Dungeons & Dragons : une rentrée sur tous les fronts

Nouvelle édition du plus célèbre jeu de rôle avec traduction révisée, jeux vidéo, livres disponibles en kiosque à journaux, jeu de plateau et un film annoncé pour 2023… La licence Dungeons & Dragons est plus forte que jamais.

Des dés lancés dans Stranger Things, des figurines déplacées dans The Big Bang Theory, des aventures racontées dans des directs Twitch… Le jeu de rôles s'invite sur tous vos écrans. Et la plus célèbre licence du secteur, Dungeons & Dragons, qui vient de souffler ses 40 bougies, profite de ce regain de popularité.

Julien Pirou, auteur du livre La grande aventure du jeu de rôle aux éditions Ynnis et concepteur de jeux explique: " Entre la fin des années 90 et début 2000 le jeu de rôle a connu un déficit de transmission générationnel, probablement dû à l'explosion du jeu vidéo. Des chaînes d'actual play comme Critical Role aux USA mais aussi Role'n"play, Game of Role ou Premier Rôle en France on permis que cette transmission ait lieu pour la génération Youtube". Pour l'expert cette explosion a encore été amplifiée par la pandémie " pendant le confinement le jeu de rôle dématérialisé a explosé, les gens ont redécouvert le plaisir du jeu de rôle".

Ce coup de projecteur sur les jeux de rôle profite à de nombreux titres mais le plus célèbre d'entre eux - le premier! - semble particulièrement en bénéficier. " Aux USA, on dit: 'On se fait un D&D' plutôt que 'on se fait un jeu de rôle'. Il domine et écrase le marché américain. En France, il a mis du temps à être traduit, alors ses ersatz ont eu le temps d'occuper la place", explique Julien Pirou. Donjons occupe néanmoins la première place des ventes dans la catégorie.

© Hasbro/Wizards of the Coast

La 4e édition, en 2008, avait reçu un accueil plutôt mitigé de la part des joueurs, se remémore Julien Pirou, mais la 5e, parue en 2014, a reçu un engouement incroyable. Il se réjouit de voir le jeu de rôle sortir des boutiques spécialisées et toucher un public de plus en plus large. La pire chose qui puisse arriver, c'est que des fans potentiels ignorent l'existence de ces jeux… Mais attention: " Il se dit que chaque supplément se vend deux fois moins que le précédent. Au bout d'un certain temps, publier des extensions n'est plus rentable. Les suppléments pour maître de jeu ne touchent que ces derniers car il y a en général 4 à 6 joueurs pour un MJ. Un livre de campagne se vend donc moins qu'un catalogue d'armes ou de sorts".

Dungeons & Dragons n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui

Thomas Weng, Brand Manager D&D France, a accepté de répondre aux questions de l'Internaute - et dévoile les projets d'Hasbro pour sa licence phare de jeu de rôles.

Pourquoi reprendre la main sur l'édition et la traduction de Dungeons & Dragons ? Est-ce une nouvelle traduction ou bien une nouvelle édition avec des mises à jour et errata ?

Ces dernières années, le nombre de joueurs de Dungeons & Dragons a considérablement augmenté. Nous souhaitons désormais établir une communauté Dungeons & Dragons mondiale. Nous avons pour cela repris la supervision des versions en français, italien, allemand et espagnol, et commencé à planifier de nouvelles sorties pour ces langues. Nous mettons en place un investissement sur le long terme afin d'assurer un succès global à Dungeons & Dragons. En octobre, nous avons lancé nos premiers produits : L'Essentiel, les trois livrets de règles de base et un Coffret Cadeau contenant ces trois livres.

© Hasbro/Wizards of the Coast

Comment prévoyez-vous de cibler à la fois les joueurs grand public et les fans hardcore?

Les différents produits publiés en octobre nous permettent de proposer un contenu Dungeons & Dragons adapté à la fois aux néophytes et aux fans de la franchise. Les débutants peuvent découvrir le jeu grâce à L'Essentiel, publié pour la première fois en français. Les trois livrets de règle de base sont eux utiles pour tous les joueurs de Dungeons & Dragons, tandis que les collectionneurs et les fans peuvent s'offrir le magnifique Coffret Cadeau des livrets de règles de base. Bien que nous ne puissions pas partager plus d'informations sur les futures sorties pour le moment, nous avons déjà une vision claire de ce qui sortira l'année prochaine en français. Nous proposerons certains de nos derniers titres, avec des produits destinés à la fois aux joueurs et aux Maîtres du Donjon. Nos nouveautés seront annoncées plusieurs mois avant leur sortie, donc gardez un œil sur nos pages françaises sur Twitter ou Facebook afin d'être au courant des dernières actualités.

