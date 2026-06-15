Kasumi Yasuda (Fool Night) : "Je voulais créer mon propre Ghost in the Shell"

L'artiste japonais fait partie de la nouvelle vague de mangakas qui, depuis une dizaine d'années, expérimente et repousse les frontières narratives de genre dans le manga. La rédaction de Linternaute.com a pu s'entretenir avec l'auteur pour faire le point cinq ans après le lancement de sa série à succès Fool Night.

Le manga Fool Night, publié depuis 2022 en France aux éditions Glénat, a connu un succès critique et commercial quasi instantané. Cette dystopie dans un futur très proche est davantage une critique sociale sur fond de polar noir qu’une oeuvre de hard SF. Est-ce que la résilience de l’homme lui permettra de survivre au capitalisme exacerbé ?

Cinq ans après ses débuts au Japon, comment le succès a-t-il influencé le déroulement de la série ? Est-ce que Kasumi Yasuda, le jeune mangaka, a été surpris par l'appréciation de son œuvre à l’étranger ou même l’émancipation de certains de ses protagonistes ?

Linternaute.com a eu l’occasion de rencontrer l’auteur dans les bureaux tokyoïtes de son éditeur Shôgakukan.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Quelle a été la flamme qui vous a poussé à devenir mangaka ?

Kasumi Yasuda : Cela s’est fait presque sans que je m’en rende compte (rires).

Vraiment ?

Jusqu’en sixième, vers l’âge de douze ans, il m’était interdit d’acheter des mangas. Vers douze ans, pour la première fois, on m’a acheté un manga : Muhyo et Rōjī, bureau d'investigation des affaires paranormales. Je l’ai trouvé passionnant, et à force de le copier sans arrêt, j’ai fini par me mettre moi-même à écrire des histoires.

Muhyo & Rôjî, série complète en 5 tomes MUHYO TO ROZY NO MAHORITSU SODAN JIMUSHO © 2004 by Yoshiyuki Nishi / SHUEISHA Inc.

Est-ce que vous vous souvenez du premier manga que vous avez dessiné ?

Le premier que j’ai mené à terme, jusqu’au manuscrit final, c’était en troisième, au collège : j’avais réalisé une œuvre qui était presque une copie conforme de MPD Psycho.

En 2015, vous avez fait vos débuts avec Aneremento au sein du Big Comic Spirits. Racontez-nous comment et pourquoi vous avez postulé à un concours au sein de ce magazine.

En 2015, j’étais en première, puis en deuxième année à l’université de design et d’arts de Kobe. À ce moment, des éditeurs d’une maison d’édition de Tokyo sont venus nous rendre visite. Ils organisaient un système un peu particulier, qu’on appelle shutchō mochikomi henshūbu (« examen éditorial sur place des story-boards», NDLR) : on leur montrait nos mangas et ils nous faisaient des retours immédiatement. C’est ainsi qu’ils ont remarqué mon travail, et j’ai obtenu un prix dans la foulée.

Comment est née votre première série, Denpa Seinen ?

À l’époque, j’écoutais énormément la radio. Le pitch de ce manga est né en associant le fait de devoir soi-même émettre, diffuser quelque chose au monde, avec ce qui, en principe, se marie le plus mal avec cela : être un fugitif (Sera Fujio, l’un des protagonistes du manga, est un meurtrier en fuite, NDLR). C’est de ce rapprochement entre ces deux notions antinomiques que tout est parti.

Entre 2015 et la publication de Denpa Seinen, il s’est écoulé deux ans. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez fait pendant ce temps ?

Je faisais sans cesse la même chose : je montrais inlassablement mes story-boards au département éditorial de Shōgakukan, ils les refusaient poliment, et je partais en retravailler d’autres.

Comment êtes-vous arrivé chez Beagle ?

Les éditeurs de Beagle sont venus à mon université pour présenter ce concours lié à Big Comic.

Ils cherchaient de nouveaux auteurs capables de réaliser des œuvres originales pour un label web – Beable –, et demandaient s’il n’y avait pas, à l’université, de jeunes talents pouvant dessiner des mangas. J’ai décidé de participer à ce concours et par chance mon travail a été retenu.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Quelle a été l’étincelle créatrice à l’origine de Fool Night ?

