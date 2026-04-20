Spy x Family : espionnez l'envers du décor de la comédie musicale qui a enchanté tout le Japon !

L'Internaute a eu le privilège de s'entretenir avec G2, le metteur en scène, script et parolier de l'adaptation scénique du manga culte de Tatsuya Endô.

La suite de l'excellente comédie musicale Spy x Family est prévue pour septembre 2026. Nul doute que l’engouement sera au rendez-vous. L’adaptation scénique du manga à succès - en 2023 - a affolé les compteurs : c’est simple, toutes les représentations affichaient complet. La tournée “revival” en 2025 a elle aussi cartonné.

© 達藤達哉/集英社

Entre-temps, la popularité du manga de Tatsuya Endô n’a cessé de croître. En France, le manga Spy x Family est la meilleure vente de l’éditeur Kurokawa, devant One Punch Man, Fullmetal Alchemist ou même Pokémon, excusez du peu.

Avec Spy x Family, le metteur en scène G2 s’est attaqué à un défi redoutable : adapter en comédie musicale un manga dense qui jongle entre gags, action, tranches de vie, avec un fort message pacifiste.

C’est dans l’enceinte du prestigieux Théâtre impérial de Tokyo que nous avons pu interviewer le metteur en scène. Dans cet entretien, il détaille sa méthode, explore les défis d’une telle adaptation et raconte comment il a fait de la musique un fil conducteur, allant jusqu’à illustrer en chanson les pensées intérieures des personnages.

Teaser de la première comédie musicale :

Qu’est-ce qui vous a attiré dans l’univers du théâtre et de la mise en scène ?

G2 : Quand j’étais jeune, je voulais devenir musicien, puis j’ai dû y renoncer. Ensuite, j’ai travaillé comme réalisateur à la télévision. Mais à la télé, on ne peut toucher les gens qu’à travers un écran. Un jour, par hasard, des amis comédiens m’ont proposé de mettre en scène un petit spectacle. Là, j’ai découvert le plaisir d’avoir le public juste devant moi, et de sentir qu’on “faisait corps” avec lui. Cette sensation m’a rendu accro, et c’est ce qui m’a mené jusqu’ici.

© 達藤達哉/集英社

Vous avez souvent adapté des mangas. Qu’est-ce qui vous plaît dans cet exercice, par rapport à l’adaptation d’œuvres plus “classiques” ?

C’est vrai que j’adapte souvent des mangas mais, la plupart du temps, c’est parce que les producteurs me le demandent. Je n’ai rien contre les mangas, bien sûr.

D’ailleurs, au fond, le manga est paradoxalement plus difficile à adapter. Tout y est déjà mis en scène. Au-delà des dialogues, il y a les expressions, les accessoires, l’ambiance, même les décors. D’une certaine façon, on est moins «libre» qu’en adaptant un roman. Avec un roman, on part des mots : on peut laisser naître ses images, construire une vision personnelle, et ensuite seulement la mettre en scène. C’est une liberté que j’aime beaucoup.

Cela dit, justement, adapter un manga est un défi passionnant : essayer de transformer sur scène quelque chose qui existe déjà de manière concrète est très stimulant. Donc j’accepte souvent, et Spy x Family s’inscrit dans cette logique.

Comment décidez-vous quelle scène doit être parlée et quelle autre doit être chantée ?

C’est très difficile. Je réfléchis en permanence à cette question : “Est-ce que ce passage doit être une chanson, ou non ?” Il y a des choses qui passent mieux en parole, et d’autres qui passent mieux en chant, même avec moins de mots. Ensuite, je dois penser à l’équilibre global : comment les parties chantées s’enchaînent, comment elles structurent l’ensemble. Je construis ça petit à petit, en cherchant le bon rythme.

© 達藤達哉/集英社

Vous êtes à la fois scénariste, parolier et metteur en scène. Quelle casquette préférez-vous ?

