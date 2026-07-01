Tomica, la petite voiture qui roule depuis 56 ans : rencontre avec les artisans du jouet iconique japonais

Takara Tomy, acteur principal du jouet au Japon et leader japonais des voitures miniatures, a fêté en 2025 ses 56 ans. Sa collection Dream Tomica, qui accueille des partenariats, vient de lancer une collection mettant à l'honneur une licence mondialement connue Dragon Ball. L'Internaute a pu s'entretenir avec les équipes qui œuvrent au quotidien pour que la marque continue de faire briller les yeux des petits et des grands…

Il est des jouets qui ne passent jamais de mode, et les voiturettes du fabricant Takara Tomy en font indéniablement partie.

Depuis 1970, Tomica, la marque de voitures miniatures de Takara Tomy a écoulé plus d'un milliard de véhicules à travers le monde, sans jamais changer la taille de ses boîtes de base ni trahir son ADN.

Cinquante-cinq ans après ses débuts, la marque japonaise n'a rien perdu de sa superbe, et prouve même qu'elle sait se réinventer : avec la ligne Dream Tomica, lancée en 2012, elle transforme les univers les plus iconiques de la culture populaire en miniatures de collection. Parmi ces licences, Dragon Ball, la saga imaginée par le génialissime Akira Toriyama, s'offre une déclinaison tellement populaire que certains modèles ont été sold-out dès l'ouverture des précommandes.

© TOMY

Comment expliquer le succès indémodable de cette marque qui s’est imposé au Japon comme les Hot Wheels aux USA ou les Majorette en France ? Pour apporter des réponses, nous avons eu le privilège de rencontrer trois responsables de la marque : Matsuno Hitomi, chef de la gamme Dream Tomica, Onishi Kensuke, chef du projet Dragon Ball, et Yoshihara Yûya, directeur de la gamme Tomica. Retour sur une conversation rare, entre savoir-faire industriel, passion d'enfance et ambitions mondiales.

Tomica a été fondée en 1970 et demeure aujourd'hui plus populaire que jamais. Qu'est-ce qui rend Tomica si particulière dans le cœur des fans ? Comment la marque est-elle parvenue à conserver une telle popularité au fil des décennies ?

Yoshihara Yûya (YY) : Je pense que nous avons réussi à maintenir l’équilibre parfait entre l’innovation et le respect des origines de la marque, voilà le secret de Tomica.

D’abord depuis cinquante-six ans, nous veillons à ne jamais altérer ce qui a fondé le succès de la marque.

Le concept est d'une simplicité absolue : ce sont des voitures, elles doivent rouler. Certains modèles comportent des gimmicks, des petits mécanismes, c'est là depuis le début.

Un autre élément fondamental, la sécurité : il faut que les enfants puissent jouer sans risque, dès l'âge de trois ans.

Nous n'avons jamais changé la taille des boîtes. Chaque gamme a sa taille de boîtes, elles sont identiques depuis cinquante-cinq ans. Nous maintenons les mêmes échelles, les mêmes formats. Nous avons également élargi notre catalogue pour offrir davantage de choix, mais toujours dans le respect de ces principes fondateurs.

Ce à quoi nous tenons par-dessus tout, c'est que les enfants d'aujourd'hui puissent, le jour où ils deviendront parents, faire découvrir leurs jouets à leurs propres enfants. Maintenir cette continuité générationnelle, faire en sorte que la marque traverse les âges et les foyers, c'est au cœur de notre vision.

Visite guidée de l'usine Tomica © ＴＯＭＹ

Enfin, là où les choses ont évolué, c'est dans la capacité à créer de nouvelles gammes sous l'ombrelle Tomica, pour accompagner les enfants à chaque étape de leur croissance. Tomica, à l'origine, est pour les 3-4 ans. Mais nous proposons aujourd'hui des produits pour les 5-6 ans, et même pour les adultes.