Eh bien… J’ai eu l’impression que la science-fiction, les œuvres de SF, se raréfient de plus en plus au Japon, qu’elles étaient en déclin. Je me disais que ce serait bien que quelqu’un s’y mette, mais puisque personne ne le faisait, je me suis dit que je n’avais plus qu’à m’en charger moi-même.

Quant à l’élément qui consiste à combiner l’homme et la plante, il vient du jeu Dark Souls III. Parmi les éléments de décor, on voit un être humain transformé en arbre, et c’est de là que j’ai tiré cette idée.

Vous avez déclaré que les films Joker et Parasite avaient été une source d’inspiration pour votre dystopie. Est-ce que vous trouvez que la réalité d’aujourd’hui est encore plus effrayante que la fiction imaginée en 2020 ?

Oui, je le ressens. Comment dire… Je ne suis pas particulièrement versé en politique, mais j’ai l’impression que le monde devient de plus en plus inquiétant.

Est-ce qu’avant de faire ce manga, vous aimiez déjà les plantes ?

Pas vraiment. J’aime bien l’atmosphère que créent les plantes d’intérieur, mais pas au point d’aimer une plante en particulier, de connaître son nom et ses propriétés.

Quel personnage est venu en premier, Toshiro ou Yomiko ?

Je m’efforce de toujours concevoir mes protagonistes en duo, en binôme. Un héros avec un “buddy”. C’est quelque chose que j’ai appris en lisant Amer Béton de Taiyô Matsumoto.

Pour moi, il est très difficile de construire un personnage tout seul. C’est pourquoi Tōshirō et Yomiko ont été créés pratiquement en même temps. Il faut cet écho pour qu’un personnage fonctionne.

Quand vous créez un personnage, vous pensez à son design, son caractère ou sa place dans l’histoire en premier ?

Pour chaque personnage, il y a deux axes : la place qu’il occupe dans le récit – son rôle – et l’atmosphère qu’il dégage. Je pars de ces deux piliers, et à partir de là, je commence à ajouter de la chair autour de l’ossature, à développer peu à peu son design.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Comment est venue la très bonne idée de mise en scène pour vos couvertures ? Est-ce un clin d'œil aux couvertures de MPD Psycho, dont vous êtes fan ?

Inconsciemment, peut-être. Pour la mise en page, cela fait suite à une remarque d’un de mes professeurs d'université qui m’a dit que mes dessins étaient magnifiés lorsqu’ils étaient dans des cadres horizontaux. C’est pour celà que j’ai réalisé ces illustrations de couvertures avec cette approche. Pour Denpa Seinen, j’avais déjà un peu tenté quelque chose de similaire.

Comment choisissez-vous les plantes à associer aux personnages de votre histoire ?

C’est avant tout un choix graphique. Je sais qu’il y a des associations entre les plantes qui véhiculent un message, un caractère. Mais comme ces interprétations changent selon les pays ou les époques, je préfère ne pas m’y arrêter.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Fool Night est une critique sociale et écologique très puissante. Pourquoi ?

Quand on voit mon œuvre, on me dit souvent qu’elle fait ressentir les problèmes environnementaux et aussi les problèmes économiques. J’avais pensé mon œuvre comme une critique du modèle économique mais, au fur et à mesure que je progresse dans l’histoire, je me rends compte que ces deux notions sont indissociables. Attendez-vous à voir plus d’importance accordée à l’écologie dans la suite de mon travail.

La résilience est aussi une thématique très forte. Pensez-vous que les humains s’habituent à toutes les atrocités ?

J’en suis intimement convaincu.

Comment avez-vous eu l’idée de la limite de temps de deux ans pour que la transfloraison soit complète ?

Il fallait un temps qui ne soit ni trop court , ni trop long.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Avant de lancer l’histoire principale de Fool Night, vous avez commencé par une première intrigue sous forme d’enquête policière. On imagine que c’était pour vous assurer du soutien des lecteurs dans le monde très difficile des sérialisations en magazine de prépublication. Comment avez-vous imaginé cette enquête ?

Au tout début, j’avais prévu, pour expliquer l’univers de Fool Night, une histoire de type «tutoriel» autour de Sumi Matsuno et de son piano. Ensuite, je comptais écrire un récit à suspense, centré sur un homme lancé dans une course solitaire. Cette première phase devait se dérouler sur deux tomes, mais finalement elle en a duré huit.