Plus que d’en préférer une, j’aime faire les trois. C’est une manière de travailler qui me convient. Quand on sépare les tâches (quelqu’un écrit et quelqu’un d’autre met en scène, ou l’inverse), je peux ressentir du stress. Moi, j’aime transformer les choses pendant les répétitions : ajuster le texte, changer des idées, tenter d’autres pistes en cours de route.

Si je fais tout moi-même, je peux faire évoluer le texte librement pendant le travail, et c’est une façon de créer qui me correspond.

Avez-vous une formation théâtrale ? À quel moment avez-vous décidé de passer “derrière le rideau” ?

Je n’ai jamais étudié le théâtre. J’ai commencé par la musique, puis j’ai travaillé à la télévision. La mise en scène de théâtre a démarré d’un coup, parce qu’on me l’a proposé.

En général, on commence le théâtre vers 18–20 ans ; moi, je m’y suis mis à 28 ans. Et à partir de là, j’ai travaillé de manière régulière, environ quatre spectacles par an.

J’ai tout appris sur le terrain : en observant les acteurs, en apprenant des équipes, en répétant, en corrigeant. Je n’ai pas de “parcours académique” en théâtre.

© 達藤達哉/集英社

Comment est né le projet de comédie musicale Spy x Family ?

C’est Toho qui m’a proposé le projet. J’ai participé dès le début, notamment en préparant une présentation pour expliquer quel type de spectacle on allait faire, et comment on allait aborder l’œuvre auprès des ayants droit. Au départ, le projet était pensé pour un théâtre d’environ 600 places. Mais, à un moment, il est passé à l’Impérial Theatre (Teikoku Gekijō), autour de 2000 places. Et là, forcément, il a fallu revoir certaines idées : ce qui marche dans une petite salle ne se transpose pas automatiquement à un plateau et une jauge de publique aussi grande.

Combien de temps a duré la phase de conception-création ?

J’ai passé à peu près un an et demi à construire le story-board (et, en même temps, à penser la mise en scène). Et plus on avançait, plus l’exigence se renforçait. Avec une évidence : rester fidèle à l’œuvre originale par-dessus tout. Ensuite, il y a eu le travail avec le compositeur, les échanges sur la structure musicale, la scénographie… et enfin les répétitions. Disons qu’en incluant tout cela, on arrive à environ deux ans.

Quand vous dites “l’œuvre originale”, vous parlez plutôt du manga ou de l’anime ?

Je me suis concentré sur le manga, aussi parce que c’était la demande de l’éditeur et des ayants droit. L’anime, c’est pour moi une autre entité. D’ailleurs, je me suis volontairement forcé à ne pas regarder l’anime.

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Le manga fonctionne par chapitres, avec des “pics de tension” à chaque fois. Une pièce couvre plusieurs chapitres : comment avez-vous géré le rythme ?

Je me suis appuyé sur ces pics, mais il fallait surtout construire un rythme et un équilibre à l’échelle de l’ensemble. Chaque morceau de musique peut «exister par lui-même», mais ce qui m’intéressait, c’était de créer une continuité. De développer un rythme entre les morceaux, une architecture musicale qui donne une forme globale à l’adaptation.

On a beaucoup de monologues intérieurs dans Spy x Family (secrets, double vie, non-dits). Comment les avez-vous traités sur scène ?

Dans Spy x Family, il y a énormément de phrases “dans la tête” des personnages, plus encore que des dialogues. C’est lié à la structure du récit : chacun cache quelque chose, mais des relations se forment peu à peu. Pour exprimer l’intériorité, mon idée de base était : la pensée intérieure, c’est la chanson. Mais il y a des choses que même le chant ne peut pas porter. Alors, dans ces cas-là, j’ai choisi un procédé plus délicat, presque comme une petite entorse : utiliser du texte écrit au sein de la mise en scène. Pour symboliser ces pensées.