Dream Tomica, les gammes de robots transformables Jobraver, les blocs de construction Tomica Block, les playsets Tomica World, la série de coffrets de jeu destinés aux adultes Tomica Plus ... À la limite, si ça a des roues, ça peut être un Tomica. C'est cette continuité tout au long de la vie qui explique notre longévité.

Quels sont les principaux avantages du recours au die-cast (procédé de fabrication par moulage sous pression dans lequel l'alliage métallique en fusion est injecté dans un moule à haute pression) dans la conception de vos produits ?

YY : Au tout début de Tomica, l'objectif était de proposer au marché japonais des miniatures fabriquées au Japon, un « Made in Japan » face aux marques étrangères. On ne raisonnait pas encore en termes d'avantages ou de bénéfices.

Mais avec cinquante cinq ans de recul, l'un des mérites du die-cast est précisément d'avoir préservé notre image de marque. C'est aujourd'hui dans notre ADN. Et comme nous pratiquons ce procédé depuis si longtemps, nous avons développé un savoir-faire indéniable qui nous permet de garantir un niveau de contrôle qualité très élevé.

Le bus londonien est un des best-seller indémodable de Tomica © TOMY

Pourriez-vous nous communiquer quelques données clés ? Combien de modèles ont été créés à ce jour ?

YY : En remontant depuis les origines, nous avons sorti 10 000 modèles différents. En termes de ventes, cela représente un milliard de produits écoulés dans le monde.

Quels sont les modèles les plus vendus ?

YY : C'est une question difficile. Parmi nos « long sellers », il y a le camion de pompier avec échelle, disponible depuis 1972 et qui se vend encore très bien aujourd'hui. Le bus de Londres également, disponible depuis 1977, reste un long seller incontestable.

© ＴＯＭＹ

Quel est votre modèle préféré - à chacun - et pour quelles raisons ?

Hitomi Matsuno (HM) : Je suis particulièrement attachée à la série Tomicatunes sanrion characters et plus précisément au modèle Kitty Rouge. J'étais en charge du projet, ce qui crée un attachement affectif tout particulier.

Kensuke Onishi (KO) : Dans mon cas, c'est la " tomica PREMIUM Racing GOOD SMILE HATSUNE MIKU 2025Ver. ". Elle n'a qu'un an d'existence. Elle fait partie de la gamme Premium Racing, une ligne synonyme d'exigence qualitative pour les modèles de course. Et j'aime le logo Takara Tomy apposé dessus, ça représente quelque chose.

Yoshihara Yuuya (YY) : Ma préférence va à la Tomica Hyper Rescue Drive Head. En 2017, ce modèle a été intégré dans l'anime Drive Head. Grâce à cet anime, nous avons pu réaliser une collaboration avec Nissan, qui a appliqué le design Tomica sur une vraie voiture. C'était une collaboration à l'envers, en quelque sorte : le design d'une miniature transposé sur un véhicule réel. C'est un moment de l’histoire de la marque dont je suis très fier.

Quel a été le premier produit Tomica que vous avez acheté personnellement ?

HM : Je n'ai jamais vraiment acheté de Tomica pour moi. Mais je me souviens des premières que j'ai achetées pour mon fils, j'en avais même posté des photos sur les réseaux sociaux.

KO : J'ai également conservé mes jouets d'enfance. Quand je les regarde, je me souviens que c'était quelque chose de très classique. Mon premier était une voiture de police, je crois.

YY : Je ne suis pas sûr à 100%, mais j'ai encore ces jouets chez mes grands-parents : c'était une voiture-grue. J'étais fan des engins de chantier.

Les enfants constituent la cible principale de Tomica. Pourriez-vous nous donner quelques indications sur la démographie de votre clientèle ?

YY : Les 3-4 ans demeurent notre clientèle principale pour Tomica et Tomica World.

Sur la gamme Tomica Premium, nous nous adressons à un public de 20 ans et plus.

