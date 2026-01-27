"Je n'ai jamais utilisé de machine à laver" : cette Norvégienne lave ses pulls en laine dans...

Et si la machine à laver n'était pas indispensable pour entretenir ses vêtements ? Dans le nord de la Norvège, une femme affirme n'avoir jamais lavé ses pulls en laine de façon classique et mise sur une méthode aussi simple qu'inattendue.

Alors que l'hiver s'installe et que la neige a recouvert une grande partie du pays début janvier, les pulls en laine sortent des placards. Mais après des mois rangés, ils ne sentent pas toujours très frais. Et si la solution ne se trouvait pas dans la machine à laver, mais juste devant la porte ? En Norvège, une méthode ancienne refait surface : nettoyer la laine à l'aide de la neige fraîche.

Dans les îles Lofoten, au nord du pays, Helene Myhre Østervold pratique cette technique depuis des années. Spécialisée dans le tricot, elle est célèbre pour ses pulls colorés portés face aux fjords et aux montagnes. Fait surprenant : elle n'a jamais lavé ses pulls en laine en machine. "J'ai toujours eu peur d'abîmer la fibre", explique-t-elle. À la place, dès que la neige tombe, elle sort ses vêtements et les recouvre de neige fraîche, ou les laisse se faire saupoudrer directement par le ciel.

Selon elle, la laine est une matière naturellement autonettoyante. Un peu de froid, de neige et d'aération suffisent à éliminer les odeurs et la poussière. Cette pratique, qui peut sembler étrange aujourd'hui, s'inscrit pourtant dans une longue tradition nordique. "C'est très norvégien", affirme Helene. " Si les jeunes générations n'adoptent pas ces méthodes, elles disparaîtront. J'essaie de préserver ces traditions ludiques et respectueuses des fibres naturelles. "

La scientifique Ingun Grimstad Klep, professeure spécialisée dans l'habillement et la durabilité, confirme l'intérêt de cette méthode. La neige n'est rien d'autre que de l'eau sous forme solide, et elle possède un fort pouvoir nettoyant. Elle peut être utilisée non seulement pour la laine, mais aussi pour des tapis ou d'autres textiles volumineux. L'essentiel est de bien brosser la neige avant de rentrer les tissus à l'intérieur, afin d'éviter que la saleté ne pénètre à nouveau lors de la fonte.

Le froid a également un autre avantage : il élimine les petits insectes comme les mites ou les acariens, peu résistants aux basses températures. Un bon secouage après l'aération permet d'éviter toute mauvaise surprise. Helene Myhre affirme même que la neige améliore parfois la coupe de ses pulls. La laine, composée de fibres très mobiles, réagit mieux à une humidité légère qu'à un lavage agressif.