En 2026, on commence à se poser des questions sur le genre et le transhumanisme. Est-ce un sujet qui vous intéresse ?

Récemment, j’ai lu un roman dont le thème était justement le transhumanisme, et qui m’a beaucoup intéressé. Je me dis que, de manière progressive du moins, l’idée d’étendre, d’augmenter certaines fonctions humaines par le biais technologique pourrait être envisageable.

Dans une interview, vous avez déclaré avoir peu d’empathie pour les personnages de Meg et de son père lors de la scène du restaurant où ils donnent les brioches vapeur tombées par terre à des gens d’une ville précaire. Pourtant, vous donnez une seconde chance à Meg. Est-ce un signe d’espoir ? Que tout le monde peut connaître une rédemption ?

C’est un sujet très compliqué. La question de “pardonner ou ne pas pardonner” n’existe, en réalité, qu’au sein de la relation avec l’autre. Au bout du compte, il ne reste que le fait, l’acte commis, la relation ne peut que changer.

La vie est longue, donc j’ai le sentiment qu’il vaut mieux, jusqu’à un certain point, fermer les yeux sur bien des choses.

Vous travaillez particulièrement le regard et parfois la bouche comme vecteurs d’expression. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos expressions favorites et pourquoi ?

En fait, j’essaye plus de faire passer des détails avec les mains. C’est le point auquel je prête le plus d’attention.

Par exemple ?

J’aime quand on voit une main crispée, cette impression de force et de faiblesse à la fois.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Pour arriver à ses fins, Yomiko n’hésite pas à sacrifier des gens. Comment faire pour éviter de sombrer du mauvais côté» ? Pour garder une certaine «noblesse»?

Si c’est pour atteindre son objectif, Yomiko n’hésite pas à sacrifier autrui, Yomiko, et elle ne montre aucune hésitation à ce sujet. À partir de là, pour éviter qu’elle ne bascule du “mauvais côté”, comment faudrait‑il la dépeindre ? C’est à cette image d’elle que j’ai voulu donner une face un peu brouillée, ambiguë.

Il y aura, je pense, deux types de lecteurs : ceux qui éprouvent une forme de rejet à l’idée que Yumiko fasse progresser son plan en observant la mort d’êtres humains considérés comme des opposants au gouvernement, et ceux que cela ne dérange pas. Comme ce qui est “mauvais” ne peut pas être défini de manière univoque ici, que le seuil de moralité varie d’une personne à l’autre, je n’ai pas vraiment cherché à insister sur cet aspect.



À l’instar du manga Akira, on a du mal à prendre parti pour un «côté », on a l’impression que pile on perd, face on ne gagne pas. Était-ce un sentiment de désespoir que vous souhaitiez transmettre ?

Plutôt que de parler de désespoir, j’ai une certaine méfiance à l’égard de ce qu’on appelle communément le “mal” ou la “justice” lorsqu’on les érige en valeurs absolues. Dans les récits, les “méchants”, les antagonistes, sont souvent présentés, de façon assez fréquente, comme de parfaits imbéciles. J’ai l’impression que, du point de vue du lecteur, on finit par se dire : “Mais les êtres humains ne sont pas aussi simples, aussi bêtes que ça.” Je veux croire que les humains sont un peu plus intelligents que cela. Et je pense que, pour chacun, les actes changent en fonction de ses convictions propres. C’est ainsi que j’envisage leur construction.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN





La symétrie lors du passage «plus que deux» montre que chaque camp pense agir pour la bonne cause. Comment réussissez-vous à tenir vos distances avec les deux ?

C’est difficile… J’essaie de ne pas choisir… Aucune des deux parties n’a véritablement tort. Au fond, on peut dire que ce sont de simples “employés” qui exécutent les ordres. En tant qu’artiste, je dois raconter leurs histoires, je suis un vecteur passif, qui ne juge pas. En termes de construction du scénario, toutefois, si l’un des deux ne l’emporte pas, l’histoire ne peut pas avancer ; je décide donc à l’avance qui sera le vainqueur.

Vos compositions de pages sont incroyables. Dans le premier tome, quelle est la scène dont vous êtes le plus fier ? Et pouvez-vous nous partager la version story-board que l’on discute sur le travail autour de cette mise en page ?

