José Luis Munuera et Kid Toussaint : " Notre Lupin III est un shônen européen "

Avec Lupin III : La Merveille, José Luis Munuera et Kid Toussaint s'emparent du gentleman cambrioleur imaginé par Monkey Punch. Entre l'héritage des premières séries animées, l'ombre de Miyazaki et la grammaire de la bande dessinée franco-belge, les deux auteurs racontent comment ils ont voulu retrouver l'énergie burlesque, libre et profondément européenne de Lupin.

Il y a des personnages qui ne vieillissent pas parce qu’ils changent sans cesse de visage. Depuis sa création par Monkey Punch en 1967, Lupin III a connu de nombreuses vies : héros de manga adulte à ses débuts, vedette d’anime, figure de cinéma, voleur élégant, agent du chaos ou clown d’action. Cette capacité à se réinventer sans perdre sa silhouette, même lorsqu’il change de veste, son équipe, son adversaire fétiche et son goût du casse ont fait de lui un emblème de l’imaginaire populaire japonais.. Le personnage a depuis longtemps dépassé l’héritage français dont il est issu, mais peut être qu’il est temps de ramener un peu de France (ou de Belgique) dans l’ADN de ce personnage mythique.

La collection Classics de Kana s’intéresse précisément à ce potentiel de réinvention. Après Albator, Goldorak, Saint Seiya ou Capitaine Flam, elle accueille Lupin III avec La Merveille, un récit inédit signé par José Luis Munuera et Kid Toussaint. Leur défi : ne pas faire un « manga à la française », mais inventer une grande aventure de bande dessinée qui préserve l’énergie et l’humour de la série tout en adaptant le héros de Monkey Punch en en s’inspirant des différentes incarnations de ce protagoniste protéiforme.

© Monkey Punch © Munuera - Toussaint - Kana (Dargaud-Lombard s.a.)

Comment avez-vous découvert l’œuvre de Monkey Punch, et quel a été votre premier contact avec Lupin III ?

José Luis Munuera : Notre porte d’entrée, ce sont surtout les anime : les deux premières séries, puis Le Château de Cagliostro, qui a profondément marqué les lecteurs et les amateurs de notre génération.

Le manga de Monkey Punch est resté longtemps difficile à trouver, aussi bien en Europe qu’au Japon. L’an dernier, à Tokyo, j’ai parcouru plusieurs librairies spécialisées dans les mangas d’occasion en essayant de réunir les douze volumes, mais je n’en ai retrouvé que quelques-uns. J’avais déjà découvert l’œuvre à travers une édition italienne incomplète, ainsi que par des mangas que mon père avait rapportés du Japon.

J’aime aussi énormément Le Mystère de Mamo, qui précède Cagliostro dans la timeline de l’univers de Lupin III. Je le trouve plus proche de l’esprit du manga de Monkey Punch : plus loufoque, plus délirant, avec une mise en scène extrêmement inventive. C’est le film dont je me suis servi comme d’un mood board, surtout pour sa façon de raconter en images.

À partir du storyboard de Yasuo Ōtsuka, j’ai isolé certains motifs essentiels : la voiture qui fonce vers le lecteur, la gourmandise des personnages, le faux calme qui précède l’action… Nous avons décortiqué ces éléments avec Kid pour dégager une véritable grammaire de Lupin.

Kid Toussaint : Moi aussi, j’ai découvert Lupin III par l’animation. En français, l’accès au manga était compliqué. Je suis beaucoup plus jeune que José Luis, je tiens à le préciser ! [Rires.] J’appartiens à cette génération nourrie d’animation japonaise à la télévision. Lupin faisait naturellement partie du paysage.

Quel personnage de la saga vous inspire le plus, et comment avez-vous trouvé l’équilibre du groupe ?

Kid Toussaint : La grande réussite de Lupin III, c’est l’équilibre entre les cinq personnages. Goemon est le plus à part et c’est aussi celui que nous avons eu le plus de mal à intégrer à l’album. Son décalage est pourtant ce qui le rend indispensable : c’est l’élément anachronique, celui qui ne colle jamais tout à fait, mais qui apporte une touche de loufoquerie et équilibre l’ensemble.

