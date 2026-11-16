LitRPG et Dungeon Crawler Carl : décryptage d'un succès aussi fou qu'inattendu

À la croisée de la fantasy et du jeu vidéo, la litRPG transforme niveaux et quêtes en ressorts romanesques. Robin Batet, responsable des éditions Lorestone, revient l'émergence de ce style et le succès de Dungeon Crawler Carl.

Imaginez un roman de fantasy dans lequel le héros voit apparaître ses statistiques, choisit ses compétences et gagne des niveaux après avoir terrassé un adversaire. Vous venez de débloquer la litRPG, un genre né de la rencontre entre les littératures de l’imaginaire et les codes du jeu vidéo. Aux États-Unis, où il s’est développé grâce à l’autoédition et au livre numérique, le phénomène rassemble déjà d’importantes communautés. En France, les éditions Lorestone tentent désormais de convertir l’essai sur papier, avec une série devenue emblématique : Dungeon Crawler Carl.

Robin Batet, le directeur éditorial des éditions Lorestone, nous partage sa vision du phénomène.

© Lorestone

La LitRPG reste peu connue du grand public. Comment la définiriez-vous pour quelqu’un qui ne lit ni fantasy ni science-fiction ?

Robin Batet : Pour moi, c’est la rencontre des codes de l’imaginaire avec ceux du jeu vidéo, dans un roman qui reste linéaire. Il ne s’agit pas d’un récit interactif, comme un livre dont vous êtes le héros : le lecteur ne choisit pas la suite de l’histoire.

Ce sont les personnages qui ont conscience d’interagir avec des interfaces et des mécanismes empruntés au jeu vidéo : des niveaux, des équipements, des statistiques, des boss… La LitRPG fait se rencontrer ces deux univers, sans changer la nature du roman.

LitRPG, progression fantasy, portal fantasy, isekai, GameLit… Ces appellations désignent-elles des genres réellement distincts ou différentes façons de raconter des histoires nourries par le jeu vidéo ?

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Dans notre approche, les frontières ne sont pas étanches. Ces appellations servent surtout à orienter les lecteurs lorsqu’ils recherchent quelque chose de précis.

Je pense que l’imaginaire traverse une phase comparable à celle qu’a connue la romance : il a fallu distinguer les histoires selon leurs ressorts : enemies to lovers, les voisins, romance de voisinage ou de colocation… pour permettre aux lecteurs de se repérer rapidement.

Aux États-Unis, la multiplication des catégories répond aussi à l’abondance de l’offre. Il faut organiser un catalogue immense. En France, nous en sommes encore loin. La progression fantasy commence à être identifiée, mais les séries de LitRPG publiées en français se comptent encore sur les doigts d’une main.

La litRPG est-elle finalement moins un genre à part entière qu’une nouvelle grammaire narrative ?

C’est exactement cela. On la présente souvent comme un genre, mais elle s’apparente davantage à une mécanique ou à une grammaire. Elle rend la progression visible et explicite. Ensuite, on peut y appliquer toutes les tonalités possibles : de la science-fiction, de la fantasy, de l’horreur ou de la comédie.

Il existe un immense potentiel de déclinaison du concept, et c’est ce que nous essayons de montrer à travers notre catalogue.

Dans ces récits, les efforts des personnages produisent une progression visible, souvent chiffrée. Est-ce l’une des clés de leur succès, dans une société où les perspectives de progression semblent parfois moins lisibles ?

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Je comprends l’analogie, même si je ne suis pas certain de la suivre jusqu’au bout. Ce qui est sûr, c’est que les lecteurs apprécient beaucoup ce sentiment de progression très concret, matérialisé par des chiffres. C’est l’un des éléments qui expliquent leur attachement au genre et la fidélité des communautés qui se constituent autour de lui.

Relier directement ce phénomène à des enjeux sociaux demanderait davantage de recul. Mais la litRPG dit sans doute quelque chose de son époque. Elle propose de l’aventure, des sensations et une progression immédiatement visible.

On entend parfois que les littératures de l’imaginaire fonctionnent moins bien parce qu’elles seraient destinées aux garçons et que ceux-ci liraient moins.

Notre proposition consiste plutôt à aller chercher des lecteurs qui ne trouvent pas suffisamment les sensations qu’ils recherchent : de l’aventure, de la progression, du mouvement. Cela ne signifie évidemment pas que ces livres leur sont réservés : nous avons aussi beaucoup de lectrices. Avec Lorestone, nous essayons de répondre à un besoin en proposant quelque chose de différent.

La litRPG emprunte aussi beaucoup aux mangas, aux animés et aux webtoons. Observez-vous une porosité entre ces lectorats ?