Comment gérez-vous la situation liée au Covid-19 ?

Nos équipes travaillent dur au quotidien pour s'adapter à la situation liée au Covid-19 afin de minimiser les désagréments de nos joueurs. Afin d'aider des groupes d'amis à se lancer dans Dungeons & Dragons avant la sortie de nos produits, nous avons offert aux personnes s'abonnant à notre newsletter une version digitale française du Kit d'initiation. Les abonnés ont reçu l'aventure " La mine oubliée de Phancreux " et les règles de base, ainsi que des feuilles de personnage pré-générées prêtes à l'emploi. Ce contenu est toujours disponible gratuitement sur notre website pour les personnes s'inscrivant à la newsletter.

Les jeux de rôles n'ont jamais été aussi populaires qu'aujourd'hui. Quelle marge de progression avez-vous en tête ?

Dungeons & Dragons n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, et nous sommes convaincus que sa popularité continuera à fortement grandir dans les années à venir. Notre mission est de recruter de nouveaux fans en rendant notre jeu plus accessible et plus plaisant auprès d'une large audience. Il y a trois raisons qui expliquent notre succès : tout d'abord, les règles permettent de mettre l'accent sur l'histoire et les personnages, rendant les parties plus amusantes. Ensuite, il est très agréable de regarder et de suivre les aventures d'autres joueurs sur YouTube et Twitch, et les Actuals Plays comme La Bonne Auberge ou Table Quest ont introduit de nombreux joueurs au jeu. Enfin, Dungeons & Dragons apparaît aujourd'hui comme une figure à part entière de la pop culture grâce à sa présence dans de nombreux films et séries, éveillant ainsi la curiosité de nombreux téléspectateurs vis-à-vis de la franchise. Le jeu a toujours été très populaire, mais les nouveaux sommets atteint en 2020 nous permettent d'envisager des succès encore plus importants.

Nous voulons établir Dungeons & Dragons comme une marque référence dans la fantasy

Le futur film de D&D est un marqueur fort de ces sommets potentiels. Quelles sont vos attentes ?

Nous travaillons actuellement avec différents partenaires afin de donner une autre dimension à notre franchise, avec notamment la sortie prochaine du film Dungeons & Dragons. Nos partenaires Paramount et Entertainment One ont fini récemment le tournage du film, et nous sommes enthousiasmés par sa sortie en 2023. Dungeons & Dragons est en forte croissance depuis 2014, et nous poursuivrons cette tendance dans les années à venir en vue du 50ème anniversaire de la marque en 2024. Les prochaines années seront toutes importantes, à commencer par cette année 2021 pendant laquelle nous avons repris en main la traduction des versions en français.

© Hasbro/Wizards of the Coast

Jeu de plateau (D&D L'aventure commence) , jeu vidéo (Baldur's gate 3), jeu sous licence croisée (Stranger Things), livres (Royaumes oubliés et Dragonlance en kiosque) etc. Pourquoi est-il important de diversifier les jeux autour de la licence ?

Notre objectif pour les années à venir est d'établir Dungeons & Dragons comme un jeu incontournable, et comme une marque référence dans le domaine de la fantasy. D&D possède un énorme potentiel en tant que franchise fantasy dans le monde du divertissement, et nous sommes impatients d'en faire une réalité dans les années à venir. Nous prévoyons des projets de grande envergure pour y arriver, à l'image du film à paraître en 2023. Les joueurs de jeux vidéo peuvent déjà s'immerger dans le monde de Dungeons & Dragons avec Dark Alliance, et bientôt avec Baldur's Gate 3. Les jeux vidéo et ces autres médias nous permettent d'offrir de nouveaux points d'entrée dans l'univers de Dungeons & Dragons, garantissant l'apport de nouveaux fans à la franchise pendant les prochaines années.

Y a t'il d'autre partenariat à venir pour faire vivre la " marque" D&D ?