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Anya est un personnage très particulier. Comment lui avez-vous donné vie sur scène ?

Tout a commencé par une très longue phase d’auditions et d’ateliers. On avançait en observant comment les enfants progressaient, comment ils grandissaient dans le rôle.

Au Japon, on a peu d’enfants comédiens formés au théâtre, surtout à cet âge-là. En général, on confie plus facilement une scène à des enfants autour de dix ans. Mais Anya a six ans : on devait donc voir si c’était réaliste, et trouver les bonnes interprètes.

Finalement, on a trouvé quatre actrices. À partir de là, mon approche a été simple : plutôt que de “forcer” Anya à rentrer dans un cadre, je me suis dit que si on avait quatre enfants qui jouent Anya, alors on pourrait exposer les multiples facettes qui composent le personnage sur scène. Le seul point noir, c’est que toutes avaient vu l’anime, donc il y avait forcément un risque de reproduction. Mais ce qui comptait pour moi, c’était leur qualité propre, leur matériau d’actrice : c’est ça, le cœur du choix.

Video des auditions pour le rôle d'Anya :

Le rôle d’Anya étant quadruple (et d’autres rôles doublés), quel impact cela a-t-il sur les répétitions ?

Mécaniquement, ça demande plus de temps : si on fait quatre Anya, on multiplie les répétitions par quatre. Mais la troupe est devenue très soudée. Pour donner une image : comme une équipe qui devient “un seul corps”. Du coup, même si c’était un travail lourd, l’énergie collective a fait que tout le monde a porté le projet, et ça m’a beaucoup aidé. À ce niveau-là, j’ai eu de la chance.

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Y a-t-il un personnage plus facile à adapter que les autres ? Ou au contraire plus difficile ?

Côté personnages, non : ils sont tous très “forts”, très identifiables. Ils ont tous ce que l’on appelle «une gueule». Donc je n’ai pas eu l’impression d’avoir un personnage particulièrement pénible à “faire exister”. En revanche, selon les épisodes, certains passages sont plus simples que d’autres à mettre en scène.

La seule exception, c’est Anya, mais ce n’est pas un problème d’écriture : c’est une question pratique. Comme elle est petite, j’ai limité les scènes où elle doit bouger “en autonomie”. Souvent, elle reste proche de son père ou de sa mère, et on a trouvé des astuces : par exemple, dans le noir, on peut la déplacer en sécurité (la poser sur une chaise et la faire transporter par l’équipe, etc.). L’idée, c’était qu’elle puisse “être” Anya sur scène sans qu’on lui demande des mouvements trop risqués.

Le manga mélange action, intrigue, gags, romance. Est-ce que cette variété rend l’adaptation plus difficile ?

Au contraire : cette variété a été une arme. Au Théâtre impérial, qui est gigantesque, c’est précieux d’avoir plusieurs registres, parce qu’on peut proposer plusieurs types de scènes : de l’action, des moments sérieux soutenus par une musique plus grave, des gags avec une musique plus drôle… Si l’histoire n’avait été que de l’espionnage sérieux, ça aurait été plus difficile d’en faire une comédie musicale. Là, la diversité des tonalités a rendu l’adaptation plus facile à construire.

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Quelle scène avez-vous eu le plus de plaisir à mettre en scène ?

Les scènes avec Anya. Dès qu’Anya est là, les adultes sourient, rient, et moi-même je suis à la fois attendri et nerveux parce qu’on ne sait jamais exactement ce qu’elle va faire… et c’est ça qui est amusant. Elles avaient un coach, et quand elles se trompaient de place ou regardaient dans la mauvaise direction, elles se faisaient gronder… et moi, ça me faisait rire.

Ce que j’ai trouvé précieux, c’est la collaboration : on prévoit très précisément des “zones de liberté”, et on voit ce qui naît de leur spontanéité. Ça a été une découverte inattendue, et très vivante.