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Nous n’avons pas mené d’étude au sens strict. Avant le lancement de Lorestone, nous avons beaucoup observé le lectorat américain, et ces passerelles existaient clairement. En France, il était plus difficile de les mesurer, puisque l’offre était encore très limitée.

Après deux années d’existence, notre communauté française partage énormément ses lectures sur Discord, Instagram ou Facebook. Sans pouvoir le chiffrer précisément, nous constatons que les centres d’intérêt sont souvent très proches.

C’est particulièrement visible avec Primal Hunter. La série possède un découpage très proche du manga, dans sa manière de présenter les personnages et de les faire progresser. J’y retrouve quelque chose de Dragon Ball Z ou de Naruto : on bat un adversaire qui semblait - alors - être le plus puissant, puis un autre apparaît, et il faut encore devenir plus fort.

Cette escalade de la puissance se retrouve beaucoup dans Primal Hunter, mais elle s’inscrit dans une approche moderne et occidentale de l’univers de fantasy, avec des mécanismes de jeu vidéo. L’ensemble fonctionne très bien.

Mais chaque série puise dans des inspirations différentes. Dès le lancement de Lorestone, nous voulions proposer des univers suffisamment variés pour ne pas enfermer immédiatement la litRPG dans une seule formule.

Les États-Unis sont l’épicentre du phénomène, porté notamment par l’autoédition, le livre numérique ou même l’audiobook. Comment transposer ce modèle dans un pays comme la France, où la lecture numérique reste moins développée ?

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Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à la litRPG, son explosion aux États-Unis était presque invisible depuis le monde traditionnel du livre. Les données de vente numériques sont peu accessibles et il n’existe pas toujours de classement permettant d’identifier immédiatement un succès.

Il fallait entrer dans les communautés, comprendre ce qui s’y passait et distinguer un véritable succès d’un simple effet de visibilité : est-ce que beaucoup de lecteurs en parlaient, ou est-ce que je voyais toujours les trois mêmes personnes ?

Il y avait donc un vrai travail de recherche. Ensuite, en lisant les textes, j’ai repéré les séries qui me semblaient les plus originales, les plus enthousiasmantes. Certaines pouvaient, à mes yeux, marquer leurs lecteurs, voire donner envie de lire à quelqu’un qui avait perdu cette habitude.

C’est ce déclic qui m’intéresse : on achète un livre parce qu’il a l’air sympathique, puis on veut découvrir le deuxième tome, et peut-être essayer une autre série. Ce sentiment dépasse les formats. Papier, numérique ou audio : l’enjeu est d’abord que le lecteur rencontre le texte.

Aux États-Unis, Facebook et Reddit jouent un rôle très important dans la circulation des recommandations. En France, il existe aussi des communautés de lecture très actives, mais celles consacrées aux littératures de l’imaginaire restent plus réduites. Nous essayons de les accompagner, car elles favorisent le bouche-à-oreille, la créativité des auteurs et, à terme, leur possibilité de vivre de leur travail.

Comment transpose-t-on cette dynamique sur le marché français, où le livre imprimé et la librairie occupent une place centrale ?

Les habitudes ne sont pas les mêmes qu’aux États-Unis. Il existe néanmoins des points de comparaison, notamment avec la romance, où la lecture numérique et les recommandations au sein des communautés jouent un rôle important.

Aux États-Unis, Facebook et Reddit sont de puissants lieux de circulation des recommandations. En France aussi, certains groupes font un travail remarquable, animé par de véritables passionnés. Mais, dans l’imaginaire, ces communautés restent relativement petites. Nous essayons de contribuer à leur développement.

Ce qui m’intéresse dans cette dynamique, c’est qu’elle peut favoriser la créativité et permettre à des auteurs de vivre de leur écriture. Le marché français présente toutefois des contraintes différentes, à commencer par sa taille.

Nous savions donc qu’un succès numérique américain ne deviendrait pas automatiquement un succès papier en France. Notre première réflexion a porté sur l’accessibilité : l’un des moteurs du numérique, c’est un prix attractif et la facilité avec laquelle on peut essayer un livre. Nous voulions préserver cet esprit.

© Lorestone

D’où le choix d’un format semi-poche et d’un prix de lancement de 13,90 euros pour le premier tome de Dungeon Crawler Carl ?

Exactement. Un format plus classique aurait pu nous conduire à un prix compris entre 22 et 25 euros. Avec le semi-poche, nous avons pu proposer le premier tome à 13,90 euros.

Nous ne pouvions pas reproduire exactement les conditions du numérique américain, mais nous pouvions rendre ces livres faciles d’accès, faciles à lire et à transporter, tout en préservant leur qualité.