Oui, j’en ai un. C’est dans le premier volume. C’est amusant : c’est à la fois une image qui donne l’impression d’avoir été prise avec un téléobjectif, et qui, en même temps, évoque l’ukiyo‑e, quelque chose de très illustratif. Ces deux atmosphères se combinent, et même moi, je trouve que c’est une image étrange.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Kudai est un scientifique obnubilé par ses recherches. Il a un petit côté Desty Nova de Gunnm. Est-ce que tous les scientifiques sont voués à devenir des savants fous pour le bien des histoires ?

Cela, je dois m’en excuser : c’est un manque de compétence de ma part. J’ai l’impression de les avoir enfermés dans un moule tout fait, dans ce stéréotype, du genre : “Les scientifiques, de toute façon, sont fous, n’est‑ce pas ?”, en les forçant dans ce type de schéma préfabriqué.

Toshiro rêve d’un monde meilleur et se pose la question de ce qui définit l’humanité. Est-ce que Fool Night est un clin d’œil à Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto ?

Non, ce n’est pas vraiment dans ce sens‑là. Pour Tōshirō, c’est davantage quelque chose de plus personnel, en fait. Avec Fool Night, il y a une part de moi qui voulait créer mon propre Ghost in the Shell. Cela s’éloigne un peu du thème propre au personnage de Tōshirō lui-même, mais, à l’échelle de l’œuvre entière, j’aimerais parvenir à formuler, à ma manière, une sorte de réponse à ce que Ghost in the Shell a accompli.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Vos scènes d'action sont impressionnantes. Quelles sont vos références ?

À partir du troisième volume, surtout, j’ai été très fortement influencé par les “lignes de flou” dans les scènes d’action de Chainsaw Man, et j’ai commencé à les intégrer consciemment. Pour le contenu même des combats, je pense que je puise plutôt du côté des films de Jackie Chan : cette manière d’utiliser les petits objets du décor dans les scènes d’action.

Les scientifiques du centre qui refusent d’adapter leur train de vie et demandent à ce que le reste de la population portent tous les sacrifices sont-ils une allégorie des milliardaires ?

Il y a peut-être quelques points de recoupement, mais l’image que j’en ai est différente, je crois. Eux, en l’occurrence, ne sont pas spécialement riches. Les scientifiques qui vivent à Central, oui. Je pense que c’est là aussi l’un des grands thèmes de l’œuvre, et j’ai l’intention d’en parler un jour dans le récit.



Vous pensiez finir Fool Night en 12 tomes, est-ce toujours le cas ?

Non, la série va être bien plus longue.



Si vous deviez subir une transfloraison, quelle serait la plante que vous souhaiteriez devenir ?

Les baobabs, par exemple, ont vraiment une forme… comment dire… On dirait de la glaise qu’on aurait malaxée, et c’est très amusant. J’aime cette forme, aspect presque pâte à modeler.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Parlons de la page de fin du chapitre 10, scène «je pense que je ne pourrais plus jamais m’amuser». Est-ce que vous pensez que la pression de l’ascenseur social sur les enfants est trop forte ? Qu’en est-il des adultes ?

C’est sans doute une attente trop lourde, mais d’un pays à l’autre, les systèmes scolaires sont différents.

Au Japon, par exemple, il y a les concours d’entrée au collège ou même à l’école primaire. Cela me glace d’horreur. Je me demande bien ce qu’on est en train de faire là, à voler l'insouciance des enfants… J’ai l’impression qu’il faudrait laisser les enfants jouer au moins jusqu’à douze ans.

© 2026 Kasumi YASUDA / SHOGAKUKAN

Comment avez-vous imaginé la mise en page sur la page «tuer, tuer? Tuer» ?

C’est un peu comme une bulle de savon en suspension, qui se déploie doucement sous l’effet d’un souffle venu du centre. Ce qui m’intéresse, c’est cette manière dont, à partir d’un seul point – une seule émotion –, les choses environnantes se transforment peu à peu.



Merci à Kasumi Yasuda de nous avoir partagé son précieux temps. Merci aux éditions Shôgakukan et Glénat ainsi qu'à Viz Europe pour l’organisation de cette interview. Enfin, merci à Maeva Depoilly pour son interprétariat.

Fool’s Night, Kasumi Yasuda, aux éditions Glénat. 10 tomes disponibles, 7,90 € le volume.