Il m’est difficile d’en choisir un seul, mais j’ai une tendresse particulière pour Jigen.

José Luis Munuera : Moi aussi, j’aime beaucoup Jigen, notamment parce qu’on ne voit jamais vraiment son regard. J’aime que les anime et les mangas préservent ce mystère.

Mais mon personnage préféré reste Lupin. C’est le plus complexe, celui qui traverse le plus d’états d’esprit. Fujiko est très lisible dans ses ambitions, Jigen a une ligne très claire ; Lupin, lui, demeure plus mystérieux, donc plus humain.

Pour moi, il est un peu le Doctor Who de David Tennant : il avance avec une forme de nonchalance, tout en se trouvant toujours un pas devant les autres. Il évolue dans une dimension de plus.

© Monkey Punch © Munuera - Toussaint - Kana (Dargaud-Lombard s.a.)

Kid Toussaint : C’est précisément ce qui le rend idéal pour un scénariste. Lupin est un escroc : il conserve toujours une carte dans sa manche, y compris face au lecteur. Les autres personnages sont plus lisibles dans leurs objectifs. Avec lui, on ne sait jamais tout à fait ce qui se prépare.

José Luis Munuera : Le chapitre tokyoïte nous a aussi permis de déplacer légèrement Zenigata. Je le voyais auparavant comme un personnage plus caricatural ; il est devenu beaucoup plus touchant à mes yeux.

Comment est né ce projet ?

José Luis Munuera : C’est un projet très ancien. La première approche avait eu lieu avec Jean-David Morvan. Nous avions essayé de monter quelque chose, mais il était très difficile de savoir qui détenait les droits et à qui il fallait s’adresser. Nous avions fini par abandonner.

Plus tard, lors d’un festival, pendant une séance de dédicaces, on m’a demandé quels classiques du manga ou de l’animation j’aimerais adapter si j’avais la possibilité de faire un « Kana Classics ». J’ai répondu immédiatement : Lupin.

Cette licence correspond parfaitement à ce que j’appelle le « shōnen européen » : une comédie d’aventure dans l’esprit de Spirou et Fantasio, voire d’Astérix, avec ce mélange d’humour, d’action et de péripéties qui convient très bien au personnage.

Le lendemain, Christel Hoolans m’a appelé. Elle m’a dit : « Je pars au Japon, on m’a dit que tu aimerais faire un Lupin. Si nous obtenons un accord de principe, je peux essayer d’obtenir les droits. » J’étais persuadé qu’elle n’y arriverait pas, tant la situation paraissait compliquée. Mais Christel, c’est Christel : elle a réussi. Cela a demandé près de deux ans.

J’ai alors commencé à travailler sur les personnages, puis sur la première séquence, celle de Londres. Elle devait poser les cartes sur la table : voilà le Lupin que nous proposons. Un Lupin très Miyazaki, fou, drôle, loufoque, avec lequel on passe un bon moment.

Kid Toussaint : C’est tout de même une bande dessinée sur un escroc : José Luis est un escroc, comme moi, mais il l’est un peu plus (rires).

Au départ, il m’a proposé une sorte de jeu : chacun ferait un chapitre à son tour, dans des histoires courtes et légères. J’ai vite compris que j’allais devoir construire toute l’architecture du récit

C’est ainsi qu’il m’a arnaqué. J’ai tout tricoté moi-même et lui est venu y mettre le désordre. Mais c’est comme cela que nous fonctionnons.

Pourquoi avoir situé l’album au début des années 1970 ?

José Luis Munuera : Nous voulions cadrer très précisément l’époque de notre Lupin. Pour nous, Lupin n’est pas seulement un personnage : il est aussi indissociable d’une époque et d’un imaginaire précis. Le début des années 1970, c’est à la fois la fin du manga de Monkey Punch et le début de l’anime. C’est la période qui nous semble la plus emblématique de l’esprit Lupin.

La mise en scène, l’ambiance et la documentation renvoient toutes à ces années-là : les voitures, les vêtements, les plages, l’énergie générale. Nous étions encore très proches de l’imaginaire des années 1960.