Nous avons dû maîtriser les coûts à tous les niveaux pour y parvenir. Le format et le prix faisaient pleinement partie de notre réponse au défi posé par l’arrivée de ces séries en France.

Vous avez également adapté les couvertures au marché français. Que fallait-il changer ?

Nous avons fait des choix assez différents de ceux des éditions américaines, notamment dans les effets visuels.

Il fallait aussi tenir compte de la manière dont les livres sont présentés dans les librairies françaises. Toutes ne peuvent pas placer nos titres sur une table. Il faut donc qu’ils restent visibles lorsqu’ils sont rangés en rayon.

Sur le dos du livre, un fond noir avec une typographie fluorescente fonctionne mieux pour nous que la combinaison inverse. Ce sont des choix très concrets, liés à la façon dont les lecteurs vont découvrir les livres.

EXCLUSIVE: "Dungeon Crawler Carl" is getting a comic series. The popular books by author Matt Dinniman will receive an ongoing comic book series from Vault Comics. The double-sized, 48-page first issue will launch in comic book stores beginning in January 2027. The following issues will be released monthly. Entering the comic space is nothing short of amazing, said Dinniman. The fact that I get to work with some of the greatest creators and artists working today feels like a dream. https://t.co/MPDMGu7NJ8 — Variety (@Variety) October 22, 2026

Quel argument avez-vous utilisé pour convaincre les premiers libraires : le succès du manga, la familiarité avec le jeu vidéo ou, simplement, le plaisir de lecture ?

Le scénario idéal, c’est de leur faire lire le livre et qu’ils aient envie d’en commander beaucoup ! Mais lorsqu’on lance une nouvelle maison, on n’a pas encore de réputation. Il faut aussi expliquer la proposition.

Nous avons effectivement évoqué le manga, parce qu’il nous semblait possible de construire un pont entre les lectorats. Mais l’argument central, pour moi, était celui du divertissement.

L’imaginaire a longtemps souffert d’un manque de reconnaissance. Les éditeurs et les libraires spécialisés ont beaucoup travaillé pour faire reconnaître sa légitimité littéraire. C’était nécessaire. Mais certains choix éditoriaux ont aussi, à mon sens, rendu cette littérature moins accessible.

Des textes très exigeants ont parfois été présentés comme des lectures incontournables, alors qu’ils peuvent décourager quelqu’un qui découvre le genre. Le Trône de fer, par exemple, n’est pas forcément une porte d’entrée facile.

Personnellement, le déclic est venu de la littérature d’aventure. L’un des premiers livres qui m’ont vraiment captivé était La Guerre de la faille : on suit un jeune orphelin qui devient mage, on découvre un univers riche, mais on y entre très facilement. On commence avec des personnages jeunes et l’on grandit avec eux.

Je pense qu’aujourd’hui, l’imaginaire a acquis une grande partie de cette reconnaissance. Nous pouvons aussi revenir à ce qui fait sa force : l’évasion, l’aventure et le divertissement. C’est ce que nous voulions mettre au centre de Lorestone, avec une littérature accessible, enthousiasmante, qui donne envie de lire et de parler de ses lectures.

Dungeon Crawler Carl - Tome 1 - Collector

Quelle place les communautés de lecteurs occupent-elles dans cette stratégie ?

Une place essentielle. Nous voulions créer des lieux où les lecteurs puissent se retrouver, pas seulement des espaces dans lesquels nous annonçons nos nouveautés.

Sur Discord, par exemple, il y a de véritables échanges, des discussions qui durent, des milliers de messages. C’est extrêmement précieux.

Je pense que c’est un terreau pour donner envie de lire, puis d’aller en librairie découvrir d’autres séries. Pas seulement les nôtres : l’objectif est aussi que les lecteurs se plongent plus largement dans l’imaginaire.

La mention « LitRPG » est-elle désormais un argument de vente en France, ou faut-il encore expliquer ce qu’elle recouvre ?

Chez les libraires spécialisés, le terme est identifié. Je ne sais pas encore s’il est devenu un argument de vente en soi, mais ils savent ce qu’il désigne et l’image est, je crois, plutôt positive.

Nous avons beaucoup travaillé sur la qualité des textes, de la traduction et de la correction. Sur Dungeon Crawler Carl, notamment, l’humour représentait un véritable défi. Nous sommes très contents du résultat et du travail mené avec Chloé Atangana.

Au-delà des spécialistes, il reste beaucoup de pédagogie à faire. L’amalgame avec les livres dont vous êtes le héros revient depuis le début.

La différence tient notamment à la place de l’interface de jeu. Dans la LitRPG, elle est visible pour les personnages. Dans un livre dont vous êtes le héros, les règles sont généralement à la disposition du lecteur, tandis que le personnage n’en a pas conscience.

