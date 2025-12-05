Pas besoin de frotter : comment rendre les chaussettes bien plus blanches avec de l'aluminium et un verre

Cette astuce à base de boulettes de papier aluminium peut blanchir les chaussettes devenues ternes.

Les chaussettes blanches ont beau avoir l'avantage de s'accorder à toutes les tenues, elles ont le gros défaut de ternir très rapidement. Et même si ce problème n'enlève rien à leur rôle qui est de réchauffer les pieds, nous préférons toujours qu'elles gardent leur éclat des premiers jours.

Une astuce de grand-mère, destinée à raviver la blancheur de nos paires préférées, est encore trop méconnue du grand public. Elle est pourtant très facile à réaliser, car elle ne demande que des ustensiles que tout le monde possède déjà dans les placards de sa cuisine. Encore mieux, ce remède à base de sel, d'acide citrique, de bicarbonate de soude et de boulettes de papier aluminium (oui, vous avez bien lu), ne demande même pas d'huile de coude.

Mais alors, sur quoi s'appuie cette astuce pour réussir à blanchir les chaussettes ? Grâce à ses propriétés électrostatiques, le papier aluminium va permettre de détacher les saletés légères, comme la poussière et les peluches, du tissu et donc de le nettoyer, sans avoir besoin de frotter. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la créatrice de contenu Maria Lust, plus connue sous le pseudo @_putzmarie_, a testé cette astuce.

Pour la réaliser à la maison, vous aurez besoin d'un récipient en verre, de 2 cuillères à soupe de sel, 4 cuillères à soupe d'acide citrique, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 3 à 4 petites boules de papier aluminium, de l'eau très chaude en quantité suffisante et une paire de chaussettes sales, évidemment.

Maria Lust indique qu'il faut d'abord placer tous les ingrédients en poudre dans un récipient en verre, résistant à la chaleur. Les bocaux utilisés pour conserver des aliments font parfaitement l'affaire. Il est ensuite temps d'ajouter les chaussettes sales et de les saupoudrer de bicarbonate de soude, puis d'ajouter les boules de papier aluminium. Versez délicatement de l'eau chaude sur le tout en faisant attention à ne pas vous bruler. Pour terminer, refermez le bocal pour ne pas risquer d'accident. Laissez la mixture tremper pendant au moins 30 minutes. Une fois le temps écoulé, retirez les chaussettes, rincez-les abondamment à l'eau claire et laissez-les sécher à l'air libre. Elles devraient être comme neuves !