Les acteurs du monde du divertissement qui ont grandi en utilisant Dungeons & Dragons pour affiner leur narration souhaitent désormais l'inclure dans les médias populaires qu'ils créent aujourd'hui – comme par exemple les frères Duffer avec la série culte Stranger Things. Nous explorons également davantage de collaboration en interne avec Magic: The Gathering, qui a notamment sorti plus tôt dans l'année les Aventures dans les Royaumes Oubliés. Cela permet à nos joueurs de découvrir leur monde fantastique préféré sous un nouvel angle. Nous sommes notamment impatients d'offrir aux joueurs de Dungeons & Dragons la possibilité d'incarner un étudiant de la prestigieuse université de Strixhaven avec Strixhaven: A Curriculum of Chaos.

Le cinéma est moins porteur pour nous que les séries télé

Et les livres et le cinéma dans tout ça? Pieric Guillomeau, éditeur chez Bragelonne, en charge du partenariat avec Hasbro, raconte de son côté les tenants et les aboutissants de la reprise en kiosque à journaux par les éditions Hachette des titres des royaumes oubliés et dragonlance: " Hachette collection nous a approché, via Hasbro, en juin 2019. Il y a une réactualisation de la licence assez forte suite au rachat de Wizard par Hasbro. L'annonce du film a été un gros boost, mais ça ne sera pas un effet Harry Potter. Aujourd'hui, le cinéma est moins porteur en termes qu'auparavant. Moins que certaines séries télé… Par exemple, chez Bragelonne, on a recruté beaucoup de lecteurs sur The Witcher après la série sur Netflix."

" Le projet de livres D&D en kiosque est un projet piloté par les Italiens, ils n'ont pas exactement le même catalogue que nous là bas. Les italiens ont des romans différents mais ils se sont mis d'accord sur une liste commune. Il y a une volontée très appréciable d'Hachette et Hasbro de travailler main dans la main. C'est venu assez naturellement de commencer par la saga de Drizzt Do'Urden, on a commencé par les séries les plus vendues et les plus réputées.

Pour lancer une collection classic, Hachette réalise un test sur trois numéros, de manière très localisée dans des villes échantillons représentative de la France. Et selon les résultats des tests ils ajustent à la hausse ou à la basse les ambitions d'une collection. Il y a plus de 50 titres publiés chez nous qui ont été achetés pour la collection classique. Dragonlance et les royaumes oubliés sont le fer de lance de cette collection. Leur but c'est de créer une collection addictive, pour avoir la fresque complète sur le dos du livre pour que la bibliothèque soit complète. ils publient en alternance du Royaume oubliés & Dragonlance. Mais tout est ordonné pour que ça soit dans un ordre intéressant pour le lecteur.

Les ventes en kiosques ne concurrencent pas les librairies. Il y a un effet émulation, ça évangélise la licence auprès du grand public. Surtout auprès des très jeunes lecteurs, qui peuvent passer du kiosque au rayon fantasy de leur librairie" explique Pieric Guillomeau.

Préparez vos dés à 20 faces, aiguisez vos dagues et lustrez vos armures de cuir les dragons n'ont pas fini d'envahir votre quotidien.

© Hasbro/Wizards of the Coast

Par quoi faut-il commencer pour découvrir la licence Donjon et Dragons ?

Dungeons & Dragons est un jeu narratif pendant lequel vous partagez de bons moments avec vos proches en guidant vos héros dans des aventures épiques. Partez à la recherche de trésors, affrontez des ennemis mortels, résolvez des intrigues politiques et bien plus ! N'ayez pas peur de vous lancer dans l'aventure même entre débutants ! Dungeons & Dragons L'Essentiel vous offre tout le nécessaire pour organiser facilement vos premières sessions, pour des parties de 2 à 6 joueurs. Il s'agit du point d'entrée idéal dans Dungeons & Dragons, avec un contenu spécialement créé pour les nouveaux joueurs et Maîtres du Donjon. Par la suite, vous pouvez vous procurer un Manuel des joueurs, le livre indispensable à tous les joueurs de Dungeons & Dragons, ainsi que les autres livrets de règle de base. Vous trouverez de nombreux conseils avec cette série de vidéos. Vous pouvez aussi essayer Dungeons & Dragons gratuitement avec le Kit d'initiation en vous abonnant à notre newsletter. Il contient les règles essentielles du jeu ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour incarner des personnages héroïques dans des aventures périlleuses.