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Après Glass no Kamen (2014), n’avez-vous pas eu envie d’enfermer l’héroïne en sous-sol pour la faire répéter, comme dans l’œuvre ? (rires)

Pas du tout. Je pense même que je suis probablement l’un des metteurs en scène les plus gentils au Japon. Je prépare un plan très minutieux, mais ce qui est le plus réjouissant, c’est de voir comment les artistes le “cassent” avec énergie et intelligence, comment ils le rendent vivant. Par exemple, dans un spectacle où beaucoup d’éléments de décor bougent, normalement on évite certaines choses qui peuvent créer de la confusion sur la scène. Moi, au contraire, je peux demander une danse pendant un changement : et là, il peut naître une chorégraphie inattendue, une idée nouvelle. Cette fois, le niveau de l’ensemble de la troupe était particulièrement élevé, et j’aimais regarder leurs réactions et leur inventivité sur scène.

On a parfois l’impression que le metteur en scène est un magicien qui détourne l’attention. Êtes-vous fort en magie ?

Je n’ai pas de tour particulier… mais je pense qu’il y a quelque chose de proche de la magie au théâtre. Au Japon, il y a une tradition où l’on “peut voir ce qui n’est pas là” : par exemple, les kurogo (personnes en noir qui se fondent dans le décors, NDLR) peuvent apparaître, et on accepte une certaine visibilité des mécanismes. Avec des influences occidentales, on a aussi développé des manières de dissimuler. Ce que j’aime, c’est ce décalage : si vous regardez “du mauvais côté”, vous verrez les changements, les gens qui travaillent. Mais depuis le point de vue du public, on ne le voit pas. Donc oui, j’utilise peut-être des procédés qui ressemblent à la prestidigitation.

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Vous jouez avec l’éclairage et des codes couleur pour indiquer si le personnage parle vraiment aux autres, ou si c’est une voix intérieure qui s’adresse au public. Comment cette idée est-elle née ?

On a beaucoup discuté avec l’éclairagiste d’une question simple : “Est-ce que cette voix est entendue par les autres personnages, ou pas ?” Comme Spy x Family est rempli de pensées intérieures, j’ai aussi rendu cela très clair dès le script, où j’ai explicitement marqué ce qui relève de la “voix intérieure” avec des signes. Ça permet de partager une règle commune entre tous les membres de l’équipe.

L’écriture et la mise en scène des mouvements et chorégraphies pour une enfant a-t-elle été une source de contrainte ?

Je n’ai pas ressenti de contrainte particulière. Pour Anya, oui, j’ai veillé à ne pas lui en demander trop : des mouvements simples, une liberté contrôlée, sans effort inutile. Mais l’ambiance de la compagnie était très positive : tout le monde était droit, lumineux, joyeux, et avait envie de fabriquer le spectacle ensemble. J’avais donc plutôt une manière de “proposer” plutôt que de donner des ordres. Je crois qu’on a travaillé sans stress, avec la même joie, que ce soit avec les rôles principaux ou l’ensemble. Pour moi, c’était un vrai bonheur.

© 達藤達哉/集英社

À quel moment vous dites-vous “ça y est, cette scène est prête” ?

Je distingue trois moments majeurs. Le premier, c’est quand la scène est “finie” dans ma tête : je vois le décor bouger, j’entends les répliques, je vois les déplacements. Tant que je n’ai pas ça, je ne peux pas expliquer aux autres ma vision. Le deuxième, c’est quand, après un travail très minutieux, je vois la scène se dérouler entièrement en salle de répétition, du début à la fin, et là je me dis : “oui !” Le troisième, c’est au théâtre, quand tout est enfin réuni : la lumière, les costumes, l’ensemble des éléments. Je peux ressentir ce “oui !” trois fois, et c’est une chance.

Quand on adapte un manga en comédie musicale, comment choisir jusqu’où “exagérer” sans tomber dans le pastiche ?