Nous avons pris une liberté avec l’épisode d’Alcatraz. La prison a fermé au début des années 1960, mais nous nous sommes dit que, dans Lupin, certaines incohérences temporelles pouvaient exister. Lupin est aussi une parodie des films de James Bond de cette période : une certaine vision du monde, une énergie, une élégance.

Faire un Lupin contemporain serait intéressant, pourquoi pas, mais ce serait déjà autre chose.

© Monkey Punch © Munuera - Toussaint - Kana (Dargaud-Lombard s.a.)

Comment avez-vous construit le récit et collaboré concrètement sur l’album ?

Kid Toussaint : Nous avons des méthodes très différentes. Moi, j’ai besoin de savoir où je vais ; José Luis, jamais. Mais il y arrive tout de même, alors qu’il ne sait pas exactement où il va.

Lorsque José Luis m’a contacté, il avait déjà imaginé le début. Il m’a dit, en substance : « Tiens, prends le relais. » Je lui ai répondu : « Attends, arrête tout. Laisse-moi d’abord trouver la fin, et ensuite nous pourrons y aller. »

C’est ce qui rend notre duo stimulant. Lui a ce que j’appelle un romantisme andalou ; moi, un cynisme plus belgo-saxon. Quelque chose d’étrange naît toujours de cette rencontre. Mais oui, la fin était prévue dès le départ. Ensuite, José Luis fait ce qu’il veut, et il faut que nous retombions sur nos pattes.

D’ordinaire, j’écris un scénario complet avant de l’envoyer au dessinateur. Ici, j’ai écrit chapitre par chapitre. Il fallait parfois recoller les morceaux : « Tu as enlevé ce personnage ici, donc je vais devoir faire autre chose ensuite. » Cela s’est pourtant fait assez naturellement.

© Monkey Punch © Munuera - Toussaint - Kana (Dargaud-Lombard s.a.)

José Luis Munuera : Nous commençons toujours par des bières. Kid vient souvent à Grenade pour m’expliquer ses idées. Pour Lupin, j’avais déjà réalisé les premiers épisodes, notamment celui de Londres. Il est venu parce qu’il avait des doutes sur la manière de procéder.

Nous avons bu des bières, parlé de tout et de rien, puis il a sorti ses notes et m’a expliqué ce qu’il avait imaginé. Je lui ai dit : « C’est tout ? Tu as toute ton histoire. Quel est le problème ? Il n’y a pas de problème. Encore une bière. »

La mécanique que nous avons établie est proche de celle d’Indiana Jones : on commence in medias res, avec une première histoire qui se termine, avant que notre récit ne démarre et traverse différents lieux, au fil des péripéties. La logique du récit doit être là, mais comme un filigrane. Si le rythme et l’émotion fonctionnent, le lecteur pardonne les éventuels trous du scénario.

Kid Toussaint : José Luis me disait : « On fait simplement un James Bond, un Indiana Jones, c’est facile. » Mais ce n’est pas si facile. Ce sont tout de même des œuvres qui ont conquis des millions de spectateurs.

Quels ont été les principaux défis de cette adaptation ?

Kid Toussaint : Pour moi, la principale difficulté a été de travailler avec José Luis, comme toujours. [Rires.] Plus sérieusement, sa manière d’improviser, proche de celle d’un jazzman, peut être difficile à suivre. Il faut réussir à nouer tous les fils alors qu’il dessine parfois plus vite que je n’écris.

Une fois que j’ai bien compris la licence, elle ne m’a pas posé de difficulté particulière. Au contraire, elle est très excitante : le groupe de personnages fonctionne merveilleusement bien, et un héros escroc offre énormément de possibilités à un scénariste.

Je voulais surtout éviter de refaire ce qui avait déjà été fait. Avec un personnage comme Lupin, la tentation est immédiate : le faire voler la Joconde au Louvre, par exemple. Mais ce sont des choses déjà vues. J’ai donc essayé de regarder et de lire tout ce que je pouvais afin de comprendre le ton et de trouver une aventure qui nous soit propre.

© Monkey Punch © Munuera - Toussaint - Kana (Dargaud-Lombard s.a.)

