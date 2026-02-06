Sans machine à laver ni vinaigre : ce produit bon marché est le secret des pressings pour raviver le blanc

En mélangeant 3 ingrédients que l'on trouve dans toutes les maisons, vous obtiendrez un mélange capable de raviver la blancheur de vos vêtements

"J'achète des vêtements blancs avec l'espoir irréaliste qu'ils restent blancs. Je suis toujours déçu", "Je n'achète plus jamais de blanc car il finit toujours par ternir"... Sur le réseau social de questions-réponses Reddit, un post a récemment fait réagir des centaines d'internautes. À la question "Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'achète jamais de vêtements blancs parce qu'il sait qu'ils ne resteront pas blancs ?", la réponse est unanime : c'est un grand oui.

Il faut dire qu'un seul passage par inadvertance dans la machine à laver avec le linge coloré suffit pour rendre n'importe quel T-shirt, pull ou encore paire de chaussettes grisâtre. Ensuite, impossible de rattraper la coloration si on ne connaît pas la solution miracle. Contrairement à ce que l'on pense, cette dernière n'est ni à base de bicarbonate de soude, ni à base de vinaigre blanc. Pour rendre toute leur blancheur à des vêtements blancs, il vaut mieux se tourner vers un autre ingrédient utilisé dans les pressings : le peroxyde d'hydrogène.

Derrière ce nom presque barbare, se cache une solution bien plus connue et répandue, l'eau oxygénée. Mélangée à deux autres ingrédients, cette dernière blanchit les vêtements grâce à l'oxygène qu'elle libère. Elle ne retire pas véritablement les taches, mais oxyde plutôt les molécules responsables des taches et du jaunissement, jusqu'à les rendre incolores. Cette action est généralement plus douce que la Javel, elle agit sur les pigments, sans attaquer directement les fibres. Le peroxyde d'hydrogène est également un désinfectant très efficace.

© Adobe Stock

Commencez par placer les vêtements à nettoyer dans un grand récipient, puis recouvrez-les d'eau tiède. Ajoutez ensuite un quart de tasse de peroxyde d'hydrogène. Enfin, ajoutez une tasse de bicarbonate de soude à la solution. Pour encore plus de résultat, vous pouvez également ajouter une cuillère à café de liquide vaisselle à votre préparation, mais cette étape reste facultative. Laissez ensuite le linge tremper pendant une trentaine de minutes avant de le nettoyer à la main. Vos vêtements ressortiront comme neufs !

Il est tout de même fortement conseillé de tester la solution sur une zone cachée de l'un des vêtements avant de l'utiliser à grande échelle. Le peroxyde d'hydrogène est un agent très puissant qui peut fragiliser les fibres s'il n'est pas assez dilué. De même, il est souvent déconseillé de l'utiliser sur des matières sensibles, comme la soie. Il peut en revanche être appliqué sans danger sur le coton et le lin.