La grande différence avec l’animation, c’est que sur scène, beaucoup de gens regardent de loin : donc il faut penser en “grand”, pour que tout soit lisible. Mais, dans notre cas, on nous demandait aussi d’être fidèles. Or l’anime (et l’univers) comporte déjà une forme de déformation, de stylisation. La transposer sur scène produisait une déformation “juste”.

Pour les costumes, surtout des personnages principaux, il y avait déjà un côté très “show”. Par exemple, la tenue de Yor en “Ibara-hime” (la “princesse des épines», NDLR) était déjà très scénique, donc je n’ai pas eu à me triturer le cerveau trop longtemps. En revanche, j’ai beaucoup réfléchi à la façon dont un mouvement “condensé”, dans le manga, pouvait devenir un mouvement efficace sur un plateau. Et pour l’ensemble, j’ai utilisé différents effets scéniques pour rendre les choses claires. Au fond, avec ce manga, adapter fidèlement est presque une facilité car la mise en scène est déjà ingénieuse…

© 達藤達哉/集英社

Comment avez-vous choisi quels passages du manga adapter ?

À la base, ce sont les passages que j’aime (rires). Ensuite, je cherche aussi ce qui peut devenir un “show” sur scène. Par exemple, au début de l’acte II, il y avait une séquence autour de Sylvia : je savais que ça pouvait devenir un moment de spectacle. Mais le déclencheur, c’est toujours : en lisant, je me dis “ça, c’est vraiment drôle ou intéressant”.

Les changements de décors sont très nombreux, mais on ne sent pas de temps mort. Comment avez-vous obtenu cette fluidité ?

On a fait construire en studio un dispositif identique, un plateau tournant similaire à celui du théâtre, directement dans l’espace de répétition. Et on a testé, encore et encore. On a répété les durées, les rotations : “en combien de secondes on tourne, et à quel angle”, pour que les interprètes se retrouvent toujours au bon endroit. Ça a pris énormément de temps, mais ce sont ces efforts techniques qui rendent la fluidité possible. Après la construction du dispositif, on a travaillé environ un mois avec tout le système installé en répétitions. Avant ça, il y a eu deux ou trois semaines de répétitions “sans” le dispositif.

© 達藤達哉/集英社

Toujours sur les décors, la scénographie est incroyablement généreuse…

Oui, c’est je pense ma pièce la plus riche en quantité de décors. C’est d'ailleurs pour cela qu’elle est difficile à faire tourner. On a plus de septs camions de trois tonnes de matériel…

Après la standing ovation, vous attendiez-vous à un tel succès ?

Même à la fin des répétitions, je voulais encore augmenter la qualité. Mais si on pousse trop, tout le monde finit par travailler toute la nuit, et ce n’est pas possible. J’étais donc dans une tension : “je veux améliorer” versus “je ne peux pas épuiser les équipes”. Et, honnêtement, j’avais l’impression que ce n’était pas encore complètement fini. Je me demandais si ça allait aller. Mais les autres membres du staff disaient déjà, pendant les répétitions, que c’était très bien. J’ai décidé de les croire, et j’ai ouvert la première avec le cœur qui battait très fort. C’est après que j’ai vraiment réalisé l’ampleur de la réception.

Standing ovation lors de la dernière representation à Tokyo en Mars 2023 © Photo par Valentin Paquot / 達藤達哉/集英社

Vous l’aurez compris en lisant ces lignes. La comédie musicale Spy x Family n’a rien à envier aux grands noms du genre comme Le Roi Lion. Si vous allez au Japon à partir de septembre 2026, ne manquez pas l’occasion d’aller voir la pièce. Mais dépêchez-vous de réserver vos places.

Merci à G2 pour son temps et sa bienveillance. Merci aux équipes de Tôhô pour leur soutien. Merci à Emmanuel Bochew pour son interprétariat.