Pour la collection Dream Tomica, l'âge varie considérablement en fonction des licences : nous touchons les fans de la franchise concernée, ce qui crée une grande amplitude démographique.

© ©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

Concernant Dream Tomica : quels en sont les trois modèles les plus vendus ?

HM : Voici le classement. En première position, on trouve le modèle " Dream TOMICA n° 151 PIKACHU CAR " de la collection Pokémon. En deuxième position, le " Dream TOMICA n° 164 MARIO KART 8 (MARIO) ". Et en troisième position, le modèle n° 168 " Dream TOMICA n° 168 KIRBY ".

S'il n'existait aucune contrainte liée aux licences, quelle serait votre collaboration rêvée ?

YY : J'aimerais rendre Tomica encore plus international. Ce que je voudrais, c'est quelque chose qui ait un impact fort à l'échelle mondiale, des collaborations locales adaptées aux pays où nous nous développerons. Au Japon, l'une des raisons de notre succès, ce sont justement les projets comme Dream Tomica : ne plus se limiter aux voitures réelles, mais adapter des univers entiers. Si je pouvais choisir librement, je rêverais de collaborations capables de toucher chaque culture, sur chaque marché.

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB22-P3833

Vous jouissez d'une grande popularité en Asie. Avez-vous des projets d'expansion vers les marchés occidentaux comme l'Europe et les États-Unis ?

YY : Actuellement, nous sommes très bien implantés au Japon et en Asie. Nous envisageons également de nous développer en Europe, aux États-Unis et dans d'autres régions du monde. Nous en sommes au stade où nous réfléchissons à la manière de concrétiser ces projets.

Dream Tomica a été lancée en 2013. Quelles ont été les raisons qui ont conduit à la création de cette nouvelle gamme ?

HM : L'idée est née en 2012. Le concept s'appelle « The Dream Collaboration », la collaboration de rêve. L'objectif était d'élargir la base de fans de Tomica, sans limite d'âge ni de genre, en s'associant à des univers populaires pour créer des voitures que personne n'avait jamais vues auparavant. Des voitures de rêve, au sens propre.

Dream Tomica est fondée sur des collaborations avec diverses licences. Comment sélectionnez-vous les IP avec lesquelles vous travaillez ?

HM : La marque Tomica jouit d'une très forte notoriété au Japon. Notre première démarche consiste à effectuer une étude de marché pour identifier quelles licences pourraient plaire au public, c'est l'un des premiers critères. Nous regardons aussi ce qui pourrait séduire notre audience. Parfois, ce sont les ayants droit des licences eux-mêmes qui prennent contact avec nous pour proposer une collaboration. Il y a également tout ce qui tourne autour des anniversaires : une IP qui célèbre un jalon important est souvent une bonne candidate. Et il arrive que nous fassions des choix un peu surprenants.

Dream TOMICA NO.161 CUP NOODLE © NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD.

Avez-vous un exemple de collaboration initiée par les ayants droits eux-mêmes ?

HM : Oui, par exemple la marque de bonbons japonaise Kuppy Ramune, une confiserie très ancienne et très appréciée au Japon, est venue nous proposer une collaboration. Nous avons sorti le produit en novembre dernier : les voitures Tomica habillées des packagings iconiques de ces bonbons. Et pour parler de collaborations plus insolites, il y a également les Cup Ramen Nissin, des nouilles instantanées, avec lesquelles nous avons réalisé une Tomica en forme de cup ramen. Le couvercle s'ouvre et on voit l'intérieur, comme si l'on venait juste de verser de l'eau bouillante. Un peu étrange, mais très populaires.

Et comment les équipes produits réagissent-elles face à de telles propositions ?

HM : De manière générale, la première question que l'on se pose est toujours : qu'est-ce qui ferait plaisir au public ? Et si la réponse est positive, l'équipe accueille la collaboration avec enthousiasme, quelle qu'en soit la nature. En somme, nous essayons de maintenir une certaine curiosité et une ouverture d'esprit.