Les deux approches pourraient se rencontrer un jour, mais elles ne se confondent pas.

Ce qui est encourageant, c’est que nous n’avons plus toujours besoin d’intervenir nous-mêmes pour l’expliquer : des lecteurs répondent désormais à notre place. Je les en remercie. Une communauté s’est approprié le genre, et c’est un signe important.

Dans un marché très encombré, votre stratégie consiste-t-elle à publier peu ou à multiplier les portes d’entrée ?

Un peu des deux. Nous publions peu de séries, mais nous avons choisi des œuvres longues. Cela représente des engagements sur plusieurs années.

Nous raisonnons davantage en univers qu’en livres. J’ai parfois l’impression de n’avoir publié que quatre livres, alors que nous approchons d’une vingtaine : dans mon esprit, ce sont surtout quatre séries que nous développons.

Cela se retrouve dans notre travail commercial et dans notre communication. Lorsque nous publions un quatrième tome, nous remettons aussi les trois premiers en avant. Nous entretenons les œuvres dans la durée.

L’espace en librairie n’est pas extensible. Un libraire doit faire des choix, et un livre dispose souvent de quelques mois pour trouver son public. Avec une série, nous lui proposons un engagement différent : si le premier tome n’a pas encore été vendu, l’arrivée du deuxième sera une occasion d’en reparler et de le remettre en avant.

C’est une forme de pacte avec les libraires. Beaucoup nous suivent et entretiennent cette relation avec les lecteurs. Le travail accompli pour donner envie de commencer une série ne porte donc pas sur un seul roman, mais potentiellement sur six ou dix.

Cette sérialité peut aussi inquiéter les lecteurs. La fantasy compte plusieurs sagas interrompues par leurs auteurs ou abandonnées par leurs éditeurs. Comment les rassurer ?

C’est un vrai sujet. Au lancement, nous avons reçu des réactions de lecteurs qui hésitaient à commencer une série tant que l’auteur ne l’avait pas terminée. Mais l’inquiétude portait surtout sur l’éditeur : allait-il publier l’ensemble ?

Les lecteurs d’imaginaire ont connu des séries dont la traduction s’est arrêtée. Cela crée une méfiance compréhensible. Mais c’est aussi un cercle vicieux : si personne ne commence la série, l’éditeur n’a pas les moyens de poursuivre sa publication.

Nous avons eu la chance de bénéficier d’un très bon accueil. Pour rassurer les lecteurs, nous avons surtout choisi de publier rapidement. Nous avions pris un peu d’avance avant le lancement, ce qui nous a permis de sortir les premiers volumes à un rythme soutenu.

Pour Dungeon Crawler Carl, nous avons publié les trois premiers tomes en six ou sept mois. Pour Primal Hunter, nous en avons publié trois en un an, et nous passons désormais à un rythme de quatre par an.

The live-action Dungeon Crawler Carl show has been officially greenlit at Peacock Seth MacFarlane will executive-produce the adaptation of the best-selling LitRPG book series https://t.co/jg0RROMuY8 — Dexerto (@Dexerto) June 19, 2026

Cela représente un défi logistique ?

Ce sont des livres d’environ 700 pages : ce rythme impose une organisation très précise. Sur Primal Hunter, nous travaillons désormais avec deux traductrices, l’une sur les tomes pairs et l’autre sur les tomes impairs. Cela leur laisse environ six mois chacune, ce qui reste exigeant, mais devient tenable. Elles travaillent très bien ensemble.

Nous annonçons aussi les volumes suivants à chaque publication, avec un horizon de sortie. C’est une manière de montrer notre engagement. Avant d’être éditeurs, nous sommes lecteurs : nous savons ce que représente l’attente après une fin qui laisse le récit en suspens.

Si le monde de l’édition était un donjon, quelle serait votre classe de personnage ? Et quel boss final rêveriez-vous d’affronter avec Lorestone ?

Dans les jeux vidéo, je choisis plutôt des personnages de mage ou de soigneur. Dans les jeux en ligne, je joue presque toujours soigneur. J’aime l’idée que l’équipe compte sur moi pour survivre. Je préfère maintenir les autres en vie que devoir maîtriser un enchaînement d’actions pour infliger le maximum de dégâts.

Dans mon équipe, plusieurs personnes sont très efficaces pour attaquer : nous devrions donc nous en sortir !

Quant au boss final, ce serait peut-être un très grand rendez-vous, avec un auteur invité et une organisation ambitieuse. Ce sont des événements difficiles à monter, mais, comme dans un jeu, on est très heureux une fois le défi relevé.

Organiser un grand salon de LitRPG serait un rêve. Cela se fait aux États-Unis, alors pourquoi pas ici ? Pour moi, ce serait notre boss final.