José Luis Munuera : Je me suis senti très à l’aise parce que le manga de Monkey Punch est, d’une certaine manière, très occidental, aussi bien graphiquement que narrativement. Monkey Punch aimait les auteurs américains et revendiquait l’influence de Mad Magazine. Cela me parle naturellement.

Le défi était surtout d’amener Lupin vers la bande dessinée européenne. Nous ne voulions pas faire un manga, ni un pseudo-manga. Nous avons fait une bande dessinée longue, racontée avec les outils de la BD. Or le manga et la BD franco-belge n’obéissent pas aux mêmes grammaires. Il fallait les faire dialoguer sans les confondre.

Les ayants droit japonais ont été très encourageants. Ils nous ont laissé une grande liberté. La seule correction importante concernait la manière dont Goemon tenait son sabre : je l’avais dessiné de façon trop occidentale.

Kid Toussaint : Sauf la couleur de la veste.

José Luis Munuera : Oui, la couleur de la veste. Au départ, nous étions partis sur la veste verte, parce que notre coloriste Sedyas est un grand fan du Château de Cagliostro. Les ayants droit ont imposé le rouge, ce qui s’est finalement révélé très cohérent avec la période choisie et avec notre Lupin.

© Monkey Punch © Munuera - Toussaint - Kana (Dargaud-Lombard s.a.)

Comment avez-vous travaillé Fujiko Mine en 2026 ?

José Luis Munuera : Fujiko est un personnage complexe. Elle est née dans un cadre où l’on acceptait plus facilement certains codes érotiques et une exposition très marquée du corps féminin. Une représentation aussi marquée du corps féminin ne fonctionnerait plus de la même manière aujourd’hui.

Mais Fujiko varie énormément d’une version de Lupin III à l’autre. Cette plasticité m’a donné la liberté de proposer ma propre interprétation : une femme contemporaine, indépendante, avec une silhouette et des éléments suffisamment iconiques pour qu’elle reste immédiatement Fujiko.

Dans cet univers, elle est une figure centrale. Elle ne doit pas être seulement un objet de désir : elle conserve son autonomie, déplace les lignes et oblige Lupin à ne jamais être totalement sûr de lui.

Kid Toussaint : Nous avons choisi de rendre plus explicite la dimension romantique de leur relation. Nous n’avions qu’un album, pour l’instant : il fallait assumer cette piste plutôt que repousser indéfiniment l’ambiguïté.

José Luis Munuera : Cette relation comporte sans doute quelque chose de l’esprit du Château de Cagliostro.

© Monkey Punch © Munuera - Toussaint - Kana (Dargaud-Lombard s.a.)

Le récit traverse plusieurs villes et certaines cases fourmillent de détails. Comment avez-vous travaillé cette diversité visuelle ?

José Luis Munuera : Il y a des images dont on sait immédiatement qu’elles vont demander beaucoup de temps. Dessiner la Grand-Place de Bruxelles, par exemple, est assez éprouvant, mais je me suis prêté à l’exercice pour faire plaisir à Kid…

En revanche, je me suis régalé à dessiner Grenade, où j’habite. C’est amusant d’imaginer ces personnages se promener à côté de chez soi.

Plus généralement, dans les séquences d’action, mon enjeu principal est la gestion de l’espace. Il faut que le lecteur sache toujours où se déroule chaque action, où se trouvent les personnages les uns par rapport aux autres, afin qu’il ne se perde jamais.

Le système des couvertures de chapitres a aussi joué un rôle essentiel : il permet d’établir immédiatement un lieu et une ambiance, sans alourdir l’exposition.

Il y a évidemment beaucoup de clins d’œil : Don Muscovic, par exemple, vient du méchant d’« Albatross », et la phrase « Farewell, Lupin », prononcée par Fujiko dans la première séquence, en est une autre. Mais ce qui m’amuse le plus, ce sont les petits gestes d’acteur : une attitude de Lupin, un mouvement, une posture.

Kid Toussaint : Il fallait tout de même contrôler le nombre de références. José Luis connaît mieux Lupin que moi, il est plus fan que moi. Il aurait pu tomber dans un excès de clins d’œil ; mon rôle était aussi de conserver une certaine distance.