Dream Tomica propose plusieurs sorties par an. Combien de temps à l'avance commencez-vous à travailler sur un projet ? Et pour Dragon Ball en particulier ?

HM : De manière générale, nous commençons à réfléchir à un projet environ dix-huit mois à deux ans avant la sortie.

KO : Pour Dragon Ball spécifiquement, cela nous a pris environ deux ans de travaux préparatoires avant la mise sur le marché.

Pourriez-vous nous détailler l'ensemble des étapes de création d'un modèle, en prenant pour exemple la voiture de Freezer ou la moto de Bulma ?

KO : La première étape consiste à discuter avec les ayants droits de la licence pour convenir ensemble des véhicules à retenir. Ils nous donnent leur accord, ou non, sur les modèles proposés. Une fois ce premier accord obtenu, nous passons à la conception 3D sur logiciel. Aujourd'hui, l'impression 3D nous permet de réaliser des prototypes physiques très rapidement pour tester le rendu. Ces prototypes font l'objet d'une validation par les ayants droits, et c'est seulement après cette étape que nous procédons à la fabrication des moules pour la production en série.

© ＴＯＭＹ ©Bird Studio / Shueisha Inc.

Avec Dream Tomica, vous avez quelque peu changé de coeur de cible : jusqu'alors, il s'agissait seulement des enfants, mais cette gamme a pour cible aussi bien les enfants que les adultes. En quoi cela influence-t-il la phase de conception ?

YY : Au niveau du développement produit en lui-même, il n'y a pas de changement majeur. Ce qui a radicalement évolué, c'est la phase amont du projet. Avant, Tomica était une marque pour garçons, on choisissait les licences en fonction de ce qui leur plaisait. Mais aujourd'hui, une gamme de Tomica qui peut être appréciée par tous, des enfants aux adultes, sans distinction de genre.. C'est pourquoi notre façon d'envisager le public cible a considérablement évolué. Les discussions pour déterminer ce qui pourrait plaire à ce spectre élargi font désormais partie intégrante du processus.

Les adultes ont-ils, en général, des exigences plus élevées ?

KO : Dans la gamme Tomica Premium Unlimited, qui s'adresse davantage aux adultes, nous nous efforçons de respecter la forme originale du véhicule. Chez Tomica, nous avons l'habitude de déformer légèrement les modèles si nécessaire. Mais sur cette gamme premium, trop s'éloigner de l'original risque de nuire à la réception du produit : les gens préfèrent une reproduction fidèle. Pour les gammes plus « toons », en revanche, nous nous autorisons davantage de liberté du côté du mignon et du stylisé.

HM: Les fans d'un personnage ou d'une licence apprécient ce qui est attachant, ce qui donne envie de le porter ou de l'exposer. Pour les collaborations autour de personnages, notre logique est de préserver à la fois les qualités propres à Tomica et les qualités propres à la licence, afin de plaire au plus grand nombre. Si l'on reproduit le visage d'un personnage, on s'applique à respecter son design sans perdre l'essence de Tomica.

KO : Il faut aussi savoir qu'il existe différents types d'acheteurs. Certains achètent pour jouer, d'autres pour collectionner. Je comprends parfaitement les collectionneurs qui souhaitent conserver la boîte intacte tout en exposant la voiture à côté : certains vont même jusqu'à acheter deux exemplaires. Nous en sommes tout à fait conscients.

© ＴＯＭＹ ©Bird Studio / Shueisha Inc.

Quel est le plus grand défi lorsqu'on conçoit des produits pour un public aussi diversifié ?

YY : Comme nous l’avons expliqué précédemment, le respect de l’ADN de la marque est notre leitmotiv principal. Depuis cinquante-six ans, les mêmes tailles de boîtes, les mêmes principes de base. Des voitures qui roulent, avec des gimmicks parfois, conformes aux normes sanitaires pour les enfants. Nous avons élargi la gamme de produits pour offrir davantage de choix, mais toujours dans le respect de ces critères fondamentaux.

