quel tissu, mais aussi de détruire les taches de vin, de sueur, d'herbe ou encore de sang, le percarbonate de soude est bien plus efficace que le bicarbonate.

Moins connu que son cousin, le percarbonate de soude se présente, lui aussi, sous la forme d'une poudre blanche inodore. Il est composé de carbonate de sodium, un agent qui permet le nettoyage des surfaces, et de peroxyde d'hydrogène, un agent blanchissant. L'alliance de ces deux composés permet ainsi de blanchir, mais aussi de désinfecter, désodoriser et détacher les chaussettes.

© Adobe Stock

Pour qu'il soit utile, il suffit de mélanger une à deux cuillères de percarbonate dans un litre d'eau tiède. Plongez ensuite les paires que vous souhaitez laver dans la solution et assurez-vous qu'elles soient complètement immergées. Laissez tremper les paires pendant au moins une heure, et pendant toute la nuit pour les taches vraiment tenaces. Après le trempage, vous pouvez glisser les chaussettes dans la machine à laver comme à votre habitude. Laissez enfin sécher vos paires blanches à l'air libre ou à l'extérieur, au soleil si possible. Les rayons du soleil aident à renforcer l'action blanchissante du percarbonate de soude.

Attention cependant, le percarbonate a un pH plus élevé que le bicarbonate de soude. Cela veut dire qu'il est légèrement plus agressif envers le tissu. Il est donc conseillé d'effectuer un test sur une petite zone avant de procéder au lavage complet. Le percarbonate de soude peut aussi s'avérer irritant pour la peau. Il vaut ainsi mieux se protéger avec des gants à chaque utilisation.