José Luis Munuera : Mais il y en a quand même beaucoup. C’est inévitable quand on aime cet univers.

Kid Toussaint : Avec José Luis, je ne me prive pas : c’est un dessinateur capable de dessiner une foule sans s’ennuyer. Tous les autres dessinateurs me demandent de simplifier les scènes de foule. Lui, jamais. Pour le prochain album, je lui demanderais peut-être de une ville entière de dix millions d’habitants (rires).

Lupin III : La Merveille

Comment traduire en BD franco-belge l’énergie cartoon et burlesque de Lupin III ?

José Luis Munuera : C’est difficile, et cela se fait beaucoup à l’instinct. Les mangas, les comics et la bande dessinée européenne n’entretiennent pas le même rapport au récit.

Les comics cherchent souvent l’impact physique, avec de grandes images et des séquences d’action très fortes. Les mangas passent plus volontiers par le regard d’un personnage. Dans la tradition franco-belge, le narrateur est plus éloigné : il observe les personnages avec une certaine distance et laisse davantage de place à l’espace.

Mais Kid et moi appartenons à une génération qui s’est nourrie sans distinction de mangas, de comics et de bande dessinée européenne. Nous lisions Franquin, Miller, Otomo et Moebius en même temps. Il est donc naturel que nous mélangions ces codes.

J’utilise parfois de grands espaces de page à la manière des dessinateurs américains, tout en traitant les décors de façon plus européenne.. Je déplace ma caméra pour montrer l’espace, et j’utilise aussi le regard des personnages, notamment celui de Lupin, pour raconter l’histoire. Lorsque Goemon intervient, le découpage devient parfois plus tranché, plus proche du manga.

La filiation avec Tom et Jerry s’est imposée très naturellement. L’essence de Lupin, c’est cette poursuite perpétuelle, l’échec ritualisé du poursuivant, la connivence presque affectueuse entre les deux adversaires. Notre version est celle d’un Lupin guilleret, fou, drôle, proche de cette logique burlesque.

© Monkey Punch © Munuera - Toussaint - Kana (Dargaud-Lombard s.a.)

Faut-il connaître Lupin III pour apprécier La Merveille ? Et envisagez-vous déjà une suite ?

José Luis Munuera : Non, absolument pas. Nous avons fait une bande dessinée autonome. Les clins d’œil et les références sont là pour les connaisseurs, mais ils ne sont jamais indispensables à la compréhension ni au plaisir de la lecture.

Kid Toussaint : Si un lecteur qui ne connaît pas Lupin referme l’album avec l’envie de découvrir l’univers original, nous aurons parfaitement réussi notre travail.

José Luis Munuera : Le cadre se prête évidemment à d’autres histoires. Nous nous sommes beaucoup amusés à faire cet album, et les personnages offrent de nombreuses possibilités. Mais cela dépendra des lecteurs, des ayants droit et de l’envie de chacun.

Kid Toussaint : Nous avons encore des idées, mais laissez-moi déjà me reposer.

Qu’avez-vous appris l’un sur l’autre et sur vous-mêmes au fil de cette collaboration ?

Kid Toussaint : J’ai appris qu’en Andalousie, on mangeait des oiseaux frits servis en tapas. [Rires.]

Plus sérieusement, j’ai découvert que je pouvais écrire de manière feuilletonnante, sans rédiger toute l’histoire d’un seul jet. Je pouvais m’interrompre, faire autre chose, puis revenir au récit. José Luis fonctionne ainsi en permanence, et je ne savais pas que j’en étais capable. Cette aventure a surtout été une vraie récréation, à la fois ludique et stimulante

José Luis Munuera : Pour moi, cela a été un espace de jeu. Depuis longtemps, je cherche à faire cohabiter manga, cinéma et bande dessinée européenne sans perdre ce qui fait la singularité de la BD. Sur Lupin III, je pense humblement y être parvenu.

Quant à Kid, je n’ai rien appris de nouveau : il est simple (rires).

Kid Toussaint : C’est un très beau compliment.