C'est dans cette logique que nous avons créé Dream Tomica : une innovation pour maintenir l'attrait de la marque. Des playsets réalistes pour faire rouler les voitures, puis des gammes de transformation, des blocs de construction, et plus récemment Tomica Bloc Plarail (NDLR: gamme de trains pour enfants, cousine des voitures Tomica), des blocs transformables de la gamme Jobraver. Pour illustrer ce succès, le garage Tomica Plus, avec une porte qui s'ouvre et se ferme automatiquement, se vend à 6 600 yens au Japon ( environ 36€, NDLR), un prix supérieur à la moyenne, et nous atteignons pourtant 150 000 exemplaires vendus en Asie. Dans notre secteur, 100 000 exemplaires, est un résultat considéré comme un carton.

JOBRAVER RINSING POLICE BRAVER DECA-RIDE ARMOUR POLICE MOTOR CYCLE © TOMY

L'univers de Dragon Ball est extrêmement riche. Comment avez-vous décidé quels véhicules méritaient d'être intégrés à cette collection ?

KO : Nous partons toujours d'une question technique : est-ce que c'est faisable ? Et même sur Dream Tomica, il ne faut pas oublier que nous devons respecter les normes de sécurité pour les enfants de trois ans et plus, pas de petites pièces, pas d'angles saillants.

Pour une licence comme Dragon Ball, nous regardons ce qui est iconique dans l'univers. La moto de Bulma et le Kinto'Un, le nuage magique, étaient une évidence pour la première série. Nous regardons aussi ce qui est facile à produire et qui correspond bien à nos contraintes de fabrication. Le monospace de Maître Tortue, par exemple, c'est une vraie voiture du quotidien, elle s'adapte naturellement à nos gabarits.

Pour Freezer dans son fauteuil, les cornes nous ont posé un problème : pour respecter les normes de sécurité, nous avons dû les arrondir et les raccourcir. Ce n'est pas vraiment du « super deformed », mais nous avons bien dû nous éloigner légèrement du design original pour des raisons réglementaires.

Cette collection compte aujourd'hui six véhicules. Peut-on espérer de nouveaux modèles en 2026 ?

KO : Nous ne pouvons pas dévoiler les détails, mais en tant que marque, nous souhaitons vivement poursuivre cette collaboration. Quelque chose pourrait être annoncé dans les mois qui viennent. Stay tuned.

YY : Nous nous appuyons aussi sur les données de ventes pour piloter la suite.

Est-ce que Dragon Ball Dream Tomica est un succès ?

KO : Au Japon, c'est clairement un succès. Dès l'ouverture des précommandes, certains articles étaient épuisés. Lorsque la collection est sortie en magasin physique, les réseaux sociaux, Twitter notamment, étaient couverts de messages « certains produits sont en ruptures de stock ». Et pour mesurer ce succès d'une autre manière : chaque année, les distributeurs de jouets désignent les produits qu'ils estiment être de futurs best-sellers. Pour 2025, ils avaient identifié cette collection Dragon Ball comme l'un des produits les plus susceptibles de cartonner auprès des touristes. Ce sont les grossistes et les magasins de jouets qui ont dit : « ça va se vendre !»

tomica GARAGE © TOMY

Lorsque vous travaillez avec une licence partenaire, quelles sont les contraintes en matière de conception du packaging ?

KO : Sur les collaborations, nous ne pouvons pas tout décider seuls. Nous travaillons en étroite concertation avec les ayants droits, qui doivent valider chaque choix. Pour les illustrations, nous proposons des choses, et parfois ce sont eux qui nous soumettent des visuels via leurs bibles graphiques. Tout repose sur un consensus.

Lors de la conception d'un produit Dream Tomica, les dimensions sont définies par les lignes directrices de la gamme. Quels sont les principaux points de vigilance lors de l'adaptation d'un véhicule à ce format réduit ? Peut-on parler d'un traitement de type « SD » (super deformed) ?

YY : Chez Tomica, nous ne fonctionnons pas sur une logique d'échelle stricte type « 1/60e ». Un vélo, un bus et une moto auront la même taille dans notre gamme. La logique, c'est la prise en main par l'enfant pour jouer. Quand on travaille sur un modèle de bus, il faut réfléchir longuement à la façon dont on va le transformer pour qu'il entre dans la boîte standard. Sur une collaboration, nous essayons de respecter au maximum l'univers de la licence, c'est une attention que nous portons avec énormément de soin. Et si cela implique de modifier la taille de la boîte, nous le ferons sans hésitation pour ne pas trahir le produit.

© TＯＭＹ ©Bird Studio / Shueisha Inc.

Tomica est fortement attachée au maintien de prix accessibles. Comment parvenez-vous à conserver des tarifs abordables tout en partageant les revenus avec une licence invitée ?

YY : La situation mondiale, nous la connaissons tous : les matières premières, les coûts de transport, tout augmente. C'est très difficile en ce moment. Pour chaque nouveauté, nous essayons de nous positionner sur un prix que la clientèle peut accepter, et nous déployons un grand nombre d'actions au niveau de la production elle-même pour maintenir les coûts au plancher. Pour ce qui est du partage des revenus avec les licences, c'est confidentiel.

Si vous aviez les sept Dragon Balls et pouviez exaucer un vœu, quel serait-il ?

HM : Vivre dans un monde où la liberté de chacun est respectée. Simplement cela.

KO : Je suis fan de Dragon Ball depuis mon enfance. À l'école primaire déjà, je m'entraînais à faire des Kamehameha dans le bain. Dans la série, il y a ce moment où Videl s'entraîne avec Gohan à maîtriser le "Chi" : je faisais cet entraînement moi-même. Alors si je pouvais invoquer Shenron, je lui demanderais de me rendre capable de lancer un vrai Kamehameha.

YY : Être immortel finirait par être ennuyeux. Mais vivre deux fois plus longtemps, en revanche, ça ne me dérangerait pas.

TOMICA & PLARAIL BLOCK VEHICLE BLOCK TOWN BOX © TOMY

Tomica fête ses 56 ans cette année, coïncidence remarquable avec les 56 ans de carrière de Mitsuru Adachi. Avez-vous envisagé une collaboration autour de son œuvre, et notamment de Touch ? Peut être un playset Tomica World autour du stade Koshien, avec miniatures aux couleurs des personnages de Touch. Vous auriez un client assuré (rires).

YY : Pour l'instant, nous n'avons pas de collaboration prévue avec Adachi Mitsuru. Mais nous prenons note de votre intérêt avec attention. Je n'ai pas d'idée immédiate de ce qui pourrait être transformé en véhicule dans ses œuvres, mais nous allons y réfléchir.

Tomica n'est peut-être pas encore un nom que l'on prononce couramment dans les cours de récréation françaises ou dans les boutiques de jouets du boulevard Haussmann. Mais les signaux sont là. Yuuya Yoshihara le souligne sans détour : "pour faire de Tomica une marque mondiale au delà de l'Asie, l'Europe comme les États-Unis font désormais partie des horizons envisagés". Dream Tomica, avec ses collaborations autour d'univers universels comme Dragon Ball, Mario Kart ou Pokémon, offre précisément le pont culturel dont la marque aurait besoin pour s'installer durablement dans l'imaginaire occidental. La génération qui a grandi avec le Kinto'Un et les boules de cristal n'attend finalement qu'une chose : trouver ces petites merveilles de métal dans sa boutique préférée, sans avoir à faire le voyage jusqu'à Tokyo.

Merci aux équipes de Tomica pour leur temps et leur enthousiasme. Merci à Rina Tsuiki pour avoir permis la mise en place de cette interview et merci aussi à Vincent Marcantognini pour son interprétariat.